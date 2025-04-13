殘缺中重生 金繕鋦瓷修復工藝

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter】

老一輩的人也許還記得，「鋦碗兒」匠人背著扁擔，挨家挨戶修補破損陶瓷器皿的身影。60年代以前物資匱乏，人們對家中一杯一盤都相當愛護，不慎破損也要收拾好碎片，待「鋦瓷」匠人修復。「鋦瓷」、「金繕」皆為陶瓷器物的修繕工法，在現今陶瓷器大量生產的時代，修復陶瓷器物、挽救珍貴古件或蘊含感情的器物，已從節儉所需轉為情感的寄託。在每一個碎片鋦上珍惜，在每一道裂痕描繪象徵破碎與重生的金線。

源於愛物惜物的工藝

金繕和鋦瓷這兩項陶瓷修復工藝皆源於對器物的珍視，在不同的文化背景中各自發展出獨特樣貌。

修復師在杯緣破損處釘上金工樹葉裝飾，提升器物美感。(攝影/Carter) 鋦瓷的歷史可追溯至史前時代，人們在陶器上鑽洞，以草繩、樹釘、鐵釘固定破損處。到了中國明、清時期，此技法盛行，對當時的百姓而言，陶瓷器皿的價格不算便宜，鋦瓷提供一條經濟實惠之道，優秀的匠人能用最少的鐵片釘，以最低成本恢復器物的使用功能。而在王公貴族圈子裡，匠人們則使用金、銀等貴金屬為材，以浮雲、花朵、蝙蝠等圖樣取代簡單的金屬片，變成器皿上寓意吉祥的精緻裝飾，華美鋦釘是主人家的炫耀，也是鋦瓷匠人的炫技場。

中國陶瓷質地緻密、剛性高，以釘加固不易粉碎，鋦瓷因此流行於常民生活中。日本陶瓷多孔疏鬆，鋦釘易破壞本體，熟悉漆器技術的日本人自然發展出以生漆為粘合劑的修復方式。

飲茶文化盛行的室町時代（約15至16世紀），以漆修繕的技法普遍運用於茶道具，並結合蒔繪技術飾以金、銀或錫粉，器物上的自然裂痕表現侘寂之美（Wabi-Sabi），形成今日「金継ぎ（金繕）」工藝的雛形。江戶時代（17世紀）的陶藝大師本阿彌光悅進一步提升金繕工藝的藝術層次，他利用金漆修補自己燒製的茶碗作品，將裂痕化為一道絕美風景。

正修科技大學文物修護中心的陶瓷修復師賴文進。(攝影/Carter)

美感升級的器物重生術

現代社會陶瓷器物美價廉，金繕與鋦瓷技藝逐漸消逝在歷史的洪流中，正修科技大學文物修護研究中心的陶瓷修復師賴文進卻逆流而行，為著濃厚興趣，投入金繕鋦瓷的修復及教學，破損的器物以新姿態重返生活，讓這兩項傳統工藝得以傳承延續。

賴文進接觸金繕鋦瓷修復已近十年，他熟練地示範解說鋦瓷的步驟，首先，將黃銅片剪成大小合適的菱形，敲打整平並折出兩端曲角，做出如釘書針般的鋦釘。接著收攏陶瓷殘片拼出器型，於器壁外側鑽出不穿透的孔洞，將鋦釘仔細敲入小洞扣拉釘合，再塗上紫外線膠，避免使用時裂縫滲水。完成後，以細砂紙小心翼翼地打磨，使鋦釘表面圓潤光滑。賴文進說明：「鋦瓷可視為金工工藝的應用。」鋦釘除了有固定功能，也具裝飾效果，可將最喜歡的元素加在最珍愛的物件上，以匠心獨具的創意賦予器皿嶄新面貌。

鋦瓷以金屬片製成鋦釘，扣拉接合陶瓷器的裂縫。(攝影/Carter) 金繕則為漆器技法的延伸，生漆是修復的關鍵材料。首先，需清理破裂面碎屑，塗上一層薄薄的生漆固胎，接著將水混合低筋麵粉和生漆，調製出具黏性的「麥漆」黏合裂縫。此時，可針對缺損處進行填補，使用苧麻粉或木屑粉混合麥漆，攪拌至黏土狀，捏塑填補較大缺角，砥粉、黃土粉調和生漆，則應用於細部填補。器物成形後，細心清理表面多餘殘漆，以膠帶固定，等待約一週讓漆完全乾燥，才能進入下一步驟。生漆徹底乾燥後，以海綿砂紙、拋光粉進行細緻打磨，使表面平整光滑，接著描上弁柄漆，待漆面呈現略乾不粘手的狀態，便可按上金粉或金箔。

待漆面呈現略乾不粘手的狀態，便可按上金粉。(攝影/Carter) 賴文進表示，從前沒有漆的高溫硬化技術，也沒有適用玻璃、瓷器表面的改性生漆，黏合的器物需放置一年，等待漆與空氣完全反應才能使用。即使現在有科技助攻，仍須在不同步驟等待漆自然陰乾，依舊相當耗時，他笑著說：「金繕師的心法就是做到忘記它（修復的器物）。」

使用勾線筆沾取弁柄漆修繕裂縫。(攝影/Carter)

接受無常 擁抱不完美

修復經驗豐富的賴文進認為：「學習金繕最難的是跨過心中那道坎，放下對完美的追求。」他回憶剛開始學習時，試圖將裂縫畫成工整的金線，總擺脫不了匠氣，後來懂得順應裂痕自然的姿態，勾勒出優美的殘缺，作品反而更受喜愛，他終於了解：「不追求完美，也許才是完美。」

「天做一半，我做一半。」是賴文進的金繕哲學，順應自然裂痕，描繪殘缺的完美。(攝影/Carter) 金繕是創作型的修復，接受缺損瑕疵，才能蛻變新生，賴文進拿起一個以「呼繼」技法（金繕的一種技法）修復的杯子解釋，運用海漂玻璃為填補材料，讓平凡杯子變成複合媒材的藝術創作。更甚者，金繕可以擺脫原有功能，為器物創生，例如，在杯緣破損處黏合一個注水口，把杯子變成茶海。

賴文進分享自己第一件完成度較高的修復作品，不平整的表面和細微瑕疵，紀念了初出茅廬、技藝尚未成熟的歲月。(攝影/Carter) 賴文進每年持續在鳳山社區大學開課，教學推廣，期能讓更多人認識金繕與鋦瓷，他表示：「認識這項技藝的人越多，文化越能被延續和保存。歷史的累積不在於我們開創多少東西，而在於我們留下了多少。」他強調：「學習動手修復對自己有情感價值的物件，這件事更有意義。」

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