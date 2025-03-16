把春天藏在畫裡 用代針筆畫出高雄故事

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/Hsiaoyu】

一本畫冊、一枝代針筆，以黑色線條勾勒出精緻又栩栩如生的插畫 ，讓高雄龍虎塔的莊嚴與中國式建築的繁複 ，縮影成紙上的迷你藝術。這是高雄插畫家Hsiaoyu新的創作計畫。她希望藉由自己喜歡的高雄景緻與建築，完成一本插畫作品集，並推向國際，讓更多外國旅人看見高雄的文化與美麗。

Hsiaoyu喜歡畫具象圖，曾將法國俚語轉化成圖像，透過自己的方式給予詮釋。(攝影/Carter) Hsiaoyu的創作之路始於對插畫的熱情，也融入了她的多元經歷。她曾用插畫將法國俚語圖像化製作成冊，還曾赴日本參與駐村藝術交流；她也喜歡從日常生活中取材，將農產、水產、不動產等事物轉化為生動的圖像，製作成明信片、貼紙、年曆等周邊商品。

＝用代針筆畫出眼中所愛 發現大世界之美＝

2020年，Hsiaoyu成立工作室品牌「插畫小農」，正式以插畫作為事業，並以用「小農」自喻，表示她的插畫和商品皆為自產自銷，雖然規模不大但充滿真摯用心。「大多都是我自己來做，有時會請阿嬤幫忙包裝。」 她笑著說。

插畫家Hsiaoyu喜愛觀察建築與都市景觀，擅長以細膩的筆觸描繪景物，並將其融入畫冊之中。(攝影/Carter) Hsiaoyu自小跟著姊姊接觸藝術創作，求學期間專注於美術設計領域，出社會後曾在臺北誠品敦南店文具館工作，後來因緣際會進入上海一間負責旅宿業電商平台的外商公司。雖然工作與創作無關，但她在跨國出差同時，仍以插畫紀錄旅途的建築，一筆一筆描繪在紙張上，像是上海的老城樓、倫敦上學途中的街景，甚至在搭乘西伯利亞火車時，看似枯燥不變的車程，她反而沉迷其中，埋頭作畫將窗景外的建築畫入畫冊，這些經歷都成為她創作的養份。

插畫家Hsiaoyu用一枝代針筆畫出眼中世界，用最簡單的工具，展現創作者的世界觀。(攝影/Carter) 離家太久，高雄的家人們觸動了Hsiaoyu的思鄉之情，回到台灣定居後，她仍以擅長的代針筆插畫，Hsiaoyu表示：「過去公務、旅行途中總是匆忙，工具也受限於攜帶便利性與場域，因此畫冊裡的插畫大多是由一枝代針筆完成，這套創作模式後來就一直延續到現在。」

疫情前回國的Hsiaoyu，與在地店家成為合作夥伴，將過去搭乘西伯利亞火車時的情景為靈感，為無窗的青年旅館床位畫上窗景。(攝影/Carter) 雖然創作工具簡單，但Hsiaoyu對於要「畫什麼」和「多久完成一幅」，也有自己的堅持。「我只畫喜歡的，但喜歡沒有標準，就是一眼就決定，憑感覺啦！」她笑著說：「而且我一定要一天裡畫完，所以決定要不要畫這建築物時，有時會考量我還剩下多少時間，但後來我發現，一天只畫一棟建築物我也會膩，於是就改畫更小的幅面，簡化對象、限制自己創作的尺寸。」

鼻樑上架著黑框圓眼鏡的她，只要談到創作，眼神總會閃閃發亮；偶爾她也會流露出質樸、可愛的個人特質，說起話來帶點靦腆，語氣內斂，卻充滿對創作的熱忱。

Hsiaoyu精緻手繪的農產插畫，細膩呈現各種蔬果的細節與獨特紋理。(插畫提供/Hsiaoyu)

從產地到餐桌的四季滋味 尋找春的蹤跡

在遊歷經驗裡，Hsiaoyu認為倫敦是最能感受到四季的城市，從街道旁植物的綠芽、鳥鳴聲、陽光，就知道春天來了。相比之下，高雄的四季顯得模糊，南部炙熱的天氣，她至今仍難適應，冷熱變化明顯，但春天的氣息究竟是藏匿在冬天裡多，還是早已被夏季收服，有一度她仍摸索不透。

Hsiaoyu發現，原來高雄的春天能在餐桌上找到。(攝影/Carter) 「不過，我和龜時間goöod time合作、幫他們製作產品插畫後，開始認識了高雄，我在每一季菜單裡，發現春天。」Hsiaoyu指著牆面上一幅地圖，那是以簡單的紙雕創作出東高雄、市區至屏東的行政區位置，那瑪夏、甲仙、六龜到高樹，各區農產羅列於上。梅子、土芒果、番茄、香蕉、鳳梨、洋蔥等，都成為Hsiaoyu的筆下主角，配合咖啡喫茶店的菜單描繪出四季的滋味。

春天沒有消失 只是成為舌尖的美味

今年，Hsiaoyu規劃以高雄為起點，展開插畫的國際交流。她計畫拜訪歐洲的藝術家朋友，用插畫交換彼此私藏的景點，畫下彼此的名單，也邀請他們來高雄，甚至帶他們前往墾丁交流。

Hsiaoyu以細膩的線條呈現王家手工豆花的老建築之美，展現傳統與現代的融合。(插畫提供/Hsiaoyu) 高雄的春天，是畫冊裡的建築，是農產裡的滋味，更是一段新的創作旅程的開始。Hsiaoyu用她的筆，將春天藏在畫裡，也藏進了高雄的每個角落。

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插畫小農

IG：Hsiaoyu

網站：HSIAO-yu

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