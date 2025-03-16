湧動未來 全國原住民運動會在高雄
【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/興中國小、高雄市政府運動發展局】
今年3月，一起來高雄挺原住民族運動好手！第15屆「全國原住民族運動會」將於3月21日至3月24日盛大登場，獨具特色的傳統運動競賽如傳統狩獵、樂舞、摔角等項目，吸引全臺近萬名選手報名，創下歷年新高。邀請大家共襄盛舉為選手加油，感受熱血「原力」！
身著色彩鮮豔的原住民族紋飾，高雄熊搭著輕軌彩繪列車，元氣宣告114年全國原住民族運動會即將在高雄開幕！第15屆全國原住民族運動會將於3月21日在高雄巨蛋舉辦盛大開幕式，連續四天的賽事中，各個原住民族選手們，將共同角逐8項擅長運動競賽，以及9項傳統運動競賽的最高榮譽。
舉重首度納入賽事 世界級名將共襄盛舉
今年舉重首度納入比賽項目，2024巴黎奧運勇奪銅牌的「舉重女神」郭婞淳，以及代表國家參加2020東京奧運的高雄地主好手高展宏，兩位世界級名將都將出賽。
舉重也是高雄最具奪冠實力的比賽項目之一。高雄市立鼓山高級中學的舉重隊成立至今已培育多位國手，更是全國首座擁有專用舉重館的學校。
「我們隊伍中的原住民族選手比例超過一半，若能在原運會中取得佳績，對選手們來說是極大的鼓勵，也讓他們更有信心在接下來的全中運奪牌。」教練黃淑芬表示，選手們的日常除了課業之外，吃、住、訓練全都在舉重館內，幾乎與國家隊培訓模式無異。如今他們正全力備戰，期盼突破自我極限，在全國原住民族運動會中奪得佳績！
原住民傳統運動 展現耀眼文化
在熱血翻騰的體育賽事之外，傳統射箭、摔角、樂舞等競賽項目亦是不容錯過的焦點，蘊含原住民族世代傳承的文化與技藝，尤其是各族群特色鮮明的樂舞競賽，更讓運動賽事成為精彩的文化饗宴。
「布鼓拉芙兒童藝術團」由桃源區的興中國小成立，聯合當地部落兩大族群：布農族與拉阿魯哇族共同組成，以童趣的方式重新詮釋臺灣原住民族的傳統歌謠、舞蹈與文化，並曾在112年的全國原住民族運動會閉幕式上帶來精彩演出。今年，學校報名參加傳統樂舞項目，將呈現拉阿魯哇族的聖貝祭歌謠。領隊賴昭如老師說：「我們共有25名學生參賽，拉阿魯哇傳統歌謠多為男性領唱，眾人和唱，這次參賽的『飯盒歌』，學生為了展現長者領唱的獨特韻味，特別苦練發音，深入了解歌詞的意義與文化背景。」
高雄作為全臺少數擁有16族原住民族人設籍的城市，具備多元族群風貌，本次承辦全國原住民族運動會，歡迎大家前來感受歡騰的激烈競賽，同時欣賞各原住民族精彩的文化展現。
• 114年全國原住民族運動會
時間：3月21日（五）～3月24日（一）
統合資訊：全國原住民族運動會
FB：114年全原運在高雄
【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.03】
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