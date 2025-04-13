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那瑪夏賞螢季開跑！漫遊「螢」河山谷 品味香甜水蜜桃

聯合新聞網／ 高雄畫刊
賞螢步道沿途遍布螢火蟲，當夜幕低垂，便輕盈飛舞於林間與流水畔，閃爍著溫柔而規律的光芒。(圖片提供/高雄市那瑪夏區公所)
賞螢步道沿途遍布螢火蟲，當夜幕低垂，便輕盈飛舞於林間與流水畔，閃爍著溫柔而規律的光芒。(圖片提供/高雄市那瑪夏區公所)

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/黃敬文 ◎圖片提供/高雄市那瑪夏區公所、高雄市政府】

　　涼爽的四月春夜，成千上萬隻螢火蟲漫遊森林、溪谷間，將那瑪夏點綴成螢光世界，宣告一年一度的賞螢季登場。深藏於蔥鬱山林間的那瑪夏，是全臺最早迎來螢火蟲的賞螢勝地，高山水蜜桃也進入產季，即日起日至4月27日止，「那瑪Shine巴金斯幻暨水蜜桃系列活動」邀請民眾走進流光飛舞的春夜秘境，體驗生態、人文與美食的春日饗宴。

4月起那瑪夏水蜜桃季節接力香甜登場。(圖片提供/高雄市那瑪夏區公所)
4月起那瑪夏水蜜桃季節接力香甜登場。(圖片提供/高雄市那瑪夏區公所)
　　部落傳說中，那瑪夏是「神仙住的地方」，隨著春天悄然降臨，純淨無光害的山林間，螢火蟲閃爍微光，滿山遍野的螢光流影，讓人彷彿置身仙境。2025年那瑪夏賞螢季「那瑪Shine巴金斯幻暨水蜜桃系列活動」搶先全臺於3月底登場。活動規畫數條賞螢步道，提供專業的生態導覽，還有部落市集與原民表演秀，帶給參觀民眾結合生態探索、原民文化及美食的三重饗宴。

2025「那瑪Shine巴金斯幻暨水蜜桃系列活動」，「巴金斯幻」（Pacishuan）是布農族語螢火蟲的意思。 (圖片提供/高雄市那瑪夏區公所)
2025「那瑪Shine巴金斯幻暨水蜜桃系列活動」，「巴金斯幻」（Pacishuan）是布農族語螢火蟲的意思。 (圖片提供/高雄市那瑪夏區公所)
那瑪夏區擁有豐富的生態資源，每年春季螢火蟲數量多達15種，透過導覽可以認識螢火蟲的生態奧祕。(攝影/黃敬文)
那瑪夏區擁有豐富的生態資源，每年春季螢火蟲數量多達15種，透過導覽可以認識螢火蟲的生態奧祕。(攝影/黃敬文)
　　那瑪夏區生態資源豐富，復育螢火蟲有成，全臺60多種螢火蟲中，那瑪夏能觀賞到15種以上，每年3月至4月是螢火蟲爆發的季節，走在「拉比尼亞」、「達卡努瓦」、和「瑪星哈蘭」三條賞螢步道中，可以看見彷彿銀河般璀璨的景色。多樣化的螢火蟲種類中，最具代表性的是數量龐大、光亮持久且閃爍頻繁的「黑翅螢」和「紅胸黑翅螢」，牠們成群棲息於樹梢林間，如同點亮整片森林的夢幻燈飾。此外還能遇見發出持續微光、就像提著燈籠的「梭德氏脈翅螢」，以及雄蟲能閃耀橙黃色光芒的「大端黑螢」等，共同交織出璀璨的光影饗宴。

　　為維護生態，賞螢步道採流量管制，賞螢民眾須先購買賞螢券，250元的面額包含150元導覽門票及100元消費抵用券，可在部落市集與區內合作店家使用。為體貼高齡長輩，65歲（含）以上長者及持博愛卡者可兌換愛心券免費入場；4月3日至6日兒童節連假期間，12歲（含）以下兒童亦推出免費入場優惠，邀請家庭旅客來那瑪夏走春。

2025年那瑪夏賞螢季暨水蜜桃季即日起至4月27日閃亮登場，迎接那瑪夏最美的季節。(圖片提供/高雄市政府)
2025年那瑪夏賞螢季暨水蜜桃季即日起至4月27日閃亮登場，迎接那瑪夏最美的季節。(圖片提供/高雄市政府)
遊客須購買螢票券入場，活動規劃賞螢一日遊、二日遊行程與免費賞螢專車。(圖片提供/高雄市政府)
遊客須購買螢票券入場，活動規劃賞螢一日遊、二日遊行程與免費賞螢專車。(圖片提供/高雄市政府)
　　那瑪夏區公所表示，活動開放「拉比尼亞」、「達卡努瓦」和「瑪星哈蘭」三條賞螢步道，由專業導覽員帶領遊客深入探索螢火蟲的奧祕，今年特別加開「南沙魯步道」為假日限定。賞螢季期間，逢週五、六、日及清明連假，瑪雅里與達卡努瓦里舉辦部落市集，販售當地農特產、香氣四溢的烤肉，以及別具特色的原民手工藝品。自4月起連續4個週六，加碼推出原風情表演秀，讓遊客拜訪螢火蟲，也能深入探索在地部落文化。

嗡嗡大峽谷是那瑪夏著名景點，來遊玩千萬別錯過。(攝影/黃敬文)
嗡嗡大峽谷是那瑪夏著名景點，來遊玩千萬別錯過。(攝影/黃敬文)
那瑪夏那次蘭吊橋。(攝影/黃敬文)
那瑪夏那次蘭吊橋。(攝影/黃敬文)
　　4月開始走在那瑪夏山區，會發現高山果園裡掛在枝頭的水蜜桃已經轉紅，迎來水蜜桃產季，那瑪夏市集裡鮮摘水蜜桃粉嫩欲滴， 5月10日於高雄夢時代時代廣場舉辦水蜜桃評鑑會，皮薄肉細、香氣飽滿的水蜜桃，邀請民眾嘗鮮。

4月起那瑪夏水蜜桃季節接力香甜登場，5月10日在夢時代舉辦水蜜桃評鑑會。(圖片提供/高雄市那瑪夏區公所)
4月起那瑪夏水蜜桃季節接力香甜登場，5月10日在夢時代舉辦水蜜桃評鑑會。(圖片提供/高雄市那瑪夏區公所)
　　為提供便捷的旅遊體驗，那瑪夏區公所今年特別與「臺北轉運站APP」合作，導入電子化團客遊程，提供半日遊、一日遊及二日遊多種行程，旅客可透過APP 購買並核票，e化入場省時又便利。針對自由行的旅客，區公所也攜手統聯客運推出賞螢專案，新增高雄、臺南轉運站為服務點，在區內提供免費接駁車。活動期間的每週六、日及連假，旅客可搭乘接駁車輕鬆往返賞螢步道與部落市集。在夢幻螢光點綴下，伴隨水蜜桃甜香與濃厚原民風情，走入原鄉秘境那瑪夏「神仙住的地方」。

•2025「那瑪Shine巴金斯幻暨水蜜桃系列活動」

日期：即日起～4月27日（日）

地點：拉比尼亞、達卡努瓦、瑪星哈蘭賞螢步道

網站：那瑪Shine巴金斯幻

FB：那瑪夏賞螢季

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.04】

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