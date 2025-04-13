孩要出去玩！高雄探索趣
【◎文/Winnie ◎攝影/Carter ◎圖片提供/同學農場－遊騎兵特戰基地】
四月兒童節將來臨，是時候和孩子共度美好時光。安排入住舒適的親子飯店，讓大人放鬆、孩子盡情放電；或前往高雄近郊農場，體驗露營、觀星，親近自然，共享輕鬆又充實的假期。
華園大飯店草衙館
在這個屬於孩子的四月天，帶著孩子來到華園大飯店草衙館，這裡以親子為設計核心，緊鄰SKM Park購物中心與鈴鹿賽道樂園，吃喝玩樂應有盡有。
飯店內的「捷運親子套房」模擬高雄捷運車廂設計，牆上則是捷運地圖，推拉門如同車廂門開關，孩子們玩起捷運廣播，樂趣無窮。「賽車親子套房」內則擁有法拉利紅座椅、輪胎茶几，彷彿置身處賽車現場。每間房型皆有獨特的交通主題，從飛機、港灣到捷運與賽車，飯店外觀如同賽道，賽車大廳與輪圈吊燈設計，視覺效果鮮豔，孩子們一進飯店便興奮不已。
最受歡迎的遊戲室以「航空機場」為主題，藍天、塔台、跑道和大飛機彷彿AR場景，飛機體驗區、登機梯滑梯、摩天輪投球區讓孩子盡情玩樂，猶如置身繽紛的夢幻遊樂園。玩樂一整天後，可以和孩子一同來餐廳DIY熱壓吐司、雞蛋糕、鬆餅，展開一段愉快的親子旅行！
地址：高雄市前鎮區中安路1號
電話：（07）956-0555
華園大飯店-草衙館
官網、FB、IG
同學農場－遊騎兵特戰基地
「我們希望透過全新的同學農場，讓大家在旅遊中親近自然，也能了解永續的價值。」同學農場總經理吳上興表示。這裡不僅是高雄最大的合法露營場，也是全國最大的生存遊戲場，更致力打造觀星友善環境，無論是想露營、玩遊戲或看星星，都能一次滿足。
同學農場位於高雄美濃與屏東里港交界，佔地8.4公頃，擁有開闊無遮蔽的視野，遠離城市光害，是許多親子旅遊的理想之地。農場提供多樣化的住宿選擇，包括大樹、花廊等露營區，以及車宿露營區和住宿區。「春夏交替時節是生態最豐富的時期，蝴蝶翩翩飛舞、甲蟲出沒，還有螢火蟲復育，更可以體驗食農教育。」吳上興補充，四至六月更是臺灣特有種「水蓮」的採摘季節，來此可親手體驗採水蓮、洗水蓮的農事活動。
天氣好的時候，可以騎單車漫遊客家庄，或挑戰刺激的「遊騎兵特戰基地」，體驗最新雷射裝備、垂降攀岩等刺激的生存遊戲；同樂活動則有擂茶、紅龜粿及愛玉DIY等體驗，非常適合親子一起放電。
另外，同學農場在2025年獲得「綠色餐廳標章」，餐點選用在地食材，強調從產地到餐桌的理念 ，讓旅客在兩天一夜的小旅行中，品嚐客家風味餐與滇緬風味餐，吃得美味又永續。
地址：高雄市美濃區吉洋里外六寮500號
電話：（07）683-1115
FB：同學農場－遊騎兵特戰基地
【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.04】
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