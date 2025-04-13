快訊

影／民眾黨遭指勾結北京 黃國昌批綠無恥：搞半天共匪全在民進黨

直擊／世紀破冰！白冰冰、胡瓜、康康合體 內幕曝光了

「世界那麽大，我想去看看」 10年前閃辭的女孩現在好嗎？

童心探險隊

聯合新聞網／ 高雄畫刊
(攝影/Carter)
(攝影/Carter)

　　

　　今年兒童節來高雄，開心「樂」一波！

　　去年，巨型「樂高®人偶」小樂在衛武營悠閒撐傘，今年以全新的衝浪造型帥氣回歸，乘風破浪，活力滿滿！高雄還準備了一連串精彩活動，絕對讓大小朋友都能玩得盡興，收獲滿滿回憶。

　　趁著春光明媚，來內門見證宋江陣「以武會友」，感受傳統武藝的震撼魅力，品嚐內門總鋪師巧手燴煮在地農特產的辦桌手路菜，推薦吃飽喝足後走訪農圃，帶一束熱情火鶴花回家，象徵一切「乎好」。

　　春天怎可錯過那瑪夏賞螢趣！「神仙住的地方」那瑪夏擁有豐富生態，黑翅螢、大端黑螢等超過15種螢火蟲閃爍飛舞，並結合原住民文化、美食與生態教育推出賞螢遊程，帶您體驗大自然的奇蹟。別忘了香甜的那瑪夏水蜜桃，以味覺增添美好回憶。

　　高雄不僅是親子共遊的最佳選擇，更是一座友善育兒城市。高雄市立圖書館為小朋友準備精美的閱讀禮袋，邀請爸媽陪伴孩子共讀，一起探索世界、發掘無窮樂趣。此外，與孩子一同學習收拾玩具、整理居家環境，培養良好生活習慣，讓親子時光更加溫馨有愛。

　　讓孩子們在這座充滿夢想與歡樂的城市裡，盡情遊玩、快樂成長！懷抱童心，勇敢探險，一起玩出不一樣的高雄！

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.04】

高雄畫刊

追蹤

延伸閱讀

影／抓到了！高雄男遭丟包醫院亡 丟包2男1通緝車上有槍毒

高雄水有雜質？南漂仔聽房仲建議「不要喝」嚇壞 當地人吐槽：兩件事

高雄圓山HI-END音響大展登場 發燒友樂聆賞

高雄男遭2男丟包醫院死亡 妻也不認識…不排除汽車買賣糾紛起衝突

相關新聞

童心探險隊

今年兒童節來高雄，開心「樂」一波！來內門宋江陣「以武會友」，帶一束熱情火鶴花回家；那瑪夏賞螢趣，體驗大自然的奇蹟。高雄不僅是親子共遊的最佳選擇，更是一座友善育兒城市。讓孩子們在這座充滿夢想與歡樂的城市裡，盡情遊玩、快樂成長！

那瑪夏賞螢季開跑！漫遊「螢」河山谷 品味香甜水蜜桃

涼爽的四月春夜，成千上萬隻螢火蟲漫遊森林、溪谷間，將那瑪夏點綴成螢光世界，宣告一年一度的賞螢季登場。深藏於蔥鬱山林間的那瑪夏，是全臺最早迎來螢火蟲的賞螢勝地，高山水蜜桃也進入產季，即日起日至4月27日止，「那瑪Shine巴金斯幻暨水蜜桃系列活動」邀請民眾走進流光飛舞的春夜秘境，體驗生態、人文與美食的春日饗宴。

創意不設限！「樂高雄」兒童節歡樂派對 暢玩衛武營、科工館、動物園

迎接四月歡樂兒童節，高雄市政府攜手樂高®打造一系列「樂高雄」精彩派對！4月3日至4月6日連假期間，由6米高巨型衝浪小樂於衛武營都會公園領銜登場，活動場域延伸至國立科學工藝博物館、壽山動物園，推出包括主題闖關遊戲、互動劇場、親子共讀、二手交換市集及動物園探險等一系列精采活動，邀請全家大小連假到高雄，釋放童心盡情玩一波！

無敵海景佐美食 「新濱町海洋廚房」開啟味蕾驚喜之旅

海風輕拂港灣，在金黃夕照下遠望一艘艘往來的輪船，粼粼波光的海面映照「新濱町海洋廚房」的倒影，在這座近百年的歷史建築裡，人們穿梭於林立的餐飲櫃位間，或在戶外悠閒散步，共築港都美好風景。

趁春天來內門 食農饗宴輕旅行

宋江陣、總鋪師、惡地，是許多人心中關於內門的關鍵字，然而，童山濯濯的泥岩惡地，卻能開出優雅的蘭花、豔麗的火鶴花，種出飽滿香甜的百香果和風味醇厚的咖啡。趁著一年一度的宋江陣熱血登場，踏上爛漫春光順遊內門，深入探索在地特色農作，看見不一樣的內門！

雄美好的親子共讀時光

「寶寶這麼小，聽得懂嗎？」臺灣兒科醫學會指出，嬰幼兒時期的親子共讀不僅促進情感連結，更能刺激寶寶腦部、語言發展，培養理解和認知能力，並促進就學後的閱讀能力。高雄市立圖書館的「雄愛讀冊書盒」以及「閱讀禮袋」是送給每位高雄孩子的禮物，陪伴家長與孩子開啟愉快的閱讀時光。除了禮袋之外，高雄市立圖書館總館B1國際繪本中心也是和孩子一起閱讀、探索的好去處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。