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嫩嬰爸媽不煩惱 副食品輕鬆煮

聯合新聞網／ 高雄畫刊
副食品不僅限於粥類，可透過多樣化搭配與均衡攝取，讓寶寶獲得豐富營養，同時培養對不同口感的適應力。(攝影/Carter)
副食品不僅限於粥類，可透過多樣化搭配與均衡攝取，讓寶寶獲得豐富營養，同時培養對不同口感的適應力。(攝影/Carter)

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter ◎圖片提供/王婷纕】

　　「寶貝滿4個月了，爸媽可以開始適時添加副食品囉！」「手指食物到底又是什麼？」許多家長總是傷透腦筋，不知該讓寶寶吃什麼？又該如何準備及料理才能營養均衡。兒童節將至，本期特別邀請讀者一同來認識副食品、手指食物，希望能讓爸媽輕鬆準備，寶寶開心享用，一起迎接屬於孩子們的節日！

將小手洗乾淨後，讓寶寶嘗試抓取食物進食，可訓練手與眼睛的協調度，以及手部肌肉的抓握能力。(圖片提供/王婷纕)
將小手洗乾淨後，讓寶寶嘗試抓取食物進食，可訓練手與眼睛的協調度，以及手部肌肉的抓握能力。(圖片提供/王婷纕)

副食品何時吃？怎麼吃？

　　「家有三口組寶寶怎麼辦？」孩子瘦小食量小，沒食慾，總讓爸媽傷透腦筋，成為網路上育兒討論的熱門話題。隨著寶寶成長，適時添加副食品不僅能補充奶類攝取不足的營養，還能幫助訓練咀嚼與吞嚥，為未來的均衡飲食打下基礎。

　　身為忙碌的全職雙寶媽、同時也是專營寶寶副食品的網路品牌「喬媽灶咖」創辦人王婷纕（喬媽）表示，一般來說，寶寶出生 4 個月後可以開始添加副食品，大約在寶寶滿6個月後，或寶寶會伸手搶湯匙、搶食物、有想要自己吃食物的慾望時，就可以慢慢嘗試給寶寶手指食物了，除了可以訓練口手眼睛的協調力外，也可以一併訓練手部肌肉的抓握能力。

喬媽說，色彩繽紛的食物能刺激視覺感官、提升食慾，讓孩子更願意嘗試。(攝影/Carter)
喬媽說，色彩繽紛的食物能刺激視覺感官、提升食慾，讓孩子更願意嘗試。(攝影/Carter)
　　探索食物從「吃」開始，讓孩子自己探索、吃得開心才是最重要，千萬不要給他太多吃飯的壓力。另外，喬媽也分享，副食品的「賣相」也很重要，色彩繽紛的食物能刺激視覺感官、提升食慾，讓孩子更願意嘗試。　　

　　「我女兒是過敏兒，在她1歲時，我常煩惱如何為她準備營養又安心的餐點。」喬媽說，有天她靈機一動，將蔬菜剁碎拌入肉餡，不添加米酒、醬油等調味，製成迷你水餃。她笑說，每次看著喬妹吃得津津有味、一口接一口，就特別有成就感，也更能體會家中有「三口組」寶寶的父母心情，而這也成為她7年前創業的動力。

「我最喜歡橘色。」透過食物，讓寶貝慢慢認識這世界的繽紛色彩。(攝影/Carter)
「我最喜歡橘色。」透過食物，讓寶貝慢慢認識這世界的繽紛色彩。(攝影/Carter)

從「吃」開始 用味蕾探索世界的繽紛

　　身為職業媽媽，喬媽深知在家庭與工作間奔波的辛勞。為了減輕爸媽備餐的負擔，她開始經營副食品工作室，從最初在家包水餃開始，到目前灶咖產品已累積將近60種品項，包括蘿蔔糕、小朋友濃湯，並發展出10多種彩色麵糰，而這些麵糰還延伸出水餃、拉麵、義大利麵等產品。

彩色小水餃一碗就能攝取多種蔬果營養素。(攝影/Carter)
彩色小水餃一碗就能攝取多種蔬果營養素。(攝影/Carter)
　　從為女兒挽袖包水餃開始，在家人支持下，喬媽從一人工作室起步，逐步發展至建立自己的網路商城。喬媽說：「每次看到爸媽們分享寶貝開心吃飯的照片，是支持我不斷前進的最大動力。未來，灶咖將持續研發更多寶寶食品，讓這份愛與初心長久延續。」

喬媽教你煮：寶寶吻仔魚蒸蛋

寶寶進入副食品階段需要更豐富的蛋白質，此時期特別適合製作口感滑嫩、易吞嚥的蒸蛋，若搭配質地柔軟的吻仔魚，更能提供均衡營養。

※適合年齡：一歲以上或已吃過全蛋無過敏的寶寶

1：準備適量吻仔魚，可先稍微用熱水燙過去腥味。

2：在碗裡打一顆雞蛋，將蛋液過篩後，並加入60cc的高湯或水攪拌均勻。

3：加入吻仔魚。

4：電鍋外鍋一杯水蒸即可。

(攝影/Carter)
(攝影/Carter)

喬媽教你煮：彩色小水餃

※適合年齡：一歲以上或已學會咀嚼吞嚥的寶寶

1：燒一鍋水，水滾後倒入冷凍水餃，喬媽提醒稍微順時鐘攪動，避免沾鍋底，蓋鍋蓋。

2：水再次滾開，開鍋蓋順時鐘攪動。

3：煮約5分鐘，小水餃浮起即可撈起。

(攝影/Carter)
(攝影/Carter)
FB：喬媽灶咖x寶寶副食品

官網：喬媽灶咖

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.04】

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