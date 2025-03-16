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與春天來場約會

聯合新聞網／ 高雄畫刊

　　三月到高雄輕旅行，心情親像春天的風在吹。

　　月底登場的「大港開唱」結合國內外歌手、樂團，相約樂迷港邊一期一會。「高雄春天藝術節」一場場藝文饗宴接力開演，在草地上看電影、聽音樂，在輕柔晚風中享受愜意。

　　睽違20年，「全國原住民族運動會」3月21日至3月24日在高雄熱血登場，來自全國各地的原住民選手齊聚競技。高雄是全臺少數擁有16個原住民族群的城市，擁有豐富的原住民文化，也培育了許多優秀的運動員，預祝他們在賽事取得好成績。

　　如果你喜愛大自然，絕不能錯過期間限定的「那瑪夏賞螢季」，置身這片童話故事般的場景，無論大人或小孩，都能沉浸夢幻「螢」河中，在點點螢光中感受魔幻氣氛。半屏山自然公園是市民健行踏青的好去處，本期《高雄畫刊》特別邀請高雄鳥會資深志工，帶領讀者登上山頂暸望臺賞鷹，藉由學習辨識過境猛禽，喚起對自然保育的重視，同時體驗春天的野性魅力。

　　高雄的春天，很美！無論是音樂、藝術，或大自然的美景，萬物都能成為靈感來源，與春天來一場浪漫約會，為故事揭開精彩序章。

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.03】

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