無敵海景佐美食 「新濱町海洋廚房」開啟味蕾驚喜之旅
【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter】
海風輕拂港灣，在金黃夕照下遠望一艘艘往來的輪船，粼粼波光的海面映照「新濱町海洋廚房」的倒影，在這座近百年的歷史建築裡，人們穿梭於林立的餐飲櫃位間，或在戶外悠閒散步，共築港都美好風景。
百年建築新生 親近海景水岸
「新濱町海洋廚房」前身為鼓山魚市場，曾是高雄最熱鬧的漁獲交易中心，見證漁業興衰與城市變遷。2025年，漢來國際物業管理顧問股份有限公司接手活化，融合海洋風格與現代美學，引進國際餐飲品牌，重新打造這座歷史地標。
對許多當地居民而言，鼓山魚市場不只是商業據點，更承載共同回憶與城市發展軌跡。陳其邁市長於開幕典禮上表示，「新濱町海洋廚房」的誕生，不僅讓舊市場蛻變成國際美食廣場，也串聯起旗津、哈瑪星、駁二、棧貳庫、高雄流行音樂中心等周邊景點，期許朝葡萄牙里斯本Time Out Market看齊，吸引更多國內外遊客來訪。
日本人氣美食進駐 饕客一飽口福
集結15家餐飲品牌的新濱町海洋廚房，不只用美食撫慰人們的胃，走進戶外景觀區，點一杯「月鯉灣咖啡廳」的清爽氣泡飲，坐擁海風輕拂的愜意時光。「愛之樹」裝置藝術是熱門打卡點，一顆顆紅色愛心蓬勃綻放，在藍天映襯下顯得格外耀眼。
不論是解決用餐問題，或尋找高雄特色伴手禮，「新濱町海洋廚房」都能滿足各種需求。館內最大亮點之一，是日本樂比亞超市（LOPIA）集團的東京台場「TAISYSTEM」BBQ，旗下全新品牌「JAPAN燒烤」選定高雄作為海外首家據點，供應現撈海鮮及頂級和牛肉品，還有飲料無限量暢飲。
榮獲東京神田咖哩大賽冠軍的「日乃屋咖哩」，品嘗一口咖哩醬，滋味先甜後辣，加上濃郁香氣，是許多人到日本必吃美食。品牌進軍臺灣的首家門店，就坐落在新濱町海洋廚房，讓許多客人感動直呼：「終於不用飛日本也能吃到日乃屋了！」
「北海道えびそば一幻拉麵」主打道地札幌風味，湯頭使用大量甜蝦慢火熬煮而成，讓人一嘗難忘。另外還有許多高雄在地美食餐飲，如打水灣酒樓1883 Bistro Club、順億鮪魚專賣店、好喫炸雞、懿品乳酪果子手造所、吳寶春麥方店、北海鮮物等，一站品嘗多種經典美味。
無論是白天探索美食，或是夜晚欣賞燈火輝映、聆聽浪潮低語，「新濱町海洋廚房」是體驗港都風情的最佳去處。建議遊客多加利用大眾運輸工具，搭乘捷運橘線或輕軌至「哈瑪星站」，公車至「鼓山輪渡站」，沿途依照指引即可步行抵達，鄰近設有多處YouBike租借站，不管是散步或騎行，都能輕鬆開啟味蕾驚喜之旅。
• 新濱町海洋廚房
地址：高雄市鼓山區濱海一路109-1號
FB：新濱町海洋廚房
【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.04】
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