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和孩子一起動手整理！整理師蘇嫆婷的親子收納術 打造有序溫馨的生活

聯合新聞網／ 高雄畫刊
與孩子建立整理的共識與規則，一起維護家的秩序。(圖片提供/蘇嫆婷)
與孩子建立整理的共識與規則，一起維護家的秩序。(圖片提供/蘇嫆婷)

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Cartar ◎圖片提供/蘇嫆婷】

　　整理師的家該是怎樣的呢？是井然有序、一塵不染，還是窗明几淨，室內沒有多餘的雜物？許多人對整理師的印象或許就是這樣的畫面。

考量人性 實用的整理哲學

　　有七年整理師經驗、同時也是三個孩子媽媽的蘇嫆婷笑著說：「大家都以為我每天會打掃，但其實我沒有那麼勤勞，我會盡量隨手收拾好，至少一天結束前，讓物品歸位，也會請孩子把自己的東西放回原處。」

透過整理師的工作，蘇嫆婷參與了許多人的家庭，認為整理就是改變的新起點。(攝影/Carter)
透過整理師的工作，蘇嫆婷參與了許多人的家庭，認為整理就是改變的新起點。(攝影/Carter)
透過蘇嫆婷巧手規劃，即使是斜角畸零空間，也能化身高效收納區域，每一項物品都各有歸位，井然有序。(攝影/Carter)
透過蘇嫆婷巧手規劃，即使是斜角畸零空間，也能化身高效收納區域，每一項物品都各有歸位，井然有序。(攝影/Carter)
　　走進她位於高雄的家，空間整潔卻不顯刻板，蘇嫆婷指著放在一樓角落的紙箱，裡面是朋友送新生兒的尿布禮盒，這個小角落正好展現了整理過程中的彈性與人性化。

　　「整理也要考量到人性，保留一些彈性。有時候，物品一時無法決定該放哪裡，或者沒有適合的收納空間時，不妨先放過自己，暫時不做決定。」蘇嫆婷經營整理品牌「愛上整理 人生重整 J.T.」，致力於推廣溫柔而實用的生活整理哲學。年輕時就喜歡看日本的收納節目《全能改造王》，然而她真正進入這個行業的契機，是來自於育嬰過程中的親身經歷。她認為：「整理不僅是對物品的斷捨離，更能讓自己重新檢視人生。」坐在客廳沙發上，蘇嫆婷環顧四周，優雅地分享著她的心得與經驗。

在家具部分，蘇嫆婷建議櫃體可以封頂，可維持視覺的一致性，同時能減少落塵。(攝影/Carter)
在家具部分，蘇嫆婷建議櫃體可以封頂，可維持視覺的一致性，同時能減少落塵。(攝影/Carter)

從過度消費到整理人生 從經驗中改變生活

　　曾經，蘇嫆婷迷失於無止境的購物中，享受著購物帶來的短暫快樂，然而隨著物品不斷堆積，內心的空虛感與生活的混亂也逐漸加劇。直到某個深夜，她收到信用卡帳單，回頭望著屋內堆積如山的戰利品，她才開始深刻反思：「這些物品真的能帶來幸福嗎？」

　　於是，蘇嫆婷決定停止無謂的購物，並開始整理與捨棄不需要的物品。隨著空間的清空，她的內心也變得輕鬆自在。在斷捨離的過程中，她不僅重新找回了生活的秩序，還決定成為整理師，將自己的經驗分享給更多人，幫助他們透過收納找回生活的平靜與掌控感。

整理不只調整物品位置，更是重新檢視自己的需求，放下不必要的負擔，專注於真正重要的事物與親子時光。(圖片提供/蘇嫆婷)
整理不只調整物品位置，更是重新檢視自己的需求，放下不必要的負擔，專注於真正重要的事物與親子時光。(圖片提供/蘇嫆婷)

跟著整理師一起學習親子收納術

　　作為三個孩子的媽媽，蘇嫆婷坦言，隨著家庭成員增加，整理的難度也跟著增加，尤其是孩子的玩具、畫作、黏土作品，總是容易散落一地，孩子從學校帶回來的東西也常常亂丟，餐桌上經常堆滿玩具和畫紙，讓人十分頭痛。

　　如果不設法改善，這些雜亂可能會變成親子間的「地雷區」。蘇嫆婷分享了她的親子收納術：

整理步驟一：建置收納的地方

　　整理的第一步是為物品設定收納位置。選擇孩子可以輕鬆取用的開放式收納架來放書籍或繪本；而抽屜式收納櫃可以隱藏玩具或作品，減少視覺雜亂感。並搭配標籤或色彩分類，讓孩子不用打開抽屜就能找到物品。

利用標籤與顏色分類，讓孩子也能輕鬆辨認與歸位物品，是蘇嫆婷在親子收納中常用的小秘訣。(攝影/Carter)
利用標籤與顏色分類，讓孩子也能輕鬆辨認與歸位物品，是蘇嫆婷在親子收納中常用的小秘訣。(攝影/Carter)

整理步驟二：管理物品的數量

　　收納空間規劃好後，爸媽可以與孩子約定「有進有出」的原則，當空間滿了，就必須移出不再使用的物品，定期清理玩具與作品，讓空間保持流動。

當空間有限，與孩子約定「有進有出」原則，讓物品定期流動，空間常保清爽有序。(攝影/Carter)
當空間有限，與孩子約定「有進有出」原則，讓物品定期流動，空間常保清爽有序。(攝影/Carter)

整理步驟三：今日物、今日歸

　　當孩子取出玩具或作品後，必須要在當天收納回原先的位置；若當天沒有放回原位，就只能自己保管或放在孩子所屬區域，不能影響到其他家人空間。

孩子當天取出的物品須當天歸位，若未收回，只能留在自己的區域，避免影響全家空間。(攝影/Carter)
孩子當天取出的物品須當天歸位，若未收回，只能留在自己的區域，避免影響全家空間。(攝影/Carter)
　　與孩子一同整理空間時，蘇嫆婷建議，父母可以用引導詢問的方式來取代批評。例如：「你怎麼這麼亂，快整理，不然就把東西丟掉。」這樣的說法容易讓孩子產生剝奪感，甚至抗拒整理。家長可以引導孩子思考：「這個玩具比較適合幼稚園的小朋友，你現在長大了，還會想玩嗎？」這樣不僅能幫助孩子理解整理的意義，還能讓他們體會成長的過程。

由於孩子還在成長階段，蘇嫆婷認為家具選擇上可保有彈性，使用活動式的抽屜櫃體方便因應不同需求。(攝影/Carter)
由於孩子還在成長階段，蘇嫆婷認為家具選擇上可保有彈性，使用活動式的抽屜櫃體方便因應不同需求。(攝影/Carter)
　　「當家長願意放手，讓孩子參與整理，學會面對雜亂並解決問題，其實是在培養孩子的生活能力。」蘇嫆婷認為，整理不只是收拾，更是讓孩子學習對自己的行為負責，而這樣一步步的成長，才是最珍貴的收穫。

FB、IG：愛上整理 人生重整 J.T.

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.04】

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