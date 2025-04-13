創意不設限！「樂高雄」兒童節歡樂派對 暢玩衛武營、科工館、動物園

【◎文/李瑰嫻 ◎圖片提供/高雄市政府、國立科學工藝博物館】

迎接四月歡樂兒童節，高雄市政府攜手樂高®打造一系列「樂高雄」精彩派對！4月3日至4月6日連假期間，由6米高巨型衝浪小樂於衛武營都會公園領銜登場，活動場域延伸至國立科學工藝博物館、壽山動物園，推出包括主題闖關遊戲、互動劇場、親子共讀、二手交換市集及動物園探險等一系列精采活動，邀請全家大小連假到高雄，釋放童心盡情玩一波！

「樂高雄」2025高雄兒童藝術節

地點：高雄衛武營國家藝術文化中心南廣場

日期：4 月 3 日（四）～ 4 月 6 日（日）

門票：免費入場

官方網站

高雄市政府攜手樂高®，打造「樂高雄」兒童節歡樂派對。(圖片提供/高雄市政府) (圖片提供/高雄市政府) 爸爸媽媽注意了，超大型衝浪的小樂即將席捲衛武營！還記得去年10月，樂高®在衛武營設置全臺最高的撐傘小樂，可愛造型吸引無數民眾駐足合影。今年4月兒童節小樂將以全新衝浪造型回歸，站立在象徵高雄港都特色的湛藍浪花上，帶領大家乘風破浪，一起「樂高雄」！

打扮衝浪造型帥氣登場的小樂，在衛武營被「巨大化」，6米高巨型人偶放大了每個人的玩心，也讓創意無限大。高雄市政府表示，玩樂是每個人與生俱來的超能力，樂高鼓勵大小朋友在生活中發揮創造力解決生活中的挑戰，展現多元不設限的創意表現。今年「樂高雄」活動現場規劃多個趣味互動區，包括：「樂高雄牆」讓參與者發揮創意拼砌專屬作品、「玩樂發車」化身樂高賽車手體驗速度與創造力，以及「樂高雄塗鴉」讓孩子發揮藝術想像。

(圖片提供/高雄市政府) (圖片提供/高雄市政府) (圖片提供/高雄市政府) 活動期間，衛武營周邊舉辦市集、劇團演出、唱跳表演、戶外電影放映，還有讓孩子們嗨翻天的氣墊樂園，讓歡樂氣氛再升級！活動特別邀請「麻咕麻酷創作劇團」帶來充滿驚喜的兒童劇《奇幻野獸島》，另外還有二手童書與玩具交換活動。現場也有行動書車與說故事達人，透過精彩故事與創意遊戲，激發孩子們的想像力與創造力。

今年活動攜手國立科學工藝博物館、壽山動物園等兩大熱門景點，推出「樂高雄」跨館闖關活動，結合樂高打卡、動物明星互動與科學教育，打造寓教於樂的親子盛會， 12歲以下兒童於4月4日兒童節當天可免費入館。壽山動物園響應「樂高雄」兒童節慶典， 12歲以下兒童於連假期間免費入園，園區推出「壽山童趣大冒險」活動，包括滑步車比賽、親子闖關、繪畫比賽及故事劇場等，帶領大小朋友探索奇妙的動物世界。

(圖片提供/高雄市政府) (圖片提供/高雄市政府) (圖片提供/高雄市政府) 精心規劃一系列豐富的藝術體驗、互動劇場、親子共讀、二手交換市集與動物園探索。(圖片提供/高雄市政府) 除了現場活動，主辦單位邀請樂高®專業認證大師黃彥智，製作巨型共創作品「樂高雄」。黃彥智設計以高雄地標與特色景觀為主題的線稿，將整幅作品拆分為96塊版圖後，邀請12所偏鄉學校600位學童共同創作。孩子們利用積木，組成鳳梨、甲仙大橋等高雄自然、農作物與人文景觀，在拼砌中認識家鄉。最終完成的巨幅作品，將在活動期間於衛武營藝術文化中心展出。

兒童節是孩子們的專屬時光，高雄與大家相約一起「樂高雄」，釋放創意與玩心，邀寶貝們在創意派對中盡情暢玩，留下最難忘的兒童節回憶！

(圖片提供/高雄市政府) (圖片提供/高雄市政府)

兒童嘉年華「樂高雄」必玩攻略

• 三大樂高關卡 闖關挑大挑戰

「樂高雄」拼砌牆現場準備大量樂高積木，讓孩子們自由拼砌共創作品。

• 奇幻劇場開啟冒險旅程

「麻咕麻酷創作劇團」帶來兒童劇《奇幻野獸島》，帶著孩子們踏上充滿想像力的冒險旅程。

(圖片提供/高雄市政府) • 故事敲敲門，親子想像不設限

親子互動演出區有行動書車與說故事達人，每天上午11點至下午6點，邀請親子共讀沉浸閱讀世界

(圖片提供/高雄市政府) • 壽山動物園 × 樂高雄 連假限定動物同樂會

壽山動物園在衛武營設置動物知識互動攤位，連假期間園區開放12歲以下兒童免費入園，歡迎親子家庭和動物夥伴們一起同樂！