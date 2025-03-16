開箱高雄車站新風貌：雲朵天棚啟用、下沉式廣場成圓，開啟交通新時代！

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻、蔡信宏 ◎圖片提供/交通部鐵道局南部工程分局】

歷經20年工程，承載歷史與未來的高雄車站，以嶄新風貌正式亮相。連絡臺鐵與捷運的「下沉式廣場」正式成圓，為交通動線打通任督二脈，旅客往來更加順暢無阻。融合節能設計與流線美學的「雲朵天棚」，搭配棚頂綠意盎然的「高雄綠之丘」也正式完工，空中綠洲花園改寫老街區風貌，也讓市民的生活質感再升級。

歷經20年的工程，高雄車站主站體以嶄新風貌亮相，為高雄的交通門戶帶來變革。 (圖片提供/交通部鐵道局南部工程分局) 縫合南北區域地景的新車站，設計結合綠建築與城市美學，並保留了老車站的歷史脈絡。 (圖片提供/交通部鐵道局南部工程分局) 印象中的高雄車站，是日治時代典雅的帝冠式磚造建築，是曾經人潮熙來攘往的臨時車站，又或者是隱身於下沉式廣場一隅、嶄新現代的新站體？不同世代的高雄市民，對高雄車站都有其獨特的記憶與情感，而歷經20年的漫長工程，高雄車站華麗蛻變，正式完工成圓的下沉式廣場，以及結合流動光影交織的雲朵天棚，多年來被工程圍籬阻隔遮蔽的城市門戶，終於揭開面紗展現亮眼風采。站在廣場中央，仰望天棚優美的線條，會發現：高雄，真的不一樣了！

舊高雄車站。(攝影/李瑰嫻) 煥然一新的高雄車站，地下第一層至三層為臺鐵售票處、火車月台、臺鐵捷運轉乘區等設施，地下四層則為高雄捷運紅線月台。此外，地下停車場也已完工啟用，提供更加便捷的轉乘體驗。作為高雄車站周邊都市更新計畫的重要一環，未來車站兩翼計畫串聯公車與客運系統，而連結車站的四棟大樓，則預計作為商辦、旅館及餐飲商場使用。四通八達的交通匯聚人潮，商機隨之湧現，為這座城市灌注全新活力。

高雄綠之丘。(攝影/蔡信宏) 車站的完工，不僅讓往來交通更加便利，也帶來了全新的城市生活體驗。遊客騎著YouBike穿越綠園道，長輩在「綠之丘」悠閒散步，迎風欣賞夕陽灑落天際。對周遭居民而言，新車站已不僅是過去車來人往的交通樞紐，還是一座充滿綠意與生活感的共享空間。曾經被鐵道一分為二的「前站」與「後驛」，隨著車站的完工重新串聯，讓南北區域的生活脈動，再次交織相融。

連結天棚與高雄車站站體的旋梯。(攝影/蔡信宏)

開箱高雄車站 必看5大亮點

• 下沉式廣場成圓 四通八達動線升級

自地面入口乘著手扶梯緩慢下降，來到地下一樓的「下沉式廣場」，陽光透過天窗灑落點亮空間，使光影也成為景觀設計的一環。設計師打開車站傳統邊界，將站體轉化為開放式廣場，人們可以自由穿梭走動。未來廣場也預計規劃作為裝置藝術展示空間與公共展演場地，舉辦市集、演出等各式活動，成為城市交流與創意匯集的場域。

下沉式廣場。(攝影/蔡信宏)

• 雲朵天棚 看見光與風的綠建築

雲朵天棚由荷蘭建築團隊 Mecanoo 設計，是國內車站最大的無柱拱頂桁架。以南臺灣的藍天白雲為設計靈感，而燈籠形狀的照明則呼應臺灣廟埕的文化意象。79 支宛如花托的造型支柱，最高達 15 公尺，優雅地撐起雲朵造型的鋁板天花。高挑開闊的空間結合天窗設計，使光線與微風得以自然流動，降低人工照明的需求，使得美觀與綠建築概念融合，兼具建築美學及永續發展理念。

雲朵天棚。(攝影/蔡信宏)

• 高雄綠之丘 城市裡的漂浮綠洲

雲朵天棚上方，是名為「高雄綠之丘」的空中綠園，綿延的灌木與地被植物交織出一座生機盎然的都市花園。在繁忙的交通樞紐間，營造出一處靜謐開放的綠意角落。乘電梯或沿旋梯而上，視野瞬間開闊，從高點眺望高雄，遠方的柴山、85 大樓、鳳山街景一一映入眼簾，在天氣晴朗的日子裡，甚至能遠眺北大武山。向南望去，舊高雄車站的帝冠式靜靜矗立，過往與現今的車站記憶，在層疊的光影與綠意中交織，講述著高雄的時代變遷。

高雄綠之丘。(攝影/蔡信宏) 高雄綠之丘。(攝影/蔡信宏)

• 舊車站回家 高雄車站變身文化據點

2002年，為配合鐵路地下化與捷運工程，日治時期建造的舊高雄火車站站體南遷82公尺。直到 2021年，舊車站才遷回原址，矗立在新車站南側的出入口，隨著工程完工，新舊融合的輪廓終於清晰展現。

舊車站採「唐破風」式屋檐，中間拱起、兩側圓弧，結合西洋鋼筋水泥結構，是日本昭和時期「帝冠式」建築代表之一，80年來見證高雄的城市變遷。未來車站預計轉型為藝文場館，而老高雄人熟悉的「紅鯉魚」噴泉雕塑，也將於車站前廣場重現，喚起時代記憶。

「帝冠式」建築代表之一的舊高雄火車站。(攝影/李瑰嫻)

• 綠園道延伸 串聯樂活風景線

天棚頂部的綠之丘不僅是空中花園，更做為銜接周邊商業大樓的平台通道，向東西延伸的兩翼，橫跨站東、站西路，串聯兩側的綠園道。自此，市民的運動路線不再因鐵路軌道而被中斷。踩著鐵馬暢遊綠園道，便能輕鬆穿梭在綠意之中，享受順暢無阻的城市漫遊體驗。

綠之丘橫跨站東路、站西路，串聯樂活風景線。(攝影/李瑰嫻)

• 穿越高雄車站百年風華

自即日起至3月31日，「明日軌績—高雄車站進化之路」特展於下沉廣場西4門對面舉行中。以第一代打狗停車場（高雄港車站舊名）為起點，娓娓道來高雄車站的歷經多次發展和蛻變的歷程，展出許多珍貴的車站文物，以及不為人知的歷史故事，喜歡鐵道文化的朋友千萬不要錯過了。

「明日軌績—高雄車站進化之路」特展。(攝影/李瑰嫻) • 延伸閱讀

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