港都的老派浪漫 復古牛排館食光盛宴

上菜時鐵板滋滋作響的聲音，牆上一張張歲月累積的合照，「牛排」不只是西餐的代表料理，也是老高雄洋派生活的象徵之一。儘管城市風貌快速變遷，高雄老字號牛排館仍堅守鐵盤溫度，為顧客們敞開大門，保存美好生活的慢節奏。

服務人員手托銀盤，夾取顧客選好的配菜，展現親切、細膩的桌邊服務。 (攝影/Carter)

玫瑰花、銀托盤 到鴻賓牛排館懷舊約會

走進創立於1978年的「鴻賓牛排館」，就像推開一扇時光大門，緣起於三位船務業者因熱愛美食而開設，優雅裝潢及美味餐點在饕客間打下口碑，成為高雄人記憶裡經典的約會餐廳。

鴻賓牛排館負責人林信毅(右)、主廚薛呈皇(左)堅持初心，帶給客人賓至如歸的用餐體驗。 (攝影/Carter) 「美國冷藏肋眼牛排」油花分佈均勻，口感Q中帶軟，吃起來香氣撲鼻，且帶有嚼勁。 (攝影/Carter) 負責人林信毅表示，鴻賓從創立至今始終堅持牛排「原型、原塊、原味」。從創店一路掌杓至今的行政主廚薛呈皇，嚴選食材、把關每一道料理，連醬汁也不假手他人——使用洋蔥與牛肉邊角料慢火熬煮，不加一滴水，全靠食材本身的甜味堆疊出層次。他說：「魔鬼藏在細節裡，職人精神就是沒有捷徑。」

鴻賓牛排館的低調奢華的陳設，讓人彷彿穿越時空回到6、70年代。 (攝影/Carter) 除了吃牛排，店裡還能感受老派的浪漫氣息——每桌裝飾一朵嬌嫩玫瑰花、手持銀盤的桌邊服務，儀式感滿滿。還有薛主廚當年靈機一動推出的臺味小點「滷豆干」，源自客人想配點下酒菜，意外大受歡迎，成了必點的招牌菜。

滋味鹹香的「滷豆干」是鴻賓牛排館的招牌小菜。 (攝影/Carter) 時常光顧的客人鳳姐笑說：「我和先生都念舊，這裡的味道和氣氛一直沒變，吃進肚子裡的也很實在。」對許多老高雄人而言，鴻賓牛排館是與親友、情人相聚的場所，也是城市充滿溫情的角落。想放鬆身心時，不妨來這裡慢慢吃、慢慢聊，享受彷彿老朋友親切招待的美好「食」光。

• 鴻賓牛排館

地址：高雄市前金區中華三路23-4號

電話：(07)271-8156

FB：鴻賓牛排館

屹立鹽埕一甲子 新統一傳統牛排

漫步高雄街頭，有些餐廳彷彿時間靜止的座標，「新統一傳統牛排」正是其中之一。創立於1967年，這間餐館見證了美軍駐臺、美式生活流行的歲月，時至今日，仍保留那份屬於老派西餐廳的優雅風采。

「頂級美國菲力」選用Prime等級牛肉，口感軟嫩，輕輕咀嚼就在口中化開。 (攝影/Carter) 肉質Q彈細緻的龍虎石斑魚，是熱門餐點之一。(攝影/Carter) 承襲早年洋派飲食風潮，新統一以鐵板牛排搭配奶油蒜末，巧妙融合臺式風味與精緻西餐，負責人羅主為分享，鐵板上桌時的滋滋聲，是竭誠歡迎客人的開場白。令人驚喜的是，牛排底下鋪了滿滿蒜末，再添上一匙獨家豆豉辣椒，為西餐注入道地的臺味巧思。「我們不只是上菜，還能動手拌炒爆香，讓吃牛排變得有趣，也更難忘。」羅主為說。

服務人員貼心為顧客拌炒鐵板上的蒜末與豆豉辣椒，獨特滋味讓人一嘗就愛上。 (攝影/Carter) 服務人員貼心為顧客拌炒鐵板上的蒜末與豆豉辣椒，獨特滋味讓人一嘗就愛上。 (攝影/Carter) 翻修後的餐廳空間展現古典風格，紅色帳幔、水晶吊燈、雕花鏡框，交織出復古華麗的氣氛，也喚起不少人初學西餐禮儀的回憶。餐廳延續一項溫暖的傳統──為壽星拍照並裝框贈送，這個貼心的小巧思，使許多家庭年年回訪，從熱戀情侶到三代同堂，一張張照片成了歲月的溫馨見證。

重新打造的餐廳內部，展現出古典華麗的風格，讓人有如置身於皇室宮廷。 (攝影/Carter) 「我們的使命是守住老味道，也陪大家記錄生活的片刻。」來新統一與其說是吃牛排，不如說是在熟悉的香氣裡，重溫老高雄的風景與人情。

• 新統一傳統牛排

地址：高雄市鹽埕區五福四路31號

電話：(07)551-1414

官網：新統一傳統牛排館

FB：新統一傳統牛排館 Xin Ton Yi