從高雄啟航 開啟臺澎美學之旅

【◎文/Winnie ◎攝影/曾信耀】

從高雄到澎湖除了搭飛機，景色優美的藍色公路也是一個好選擇。本期《高雄畫刊》特別搭乘航行於高雄至馬公間的「澎湖輪」，帶您從高雄出發，體驗海上慢活美學，自在享受輕旅行。

來到甲板吹海風、欣賞藍藍大海，度過愜意的航行時光。(攝影/曾信耀)

不只是交通船！澎湖輪獲德國iF設計大獎

來到位於高雄港1號碼頭的澎湖輪登船處，這艘全臺最大噸位客貨輪的嶄新船體，讓人眼睛為之一亮。航行高雄—馬公航線的澎湖輪，今（2025）年榮獲素有設計界奧斯卡之稱的德國iF產品設計獎，是國內首艘獲得iF大獎的RO/RO客貨船（見註釋＊），也是繼 2023 台灣設計 BEST100、2024金點設計獎後再次獲獎，立下臺灣藍色公路的重要里程碑。

澎湖輪分為日航及夜航，船期表每三個月於官網更新公告。(攝影/曾信耀) 澎湖輪是交通部航港局結合營運商台灣航業公司，委託日本內海造船廠打造的萬噸級RO/RO客貨船，其於2023年開航，接手服務長達34年的臺華輪。台灣航業高雄分公司張晉瑋協理表示，過去的臺華輪是一艘純粹承載貨物、旅客與車輛的交通工具，澎湖輪則是以「設計」角度打造公共交通工具的全新嘗試，融合美學與功能，賦予「乘坐渡輪」更多的價值與意義，「我們將渡輪轉變為一個目的地，彷彿旅程在船上已經展開，而不只是等待抵達終點。」張晉瑋協理說。

＊註：RO/RO船又稱滾裝船（Roll-on/roll-off），專門載運有輪貨物，如汽車、卡車或拖車等，被載運的車輛可自行駕駛，藉由艙門和渡板從碼頭駛上（roll on）或自船上駛下（roll off）， 因此不需要船上或碼頭邊傳統的起重設備，大大提升裝卸效率。

澎湖輪可同時容納80輛小客車、4輛大型遊覽車及10個貨櫃，較「臺華輪」大幅成長，提升了澎湖與臺灣本島間的運輸效率。(攝影/曾信耀)

導入美學、無障礙設計 質感旅遊體驗

澎湖輪總噸位9,980噸，全長約120公尺、船寬21公尺，可載運旅客600人，艙房採日式簡約風格，挑高空間讓人感受慢活愜意，另有餐廳、咖啡廳、交誼廳、兒童遊戲室等公共區域，還能到景觀甲板遠望海面及天際線。船上「駛上、駛下」的設備，可讓車輛直接開進船艙，大大提升旅遊品質及便利性。

澎湖輪提供VIP客艙、特等艙、頭等艙、經濟臥舖艙多種形式艙房。(攝影/曾信耀) 澎湖輪由台灣設計研究院及臺鐵鳴日號設計師、柏成設計邱柏文總監，攜手日本NSS長崎船舶裝備株式會社組成設計團隊，從船舶外觀、內裝設計到指引標示等，打造極致細節。船體外觀以大面積白色為主調，搭配黑色曲線勾勒船首、橘色線條增加動感，在藍色大海中航行，宛如虎鯨浮出海面，相當壯觀。船艙內部運用不同層次的藍色，結合大量木質元素，營造溫暖且具海洋意象的空間，登船就能體驗海上慢旅美學。

澎湖輪客艙設置餐廳、咖啡廳，用餐環境明亮典雅，還有兒童遊戲室能夠消磨親子時光。(攝影/曾信耀) 澎湖輪設計之初就導入通用無障礙設施，不只電梯可直通各樓層，包括無障礙臥鋪、點字標示、強化動線安全等，體貼高齡者與使用輪椅的旅客，落實交通平權理念，帶來更舒適的搭乘體驗。

澎湖輪導入通用無障礙設施，為高齡者與使用輪椅的旅客帶來更舒適的搭乘體驗。(攝影/曾信耀)

高雄港登船 外島輕旅行立即出發

停靠馬公港8號碼頭登島之後，當然要好好把握一年一度的花火慶典！2025澎湖國際海上花火節適逢《花生漫畫（Peanuts）》75週年紀念，讓人期待與史努比可愛角色一起探索澎湖，活動主要場地位於馬公市觀音亭園區，為澎湖縣定三級古蹟，香火鼎盛，附近還有親水遊憩區，是觀賞西瀛虹橋、浪漫夕照的最佳地點。

澎湖天后宮旁的中央街歷史悠久，老街上仍可見四眼井、摸乳巷等舊時生活軌跡，閩式建築商店街夾道林立。(攝影/曾信耀) 澎湖天后宮建於西元1604年，是全臺灣歷史最悠久的媽祖廟。(攝影/曾信耀) 張晉瑋協理分享，去（2024）年7至9月暑假期間，澎湖輪特別舉辦3場海上嘉年華活動，邀請在地樂團、DIY工作室、表演藝術工作者登船同樂，大受旅客好評。特別提醒，澎湖輪訂票時間為開航前4周，旅客可針對各種艙等、託運汽機車等需求，事先透過官網線上訂票，尤其是連假、暑假、花火節等旺季期間，建議提前安排旅遊計畫，讓臺澎之旅更加順暢。

澎湖輪高雄售票處＆登船處地址：高雄市鼓山區捷興一街 5 號

電話：（07）561-5313

澎湖輪線上訂票