孩要出去玩！高雄探索趣

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter ◎圖片提供/同學農場－遊騎兵特戰基地】

四月兒童節將來臨，是時候和孩子共度美好時光。安排入住舒適的親子飯店，讓大人放鬆、孩子盡情放電；或前往高雄近郊農場，體驗露營、觀星，親近自然，共享輕鬆又充實的假期。

華園大飯店草衙館鄰近SKM Park購物中心與鈴鹿賽道樂園旁，方便Outlet購物、享受美食，還能盡情遊玩樂園。(攝影/Carter)

華園大飯店草衙館

在這個屬於孩子的四月天，帶著孩子來到華園大飯店草衙館，這裡以親子為設計核心，緊鄰SKM Park購物中心與鈴鹿賽道樂園，吃喝玩樂應有盡有。

繽紛跑道搭配趣味造景，讓小朋友彷彿置身專屬賽車遊樂園，盡情奔馳放電。(攝影/Carter) 開箱童趣主題雙人雙床房。(攝影/Carter) 飯店內的「捷運親子套房」模擬高雄捷運車廂設計，牆上則是捷運地圖，推拉門如同車廂門開關，孩子們玩起捷運廣播，樂趣無窮。「賽車親子套房」內則擁有法拉利紅座椅、輪胎茶几，彷彿置身處賽車現場。每間房型皆有獨特的交通主題，從飛機、港灣到捷運與賽車，飯店外觀如同賽道，賽車大廳與輪圈吊燈設計，視覺效果鮮豔，孩子們一進飯店便興奮不已。

捷運親子套房仿造搭捷運場景，連拉門都惟妙惟肖。(攝影/Carter) 孩子們先到休閒室玩樂，讓父母可以放心在櫃檯處Check in。(攝影/Carter) 孩子們先到休閒室玩樂，讓父母可以放心在櫃檯處Check in。(攝影/Carter) 最受歡迎的遊戲室以「航空機場」為主題，藍天、塔台、跑道和大飛機彷彿AR場景，飛機體驗區、登機梯滑梯、摩天輪投球區讓孩子盡情玩樂，猶如置身繽紛的夢幻遊樂園。玩樂一整天後，可以和孩子一同來餐廳DIY熱壓吐司、雞蛋糕、鬆餅，展開一段愉快的親子旅行！

早餐廳不僅設有專屬兒童餐檯用餐空間，還提供好玩的DIY活動，包括小小廚師鬆餅、雞蛋糕和獅寶熱壓吐司。(攝影/Carter) 華園大飯店草衙館住房專案推出依房型加贈一卡通房卡活動。(攝影/Carter) 地址：高雄市前鎮區中安路1號

電話：（07）956-0555

華園大飯店-草衙館

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暗空天文大草皮是天文迷最佳觀星場域。(攝影/Carter)

同學農場－遊騎兵特戰基地

「我們希望透過全新的同學農場，讓大家在旅遊中親近自然，也能了解永續的價值。」同學農場總經理吳上興表示。這裡不僅是高雄最大的合法露營場，也是全國最大的生存遊戲場，更致力打造觀星友善環境，無論是想露營、玩遊戲或看星星，都能一次滿足。

(圖片提供/同學農場－遊騎兵特戰基地) 露營以外，農場也設有充滿客家生活文化脈絡的住宿區。(攝影/Carter) 同學農場位於高雄美濃與屏東里港交界，佔地8.4公頃，擁有開闊無遮蔽的視野，遠離城市光害，是許多親子旅遊的理想之地。農場提供多樣化的住宿選擇，包括大樹、花廊等露營區，以及車宿露營區和住宿區。「春夏交替時節是生態最豐富的時期，蝴蝶翩翩飛舞、甲蟲出沒，還有螢火蟲復育，更可以體驗食農教育。」吳上興補充，四至六月更是臺灣特有種「水蓮」的採摘季節，來此可親手體驗採水蓮、洗水蓮的農事活動。

同學農場空間遼闊，設有餐廳、住宿區、講堂、露營區、烤肉區等，相當適合全家旅遊、烤肉、野餐與露營，享受田園生活。(圖片提供/同學農場－遊騎兵特戰基地) 小朋友走出教室，在戶外進行防空與體能挑戰，從遊戲中學習國防觀念與團隊合作。(圖片提供/同學農場－遊騎兵特戰基地) 來體驗雷射槍定靶，挑戰障礙闖關，參與最刺激生存遊戲，適合親子小小孩一同對戰。(圖片提供/同學農場－遊騎兵特戰基地) 天氣好的時候，可以騎單車漫遊客家庄，或挑戰刺激的「遊騎兵特戰基地」，體驗最新雷射裝備、垂降攀岩等刺激的生存遊戲；同樂活動則有擂茶、紅龜粿及愛玉DIY等體驗，非常適合親子一起放電。

吳上興笑說，在同學農場可以買到國軍罐頭，常喚起許多人當兵的回憶。(攝影/Carter) 另外，同學農場在2025年獲得「綠色餐廳標章」，餐點選用在地食材，強調從產地到餐桌的理念 ，讓旅客在兩天一夜的小旅行中，品嚐客家風味餐與滇緬風味餐，吃得美味又永續。

地址：高雄市美濃區吉洋里外六寮500號

電話：（07）683-1115

FB：同學農場－遊騎兵特戰基地