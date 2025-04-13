雄美好的親子共讀時光

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter】

「寶寶這麼小，聽得懂嗎？」臺灣兒科醫學會指出，嬰幼兒時期的親子共讀不僅促進情感連結，更能刺激寶寶腦部、語言發展，培養理解和認知能力，並促進就學後的閱讀能力。高雄市立圖書館的「雄愛讀冊書盒」以及「閱讀禮袋」是送給每位高雄孩子的禮物，陪伴家長與孩子開啟愉快的閱讀時光。除了禮袋之外，高雄市立圖書館總館B1國際繪本中心也是和孩子一起閱讀、探索的好去處。

「閱讀禮袋」是送給每位高雄孩子的禮物。(攝影/Carter)

從懷孕開始 享受最親密的親子時光

親子共讀的重點不在「讀」和「懂」，而在「陪伴」，目的是營造溫暖互動的親子時光。父母溫暖的聲音、將孩子抱在懷裡說故事的親密感、親子間的互動等，對孩子情緒控管有顯著益處，高雄市立圖書館親子共讀工作坊的種子教師榮榮老師（上官榮子）和美黛（白兔老師），分享他們多年來在市圖擔任故事達人的觀察：「從嬰兒時期開始聽故事的小朋友，穩定性相對高。」此外，親子共讀帶來的安全感與情緒價值，對孩子未來的人格發展也有幫助。

共讀不僅培養孩子的閱讀習慣，更促進親子間最親密的情感交流。(攝影/Carter) 國際繪本中心的自助借書機外觀設計可愛，且高度適中，方便小朋友使用，讓他們從小培養自主借還書籍的好習慣。(攝影/Carter) 繪本是最適合開啟親子共讀的第一把鑰匙，藉由圖像與故事吸引孩子，慢慢培養閱讀習慣，透過互動觀察孩子對事物的反應，還能夠進一步認識孩子，帶領孩子探索世界，為未來的學習奠定良好基礎。

國際繪本中心的插畫牆繽紛可愛，營造親子閱讀的好環境。(攝影/Carter)

對話式共讀 把閱讀變成遊戲

幾歲開始親子共讀最合適？0-6個月的新生兒像一塊海綿，無論給多少刺激，寶寶都會照單全收，整合成對環境事物的認知和反應，選擇優良繪本刺激嬰兒的腦神經發展很重要，而且越早開始越好。榮榮老師建議：「寶寶在媽媽肚子裡6個月大時就能聽見聲音，此時就可以開始跟他說故事。」

榮榮老師(左二)表示：「其實不一定要挑選什麼類型的繪本，或指定什麼時間進行，最重要的是，家長願意陪伴孩子。」(攝影/Carter) 嬰兒時期可隨時隨地開始親子共讀，寶寶累了就停止，重點是以輕鬆有趣的方式將它變成生活習慣。1歲半以前，建議每天大約5~6分鐘，隨著孩子逐漸長大，慢慢延長至10分鐘，並盡量每日固定時間，在不受打擾的舒適環境中進行，一點一滴培養孩子的專注力。美黛（白兔老師）分享自己擔任保母的經驗：「固定的說故事時間讓孩子有期待感，容易培養閱讀習慣。」榮榮老師也補充：「養成習慣後，孩子反而會主動要求共讀，經年累月，自然培養出家庭閱讀時間。」

美黛（白兔老師）分享，藉由輔具道具及一問一答的互動方式可吸引孩子注意力。(攝影/Carter) 家長單方面唸故事，孩子很快就會呈現屁股長蟲坐不住的狀態，一問一答的互動才能有效吸引孩子的注意力。家長可試著從繪本內容延伸想像，丟出問題，請孩子尋找畫面中的動物或顏色，數一數數量、辨認相對位置等，把閱讀變成親子間的遊戲，孩子從解決問題中獲得成就感，就會更喜歡共讀時間。榮榮老師分享自己的小秘訣：「我會藉由輔助道具吸引孩子的注意力，例如，把玩具車開到繪本頁面。」美黛（白兔老師）的道具也不少，不但DIY縫製手偶，讓繪本中的角色跳出書頁，活靈活現說故事，遇到搭配歌謠的繪本故事，還會準備鈴鼓等小樂器，與孩子一起玩。

榮榮老師(右)分享，每次翻開立體書，孩子們總會驚喜地發出「哇！好漂亮、好厲害！」的讚嘆聲。繽紛的立體設計讓書中角色栩栩如生，不僅吸引孩子的目光，更讓他們忍不住伸手觸摸。(攝影/Carter) 嬰幼兒充滿好奇心，容易被色彩鮮豔的畫面、可伸手觸碰或適合搭配狀聲詞的繪本內容吸引，推薦家長選擇搭配教具的繪本或可操作的立體書。榮榮老師和美黛（白兔老師）分別推薦繪本《小黃點》以及《好餓的毛毛蟲》，都可讓孩子動動手互動，並幫助孩子建立簡單邏輯、學習數量和分辨顏色。

送給每位高雄囡仔的禮物

為推廣嬰幼兒親子共讀，高雄市立圖書館特別為每位高雄孩子準備了兩份禮物「雄愛讀冊書盒」和「閱讀禮袋」。

「雄愛讀冊書盒」及「閱讀禮袋」是送給每位高雄孩子的禮物。(攝影/Carter) 「雄愛讀冊書盒」適合家長與0-2歲嬰幼兒共讀，盒內包含高市圖自製出版的《出去玩》繪本、《多語歌謠集》、以及一本親子共讀指導手冊。凡設籍高雄市，或長期居住高雄並在合作醫療院所進行產檢的孕媽咪，當懷孕滿36週時，即能在合作產檢醫療院所憑媽媽手冊領取。「閱讀禮袋」則是為設籍高雄的0-5歲嬰幼兒所準備，家長至高雄市立圖書館任一分館幫小朋友辦理借書證，即可領取一份閱讀禮袋，內容物包含「嬰幼兒閱讀推廣計畫」親子共讀手冊，以及一本適合孩子年齡的繪本。

美黛(白兔老師)(左)和榮榮老師(右)都是高市圖成立親子共讀工作坊創始期的種子教師。(攝影/Carter) 除了每日在家共讀，位於高雄市立圖書館總館B1的國際繪本中心也是和孩子共享閱讀時光的好選擇。國際繪本中心藏書豐富多元，涵蓋34種語言、51個國家、16萬冊的藏書，在以森林和海洋為意象設計的舒適空間中，與孩子一起悠遊繪本與故事的世界，或是參加館方舉辦的親子講座、說故事活動或親子工作坊，大人和孩子都收穫滿載。

高雄市立圖書館總館B1的國際繪本中心為全臺最具指標性的繪本圖書館。(攝影/Carter) 新手爸媽若想學習更多陪伴孩子的方法，也可參加高市圖舉辦的親子共讀工作坊，種子教師們會傾囊相授，推薦優良繪本書單，分享帶領孩子閱讀的訣竅。

高雄市立圖書館總館—國際繪本中心

地址：高雄市前鎮區新光路61號B1

電話：(07)5360238#1157

FB：高雄市立圖書館-國際繪本中心