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科技創新自主研發 高雄無人機跨洋飛入歐美市場

聯合新聞網／ 高雄畫刊
高雄新創企業「弗萊克朵科技有限公司」從研發到銷售一手包辦，以客製化無人機成功進軍歐美市場。 (圖片提供/弗萊克朵科技有限公司)
高雄新創企業「弗萊克朵科技有限公司」從研發到銷售一手包辦，以客製化無人機成功進軍歐美市場。 (圖片提供/弗萊克朵科技有限公司)

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/弗萊克朵科技有限公司】

　　創新科技新亮點，小型工作室蓄積跨越國界的能量。跨國夫妻檔黃若嵐與Yves聚焦競技無人機市場，從一塊特製充電板出發，逐步將臺灣自製研發的無人機打入歐美市場。憑藉獨家技術與優秀品質迅速累積口碑，以高達60%的回購率，成為海外專業玩家心中的夢幻品牌。

黃若嵐與Yves創立「弗萊克朵科技有限公司」，獲得高雄市政府青年局的「競爭型」青創補助，黃若嵐並榮獲「微型創業鳳凰—微型創業楷模」。(攝影/李瑰嫻)
黃若嵐與Yves創立「弗萊克朵科技有限公司」，獲得高雄市政府青年局的「競爭型」青創補助，黃若嵐並榮獲「微型創業鳳凰—微型創業楷模」。(攝影/李瑰嫻)
　　頭戴VR眼鏡、手握遙控器，選手們操控時速最高可達130公里的無人機，穿梭於3D賽道中，彼此競速、穿越一道道障礙物，為的是領先對手先馳得點。這項結合虛擬實境與無人機操作的競賽，深具娛樂與觀賞價值，成為近年迅速崛起的新興競技運動，也成了黃若嵐與法籍丈夫Yves創業，成立「弗萊克朵科技有限公司」的契機。

　　具備工業工程與機械設計背景的Yves，是個狂熱的競速無人機玩家，過去參加比賽時，感於無人機充電效率太低，無法應對緊湊的賽程，於是決定運用自身所學解決問題。「每飛一輪就要換電池，但充電太慢，我們就想，乾脆做一塊可以一次充五顆的小型充電板。」黃若嵐說。

獨家技術「無人機充電板」多頭蓄電的設計，讓無人機續航更有效率，成為品牌的創業敲門磚。(圖片提供/弗萊克朵科技有限公司)
獨家技術「無人機充電板」多頭蓄電的設計，讓無人機續航更有效率，成為品牌的創業敲門磚。(圖片提供/弗萊克朵科技有限公司)
　　特製的「無人機充電板」成為創業的招牌產品，甫推出便受到玩家熱烈迴響，成為黃若嵐與Yves打開市場的敲門磚。兩人分工合作，黃若嵐負責行政、財務與營運規劃，Yves則專注研發與技術實作。夫妻倆在高雄的住家兼工作室，靠著手作、測試提升產品品質，累積玩家口碑，打下穩固的基礎。

透過高雄市青年局的補助，助力團隊添購顯微鏡設備，提升晶片焊接精度，開發成功率大幅提升。(攝影/李瑰嫻)
透過高雄市青年局的補助，助力團隊添購顯微鏡設備，提升晶片焊接精度，開發成功率大幅提升。(攝影/李瑰嫻)
　　「我們從一開始就不走量產路線，而是主打『客製化』，提供玩家想要的機體設計與飛控系統。」黃若嵐說。不到2坪大的工作室中，擺放著晶片、機架與各式零組件，透過顯微鏡頭，Yves清理晶片並進行焊接、組裝等精密作業，完成後還需反覆測試，確保機械運作順暢，並精準反映玩家操控。「對我們來講品質非常重要，必須確保每一個商品萬無一失。」Yves表示。

除了革新技術，Yves以職人精神把關產品品質，成為品牌獲得顧客信賴以及高回購率的關鍵。(攝影/李瑰嫻)
除了革新技術，Yves以職人精神把關產品品質，成為品牌獲得顧客信賴以及高回購率的關鍵。(攝影/李瑰嫻)
　　「3D列印替代材質」是黃若嵐與Yves創業邁向成功的另一項革新，將無人機原本的碳合金零件，部分改以3D列印製作出的塑膠材質零件替換，如此可以有效減輕機身重量、大幅提升設計彈性，同時也讓自家產品更容易推陳出新。

採用3D列印技術替換材質的公司，搭載獨家研發穩定信號的晶片，讓無人機續航力大增。(攝影/李瑰嫻)
採用3D列印技術替換材質的公司，搭載獨家研發穩定信號的晶片，讓無人機續航力大增。(攝影/李瑰嫻)
　　弗萊克朵高達60%的回購率，客戶來自美國、法國、荷蘭及澳洲等國，顯示消費者肯定品牌，許多新進玩家更是一試成主顧，創業第二年，營收便突破近10萬美元。公司對自家產品的高品質信心十足，為客戶提供終身保固與零組件替換服務，此外，團隊積極投入贊助選手與競速賽事，讓品牌與產業緊密連結，不僅隨時掌握市場需求，也能持續推動產品迭代更新，創造出更貼近玩家需求的商品。

以未來概念獲得玩家青睞的產品「Robot Lady」。(圖片提供/弗萊克朵科技有限公司)
以未來概念獲得玩家青睞的產品「Robot Lady」。(圖片提供/弗萊克朵科技有限公司)
更輕便易攜帶的折疊式無人機。(圖片提供/弗萊克朵科技有限公司)
更輕便易攜帶的折疊式無人機。(圖片提供/弗萊克朵科技有限公司)
　　熱門產品「Robot Lady」，除了輕巧的機身，使用藍色為主要視覺設計，是融合藝術與科技的代表作，一推出獲得玩家青睞。另一款「折疊型無人機」則主打輕便與行動力，摺疊式旋翼與輕巧的機架能快速收納放入背包，抵達試飛現場即可展開旋翼操控飛行，為使用者開啟機動與操作的新體驗。

　　目前，弗萊克朵已與比利時LuGus Studios合作開發無人機模擬遊戲，進一步串聯線上與線下市場，拓展品牌影響力。Yves也積極投入自有晶片的研發，期望進一步降低成本，讓品牌在技術層面邁向全面自主。

無人機產業近年快速成長，應用需求也從軍事領域延伸至運動賽事、精密農業、物流運輸、競速比賽等多元領域。(攝影/李瑰嫻)
無人機產業近年快速成長，應用需求也從軍事領域延伸至運動賽事、精密農業、物流運輸、競速比賽等多元領域。(攝影/李瑰嫻)
　　「以前大家都仰賴進口，其實臺灣也有能力做出自己的產品，甚至做得更彈性、規模更小、卻更聰明。」黃若嵐說。持續推動無人機本體開發，兩人也積極布局應用領域，從賽事、模擬遊戲到晶片技術，他們看準方向、步步推進，期望讓臺灣無人機品牌飛進全球市場，也飛出未來的更多可能。

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.05】

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