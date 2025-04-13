眷村再發現 慢慢的生活滋味

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】

「你是一樹一樹的花開，是燕在樑間呢喃，你是愛，是暖，是希望，你是人間的四月天。」悠遊《人間四月天》文字裡，巡禮高雄眷村，發現寧靜又別緻的眷村味。

梅琴洋行女主人Peggy對眷村老房子有一份兒時記憶的特殊情感。(攝影/Carter)

Amengin梅琴洋行

「日本新生代女演員當真あみ（とうまあみ）去（2024）年底來到梅琴洋行拍攝寫真，Instagram裡的照片就在這個木窗邊。」梅琴洋行女主人Peggy坐在同一個位置，聊起當初申請「以住代護」計畫的起心動念，家族中曾經擁有過四合院建築，是她兒時記憶珍藏的吉光片羽，讓她對於眷村老房子特別深愛。

坐在後院檐廊下，特別使人沉靜。(攝影/Carter) 歷時半年修繕整理的老屋，搭配著復古傢俬，營造出濃濃懷舊氣氛。(攝影/Carter) 梅琴洋行座落於建業新村，位於臺灣單一軍種(海軍)最大眷村集中區域──左營海軍眷村範圍內。其前身為日本海軍軍官級眷舍，後則由國民政府接手，Peggy形容「何其幸運能夠成為守護老屋的故事其中一員」，因而有了「Amengin」這名字的靈感，就是由Amen（阿門）與GIN（琴酒）兩字組合，音似Amazing，美妙之意，這也是援引自聖經故事中迦拿婚禮「使水變酒」的神蹟，為老屋創業帶來祝福。

為了與日式老屋相呼應，餐點提供日式套餐，如薄鹽鯖魚定食、日式咖哩炸牡蠣飯、海老系烏龍麵定食等等。(攝影/Carter) Peggy與以住代護進駐的村民自發地製作一份免費索取的地圖，歡迎大家來建業新村閒逛走走。(攝影/Carter) 完好保留日式木造老屋建築樣態，透過窗櫺灑進日光，木質調的空間更顯溫潤，日式小院落掛著紅燈籠和燈串，眷村的紅色大門也依然繼續上演著光陰的故事。「因為這是具有年代生活背景的老屋，餐點上也特別以日式套餐來呼應空間氣氛。」Peggy建議也能品嚐眷村味手工水餃等懷舊美味小點，來一杯臺灣香蕉清冰的特調漂浮，或者以眷村老屋紅磚來呈現的方型經典昭和布丁。梅琴洋行除了結合文青咖啡廳與小酒館，也提供空間租借服務，店內也有免費索取的地圖，讓旅人可以乘著眷村舊時光影，悠哉旅行。

地址：高雄市左營區緯十一路22號

電話：0966-231-682

FB：Amengin梅琴洋行

IG：AMENGIN 梅琴洋行

竹籬笆內的故事，從一本書開始。(攝影/Carter)

書眷味 Books&Café

走訪全臺第一代眷村之一的鳳山黃埔新村時，一眼就瞧見「書眷味」的書僮──「黃金獵犬萌萌」慵懶地躺在家門口曬著煦煦日光，女主人佳蓉打掃庭院時，一邊開玩笑地說：「很多客人都是來看她，不是來看書呀！」

舒適的閱讀空間，讓人放鬆又自在享受閱讀時光。(攝影/Carter) 佳蓉說：「雖然二手書獨立書店經營不易，但我們覺得賺到了生活，知足常樂。」(攝影/Carter) 今（2025）年四月書眷味將迎來兩週年，佳蓉談起因經營二手書店，因緣際會申請了以住代護計畫，以「書眷味」巧妙地把書卷和眷村結合在一起。雖不在眷村長大，但夫妻倆的父親祖籍分別來自四川和湖南，呼應著眷村的時空背景，而二手書店則讓人產生懷舊的共鳴。

佳蓉的大寶貝黃金獵犬萌萌，是人見人愛的書僮。(攝影/Carter) 特別喜歡大狗的佳蓉，指定要有一整櫃的寵物書刊專區。(攝影/Carter) 「眷村老屋整理修繕的過程中，我就想像這裡要有一面書牆。」佳蓉表示自己特別喜歡大狗，因此決定將店打造成寵物友善空間，並特地規劃一整櫃的寵物專區，另外在文學、生活書籍中，她也分享臺灣眷村文學的代表作家的朱天心，就是於鳳山黃埔新村出生。走讀眷村時，歡迎大家來到這裡找尋屬於自己的寧靜閱讀時光，或是帶上毛孩同樂。

有貓擼，有狗陪讀，有毛孩在的地方就是家。(攝影/Carter) 古早味滷排骨飯、書眷味臘腸菜飯、經典家鄉肉燥飯等書房簡餐，全出自男主人的好手藝。(攝影/Carter) 佳蓉笑說，自己心目中的眷村老屋不會刻意營造燈光美、氣氛佳，就像圍牆攀爬植物，院落裡的欖仁樹落葉飄零，一景一物都是生活日常，書眷味給人感受回到家的恬靜自在，喝著佳蓉現沖的西西里冰咖啡，品嚐男主人的書房簡餐，讀一本書，萌萌趴在腳邊陪讀，窗邊有貓看風景，靜靜享受特有的寧靜時光。

地址：高雄市鳳山區黃埔新村東二巷88號

電話：（07）554-8577

FB：書眷味 Books&Café

IG：書眷味 Books&Café