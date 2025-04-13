從北冰洋到黑潮 方盈智的海洋探索

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/方盈智】

2024年，國家海洋研究院成員代表臺灣登上國際知名的「極星號」破冰船（R/V Polarstern），前往北冰洋海域進行海洋科學研究，象徵臺灣在極地海洋科學領域已獲國際肯定，寫下臺灣海洋研究的全新里程碑，為未來在國際海洋科學界的發展鋪路。

而促成這趟探險之旅的幕後功臣，正是長期致力於極地海洋科學的中山大學海科系助理教授方盈智。從一名會暈船的博士生，逐漸成為視出海觀測為樂趣與探險的研究員，如今又轉型教育英才的老師，方盈智的羅盤從極地海洋指向與臺灣息息相關的黑潮，唯一不變的是探索海洋的熱忱和挑戰未知的勇氣。

在阿拉斯加生活時期，方盈智在冰上以雪橇運送儀器。(圖片提供/方盈智)

探險起航 難忘極地研究

「學物理的人都有抽絲剝繭的特質，『鑽研』就是我的怪僻。」或許性格使然，當年就讀成功大學地球科學系的方盈智對大多數課程不感興趣，唯獨海洋物理學得心應手。於是，臺灣大學海洋研究所開啟方盈智海洋研究的第一篇章。畢業後工作三年，在教授的鼓勵下，決定遠赴阿拉斯加大學費爾班分校攻讀博士，投入北冰洋的懷抱。

順利取得博士學位後，方盈智任職德國布萊梅港的阿弗瑞德．韋格納研究所，期間曾參與計畫，登上前往北冰洋的破冰船。聊起極寒之地的科學研究生活，方盈智掩不住眼中那道熱血與成就感交織的光芒。

2019年的極星號航次期間，方盈智攜帶獵槍和信號槍，護衛同行夥伴安全。(圖片提供/方盈智) 「你敢不敢碰槍？」方盈智回憶上船前難忘的經歷，他接受了一整天的槍枝基礎訓練。因為他和各國研究人員將在一塊巨型浮冰上共同生活三個月，而觀測採樣的同時，需要面對北極熊隨時出現的威脅。雖然船上有隨行的職業獵人，但人數有限，所以科學家們需持槍輪守，護衛同伴安全。

方盈智選擇參加破冰船的第一段航程，他表示：「從無到有最好玩。出海後會出現許多紛爭和狀況，我喜歡參與從混亂中逐漸建立共識的過程。」他分享，自己曾成功挽救整個航次的海洋研究數據，當時有其他團隊同仁未參加行前會議，登船後卻突然要求增加儀器，可能影響觀測數據的問題便隨之而來。正當僵持不下時，方盈智居中協調，透過縝密分析成功讓雙方達成共識，避免了研究數據的損失。

方盈智與冰上帳棚裡的CTD合照，CTD為溫鹽深儀，是用來檢測導電度、溫度、深度等多種參數的儀器。(圖片提供/方盈智)

極力促成國際學術合作

北冰洋航次的經歷不僅讓方盈智備受主管賞識，也展現了他在封閉高壓環境下的應變能力。因此，在「極星號」2024年航次的召集期，領隊便力邀他參與。方盈智把握機會與國海院攜手，耗時一年多準備申請計畫書，成功通過韋格納研究所的審查，為國海院的研究員爭取到一席登船資格，成功打開國海院在國際海洋研究領域的能見度。

方盈智在極星號上整理海水樣本。(圖片提供/方盈智) 登船的研究員帶回航線上的海水溫度與鹽度垂直剖面、海流等水文資料，方盈智表示，後續將深入研究，比對七年前類似航次的觀測數據，分析氣候變遷下北冰洋海水分層的變動。研究結果將有助深入了解全球氣候變遷機制及影響，並幫助未來電腦模型做出更準確的預測。

方盈智坦言：「如果要用金錢或利益來衡量參與極星號計畫，還真的沒有。」他注視著螢幕上珍貴的第一手資料說：「這就是我想得到的，我的動機是解讀這些資料，在德國取得話語權，讓國際看到我們臺灣人做的研究。」

方盈智。(攝影/Carter)

情牽家鄉的黑潮探索

地極冰洋漂泊數年，倦鳥思鄉，2021年方盈智選擇返臺任教於中山大學海洋科學系。在北冰洋深耕多年的方盈智明白，若持續專注相同領域，工作上將輕鬆許多，然而他卻選擇一條截然不同的航道，將研究目光轉向島嶼東岸的黑潮，他表示：「我想多了解自己家鄉周圍的水域。」方盈智幽默地調侃自己個性上有一點Ｍ（被虐傾向），或許對他而言，全新領域的挑戰與探索才能滿足心底依然燃燒的冒險魂吧！

方盈智擔任領隊，帶領中山大學學生出海進行黑潮觀測。(圖片提供/方盈智) 2022年，方盈智帶領中山大學的研究生自高雄港出航，觀測到的資料經兩年分析梳理，終於浮現輪廓脈絡。他正著手整理這些研究成果並計畫發表論文，期望未來成為臺灣研究黑潮的代表性人物。

走過阿拉斯加與德國，回到臺灣，十多年的研究生涯未曾消磨方盈智對海洋的求知慾。他將心法分享給踏入研究領域的年輕學子，強調：「耐得住孤獨、保持好奇心和想像力。」並以自身經歷鼓勵年輕人勇敢踏出臺灣，開拓視野，在壯闊海洋中尋找屬於自己的探索之路。