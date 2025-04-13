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萌寵插畫 打造爆紅在地文創品牌

聯合新聞網／ 高雄畫刊
(圖片提供/秋爽寵物插畫事務所)
(圖片提供/秋爽寵物插畫事務所)

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter ◎圖片提供/秋爽寵物插畫事務所】

　　少子化趨勢之下，臺灣犬貓寵物登記數超越新生兒數，且差距逐年擴大，愈來愈多人選擇養毛小孩，寵物市場更被視為崛起的新藍海。以細膩手繪風格聞名的高雄青創品牌「秋爽寵物插畫事務所」，寵物似顏繪結合擬人化的插畫創作風格收穫一群粉絲，也受到寵物相關業者青睞。

「秋爽寵物插畫事務所」與寵物殯葬合作的寵物太空系列，惹哭了許多毛孩爸媽，重新詮釋了生命的價值與深度。(攝影/Carter)
「秋爽寵物插畫事務所」與寵物殯葬合作的寵物太空系列，惹哭了許多毛孩爸媽，重新詮釋了生命的價值與深度。(攝影/Carter)

專職插畫家創業 從文創市集出發

　　如果常逛文創市集，或許對「秋爽」這個名字有印象，其實「秋爽」就是邱頌唯創業的品牌，取名的靈感源自他的名字念起來音似臺語「足爽的（tsiok sóng ê）」。由於求學期間工讀多年，從事行銷企畫工作，邱頌唯於樹德科大視覺傳達設計研究所畢業後，萌生應用自身所學創業的想法，決心成為專職插畫家。

與貓貓沙龍合作的壁畫設計。(圖片提供/秋爽寵物插畫事務所)
與貓貓沙龍合作的壁畫設計。(圖片提供/秋爽寵物插畫事務所)
　　「當時是臺灣文創市集正在成長的階段，我每週六、日都會參加市集擺攤。」邱頌唯解釋早期以寵物為主題的文創並不常見，角色IP設計為當時主流，多數創作者爭相投入LINE貼圖創作中，而邱頌唯偏好豐富題材，不想受限於同一個角色。和網路創作者不同，自己身為以市集擺攤為主的創作者，走入人群與攤友、消費者交流，才能觀察分析市場走向，因此才更加確立品牌的定位。

邱頌唯以寵物似顏繪結合擬人化的創作風格，收穫了許多粉絲。(攝影/Carter)
邱頌唯以寵物似顏繪結合擬人化的創作風格，收穫了許多粉絲。(攝影/Carter)

萌寵商機有「畫」題

　　邱頌唯說，黑白插畫是他最喜歡的風格，同時也因為喜歡野生動物，原本預設兒童為自身品牌的目標受眾，然而擺攤後發現自己的作品，吸引到更多需要療癒的上班族，後來開始以寵物為主題創作，寵物客群更直接成為主力消費群體。

　　「有次我畫了一隻法鬥，吃著一支霜淇淋。」邱頌唯回想道，當時在文創市集擺攤，因這幅創作意外地受歡迎，引來人潮的同時並帶來實質消費，讓他靈機一動催生出搖搖馬系列，想像狗狗坐在各式造型的搖搖馬上並化為筆下的畫作，同時設計發想以寵物為主題的春聯及相關商品。

「每年年底要推出寵物春聯時，都要整整畫一個月。」邱頌唯說。(攝影/Carter)
「每年年底要推出寵物春聯時，都要整整畫一個月。」邱頌唯說。(攝影/Carter)
　　「畫下『法鬥』那張插畫恰好是2018年狗年。」邱頌唯補充說，自己的顧客中有人想收集所有生肖，以及自己毛孩品種的春聯，因此每年推出對應生肖主題的春聯以及各式品種貓狗圖案的紅包與相關周邊。今（2025）年春聯便推出蛇年款式，在不知不覺中這個系列已持續創作了八年。

每逢春節推出的限量賀歲周邊，包括54款貓狗圖案的春聯與紅包袋，成為立志集滿12生肖收藏玩家的搶手商品。(圖片提供/秋爽寵物插畫事務所)
每逢春節推出的限量賀歲周邊，包括54款貓狗圖案的春聯與紅包袋，成為立志集滿12生肖收藏玩家的搶手商品。(圖片提供/秋爽寵物插畫事務所)
　　「春聯商品在春節前的寵物展中，反應特別好。」邱頌唯透露，2024年底在高雄展覽館的寵物用品展一連4天就創下40萬營收，而在取得這豐碩的成果之前，可是要花上整整一個月來創作圖像。

比起角色IP設計，邱頌唯更偏好豐富的題材。圖為貓咪哥吉拉系列。(圖片提供/秋爽寵物插畫事務所)
比起角色IP設計，邱頌唯更偏好豐富的題材。圖為貓咪哥吉拉系列。(圖片提供/秋爽寵物插畫事務所)
　　邱頌唯拿起平板，細數著過去各種主題創作：酒精寵物系列、寵物美食系列、寵物回憶系列、寵物職業系列、貓咪哥吉拉系列等，其中最特別的是與寵物殯葬合作的寵物太空系列，在他細膩筆觸之下，離開的毛孩就像只是乘坐飛行器，展開前往太空的旅程，惹哭了許多毛孩爸媽。

　　「秋爽寵物插畫事務所」受到高市府青年局的雄挺利政策補助，減輕了部分經濟壓力，更能將心力投入創作。就在去（2024）年，邱頌唯開始跨足高雄以外的大型展會，讓品牌從地方市集走向全國，成為高雄文創的亮眼代表。

FB：Sc插畫設計

IG：秋爽

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.04】

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