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趁春天來內門 食農饗宴輕旅行

聯合新聞網／ 高雄畫刊
「吉貓農園」的萬代蘭。(攝影/Cindy Lee)
「吉貓農園」的萬代蘭。(攝影/Cindy Lee)

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee ◎圖片提供/吉貓農園】

　　宋江陣、總鋪師、惡地，是許多人心中關於內門的關鍵字，然而，童山濯濯的泥岩惡地，卻能開出優雅的蘭花、豔麗的火鶴花，種出飽滿香甜的百香果和風味醇厚的咖啡。趁著一年一度的宋江陣熱血登場，踏上爛漫春光順遊內門，深入探索在地特色農作，看見不一樣的內門！

丁群展接手父親的火鶴花農園，成立「吉貓農園」品牌，轉型觀光農場。(攝影/Cindy Lee)
丁群展接手父親的火鶴花農園，成立「吉貓農園」品牌，轉型觀光農場。(攝影/Cindy Lee)

從土地出發 捻花惹草田園餐桌

　　烏山山脈的山腳下，陽光穿透「吉貓農園」的溫室，為綻放的火鶴花與萬代蘭暈染柔和勻亮。藤蔓下百香果若風鈴般垂墜，田園餐桌優雅展開，熱騰騰的焢土窯料理即將上桌。偶爾可以看到浪浪貓咪悠閒地穿梭在園區中，為這片寧靜的田園增添了幾分生氣與可愛。

火鶴花是少數能適應內門地質的高經濟作物。(攝影/Cindy Lee)
火鶴花是少數能適應內門地質的高經濟作物。(攝影/Cindy Lee)
　　內門地區的黏土地質雖不利傳統農作，卻激發了當地農民的創意與韌性，發展成高雄最主要的火鶴花外銷產地，「吉貓農園」經營者丁群展熱情地分享，火鶴花適合離地栽種，不受惡地影響，而沿山地帶日夜溫差大，利於花卉生長，造就火鶴花的鮮豔亮澤。

「吉貓農園」的萬代蘭和腎藥蘭品質優異，以外銷為主。(攝影/Cindy Lee)
「吉貓農園」的萬代蘭和腎藥蘭品質優異，以外銷為主。(攝影/Cindy Lee)
「吉貓農園」的萬代蘭和腎藥蘭品質優異，以外銷為主。(攝影/Cindy Lee)
「吉貓農園」的萬代蘭和腎藥蘭品質優異，以外銷為主。(攝影/Cindy Lee)
　　侃侃而談的丁群展也曾是農務小白，返鄉後投入花卉栽種與行銷，發現種植火鶴花的人工成本偏高，一旦染上葉枯病，心血隨即付之一炬，他決定帶領農園轉型，改種耐熱、少病蟲害且不依賴土壤的萬代蘭及腎藥蘭，並成功拓展日本、澳門、香港等地的外銷市場。

　　前幾年花卉市場受疫情衝擊，丁群展視危機為轉機，號召總鋪師、宋江陣藝師、咖啡農、蜂農等異業結盟，構思食農教育遊程，歡迎遊客走進農場，他說：「土壤造就內門獨特的產業，我們的活動也以土地為核心。」

土窯活動有趣好玩，增加家庭互動。(圖片提供/吉貓農園)
土窯活動有趣好玩，增加家庭互動。(圖片提供/吉貓農園)
百香果藤蔓下的田園餐桌，感受農村生活的怡然恬靜。(圖片提供/吉貓農園)
百香果藤蔓下的田園餐桌，感受農村生活的怡然恬靜。(圖片提供/吉貓農園)
　　最受歡迎的焢土窯活動約在每年11~3月間舉辦，丁群展透過土窯講解惡地特性，以及如何利用黏土快速焗熟食物，等待美味上桌的同時，還能學習手作八寶丸，認識總鋪師文化。丁群展笑說：「土窯活動串連老中青三代，常看到老人家把兒子趕走，自己蹲在窯前塞柴火，小孩也會主動協助媽媽包食材。」

親子一起動手做，綁一顆獨一無二的火鶴花水苔球。(攝影/Cindy Lee)
親子一起動手做，綁一顆獨一無二的火鶴花水苔球。(攝影/Cindy Lee)
　　花卉DIY是吉貓農園的另一項招牌體驗。跟著丁群展走進溫室，了解內門的氣候土質如何孕育花卉產業，並親手製作火鶴花的水苔球，獨一無二的火鶴花水苔球或手捧花，將美好回憶帶回家。若時間充裕，還能安排一場悠閒的花卉下午茶，在溫室中享用在地茶點和新鮮百香果特調，或者在百香果藤蔓下品嚐總鋪師的好手藝，讓內門的味道深植心中。

地址：高雄市內門區內豐里大份田17號

電話：0986-935053（需預約）

FB：吉貓農園

IG：吉貓農園

生態友善的咖啡旅程

　　「卡爾波」在希臘文中意為「豐盛多果」，剛好呼應了力慧雯打造的「卡爾波農莊」。咖啡園座落山坡上，遠眺月世界惡地，鬱鬱蔥蔥的龍眼樹和土肉桂樹下，咖啡果結實累累，地面層還能發現薑、芋頭和隨處可見的鮮嫩野菜。

卡爾波農莊的咖啡園以友善環境的方式種植，力慧雯上山巡視時常常看見小動物。(攝影/Cindy Lee)
卡爾波農莊的咖啡園以友善環境的方式種植，力慧雯上山巡視時常常看見小動物。(攝影/Cindy Lee)
　　這片山坡地的故事始於十年前，木柵教會牧師為了改善因龍眼盛產而價格崩跌的困境，鼓勵農民種咖啡，發展龍眼樹林下經濟。力慧雯的父親在彼時對咖啡一無所知的情況下，毅然種下一片希望的咖啡苗，也圓了力慧雯少女時代的咖啡夢。

　　力慧雯接手後，以友善環境的方式管理農場，選擇光合菌和有機肥料來滋養土地，以誘捕方式抓害蟲。她帶著我們穿梭樹林，路過不小心掉落的鳥巢，分享穿山甲挖洞的痕跡，尋找儲水桶裡棲息的樹蛙，與其說農場，這裡更像座生態豐富的野林。

咖啡樹種於龍眼樹下，以阿拉比卡品種的肯亞SL34和鐵比卡(Typica)為主。(攝影/Cindy Lee)
咖啡樹種於龍眼樹下，以阿拉比卡品種的肯亞SL34和鐵比卡(Typica)為主。(攝影/Cindy Lee)
　　回歸故鄉的力慧雯起初對咖啡不甚了解，但她憑藉著對咖啡的熱情踏上探索之路，不斷上網搜集資訊、向農友請教田間管理及栽種技術、學習咖啡豆後製、報名各地烘豆課並取得相關證照。經過無數次錯誤與學習，逐漸掌握從種植、後製、烘焙、到包裝的每個細節。

手網烘培需掌握直火的溫度，透過搖晃讓咖啡豆均勻受熱變色。(攝影/Cindy Lee)
手網烘培需掌握直火的溫度，透過搖晃讓咖啡豆均勻受熱變色。(攝影/Cindy Lee)
體驗手沖咖啡，煮一杯屬於自己的醇香。(攝影/Cindy Lee)
體驗手沖咖啡，煮一杯屬於自己的醇香。(攝影/Cindy Lee)
　　由於產量有限，力慧雯決定將重心放在咖啡相關的手作課程上，讓更多人透過體驗認識內門咖啡與生態永續理念。她細心地指導搖晃手網烘豆的訣竅，隨著生豆從淺棕色慢慢鍍上油亮褐色，空氣中漸漸瀰漫焦香，接著，將烘好的咖啡豆秤重磨粉、做成掛耳包帶回家，無論滋味如何，此時成就感已破錶。

農廢再生，利用咖啡渣自製咖啡豆外型的手工皂。(攝影/Cindy Lee)
農廢再生，利用咖啡渣自製咖啡豆外型的手工皂。(攝影/Cindy Lee)
力慧雯利用自家咖啡發展出咖啡鬆餅、咖啡冰釀蛋、咖啡寒天凍等多樣化DIY體驗。(攝影/Cindy Lee)
力慧雯利用自家咖啡發展出咖啡鬆餅、咖啡冰釀蛋、咖啡寒天凍等多樣化DIY體驗。(攝影/Cindy Lee)
　　她說：「我不想把活動設計的太專業複雜，體驗課訴求好玩，希望參與者回家後也能輕鬆取得材料，自己動手做。」除了手網烘焙，還有手沖咖啡體驗、自製咖啡鬆餅和寒天咖啡凍、咖啡染等。此外，為了朝「零農廢」的目標前進，她投入手工皂領域，利用咖啡渣吸附油脂的特性研發咖啡手工皂，讓咖啡的價值被充分利用。

地址：高雄市內門區木柵里頂寮13~3號

電話：0921-591815 （體驗活動僅接受團體預約）

FB：卡爾波農莊

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.04】

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