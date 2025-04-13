今年兒童節來高雄，開心「樂」一波！

去年，巨型「樂高®人偶」小樂在衛武營悠閒撐傘，今年以全新的衝浪造型帥氣回歸，乘風破浪，活力滿滿！高雄還準備了一連串精彩活動，絕對讓大小朋友都能玩得盡興，收獲滿滿回憶。

趁著春光明媚，來內門見證宋江陣「以武會友」，感受傳統武藝的震撼魅力，品嚐內門總鋪師巧手燴煮在地農特產的辦桌手路菜，推薦吃飽喝足後走訪農圃，帶一束熱情火鶴花回家，象徵一切「乎好」。

春天怎可錯過那瑪夏賞螢趣！「神仙住的地方」那瑪夏擁有豐富生態，黑翅螢、大端黑螢等超過15種螢火蟲閃爍飛舞，並結合原住民文化、美食與生態教育推出賞螢遊程，帶您體驗大自然的奇蹟。別忘了香甜的那瑪夏水蜜桃，以味覺增添美好回憶。

高雄不僅是親子共遊的最佳選擇，更是一座友善育兒城市。高雄市立圖書館為小朋友準備精美的閱讀禮袋，邀請爸媽陪伴孩子共讀，一起探索世界、發掘無窮樂趣。此外，與孩子一同學習收拾玩具、整理居家環境，培養良好生活習慣，讓親子時光更加溫馨有愛。

讓孩子們在這座充滿夢想與歡樂的城市裡，盡情遊玩、快樂成長！懷抱童心，勇敢探險，一起玩出不一樣的高雄！