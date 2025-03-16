湧動未來 全國原住民運動會在高雄

鼓山高中舉重隊的原民隊員積極備戰全原運，目標是奪得全國第一的好成績。(攝影/李瑰嫻) 【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/興中國小、高雄市政府運動發展局】

今年3月，一起來高雄挺原住民族運動好手！第15屆「全國原住民族運動會」將於3月21日至3月24日盛大登場，獨具特色的傳統運動競賽如傳統狩獵、樂舞、摔角等項目，吸引全臺近萬名選手報名，創下歷年新高。邀請大家共襄盛舉為選手加油，感受熱血「原力」！

全原運母火在桃源區美蘭部落－美瓏社祭儀場正式引燃。(圖片提供/高雄市政府運動發展局) 拉阿魯哇族部落耆老游仁貴帶著青年會以鑽木取火方式將母火緩緩升起，象徵人文之火，再由布農族耆老顏德昌及桃源各里長，把建山部落一年四季不滅之火帶進現場，象徵自然之火，耆老們再將兩支火把引燃全原運母火，代表全原運起始。(圖片提供/高雄市政府運動發展局) 身著色彩鮮豔的原住民族紋飾，高雄熊搭著輕軌彩繪列車，元氣宣告114年全國原住民族運動會即將在高雄開幕！第15屆全國原住民族運動會將於3月21日在高雄巨蛋舉辦盛大開幕式，連續四天的賽事中，各個原住民族選手們，將共同角逐8項擅長運動競賽，以及9項傳統運動競賽的最高榮譽。

高雄市政府運動發展局特別與高雄捷運公司合作，推出「114年全原運在高雄」輕軌彩繪列車，展現原住民族文化魅力。(圖片提供/高雄市政府運動發展局)

舉重首度納入賽事 世界級名將共襄盛舉

今年舉重首度納入比賽項目，2024巴黎奧運勇奪銅牌的「舉重女神」郭婞淳，以及代表國家參加2020東京奧運的高雄地主好手高展宏，兩位世界級名將都將出賽。

全原運今年新增舉重項目，高雄囡仔高展宏與「舉重女神」郭婞淳將全力挑戰佳績。(圖片提供/高雄市政府運動發展局) 鼓山高中舉重隊擁有全臺首座專門舉重場館，歷年來隊員高手輩出。(攝影/李瑰嫻) 舉重也是高雄最具奪冠實力的比賽項目之一。高雄市立鼓山高級中學的舉重隊成立至今已培育多位國手，更是全國首座擁有專用舉重館的學校。

「我們隊伍中的原住民族選手比例超過一半，若能在原運會中取得佳績，對選手們來說是極大的鼓勵，也讓他們更有信心在接下來的全中運奪牌。」教練黃淑芬表示，選手們的日常除了課業之外，吃、住、訓練全都在舉重館內，幾乎與國家隊培訓模式無異。如今他們正全力備戰，期盼突破自我極限，在全國原住民族運動會中奪得佳績！

鼓山高中舉重隊成立至今已培育多位國手，隊員們全神貫注投入訓練。(攝影/李瑰嫻)

原住民傳統運動 展現耀眼文化

在熱血翻騰的體育賽事之外，傳統射箭、摔角、樂舞等競賽項目亦是不容錯過的焦點，蘊含原住民族世代傳承的文化與技藝，尤其是各族群特色鮮明的樂舞競賽，更讓運動賽事成為精彩的文化饗宴。

來自桃源區興中國小的學生們將演出拉阿魯哇族的聖貝祭歌謠，傳承珍貴的族群文化(圖片為112年全國原住民族運動會閉幕式演出)。 (圖片提供/興中國小) 「布鼓拉芙兒童藝術團」由桃源區的興中國小成立，聯合當地部落兩大族群：布農族與拉阿魯哇族共同組成，以童趣的方式重新詮釋臺灣原住民族的傳統歌謠、舞蹈與文化，並曾在112年的全國原住民族運動會閉幕式上帶來精彩演出。今年，學校報名參加傳統樂舞項目，將呈現拉阿魯哇族的聖貝祭歌謠。領隊賴昭如老師說：「我們共有25名學生參賽，拉阿魯哇傳統歌謠多為男性領唱，眾人和唱，這次參賽的『飯盒歌』，學生為了展現長者領唱的獨特韻味，特別苦練發音，深入了解歌詞的意義與文化背景。」

高雄作為全臺少數擁有16族原住民族人設籍的城市，具備多元族群風貌，本次承辦全國原住民族運動會，歡迎大家前來感受歡騰的激烈競賽，同時欣賞各原住民族精彩的文化展現。

• 114年全國原住民族運動會

時間：3月21日（五）～3月24日（一）

統合資訊：全國原住民族運動會

FB：114年全原運在高雄