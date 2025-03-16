用手機實現田間管理 挖掘智慧新商機

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】

春回大地，萬物復甦，跟隨「農業革命家」智食良果執行長吳昱鋒，一同走訪位於高雄大樹的陽光果子農場。在這裡，一隻手機就能進行田間管理，生動展現了21世紀嶄新的智慧農業。

吳昱鋒說，他身邊的這台電箱，就是把現有開關變成遠端線上來操控，包括電動閥、捲簾、排風扇、抽水馬達、灑肥等等，生產者不須在現場，甚至到國外旅遊也可以進行田間管理。(攝影/Carter)

智慧控制電箱微型化 提升智慧農業效益

智食良果獨創的智慧控制電箱，讓智慧農業變得更簡單。「我們致力於創造微型化的應用，將大規模系統拆解為易於管理的小單元，幫助農民輕鬆進入智慧農業的領域。」吳昱鋒表示，每個農場的規模與複雜度各有不同，而傳統智慧農業的建置成本極高，僅軟體開發費用就可能高達數十萬元。為了解決這個問題，智食良果提出「積木方塊」的概念。

智食良果的智慧控制電箱，利用程式積木的功能設計，擁有系統整合性高、建置難度低的特性；結合物聯網可調控遠端的參數，大幅提升農場智慧化的效益。(攝影/Carter) 「以南投的花卉場為例，該場域配備了80多台智慧控制電箱，過去小農往往無法負擔這些昂貴設備。」他指出，微型化的關鍵在於透過精心設計，顯著降低成本，同時將智慧控制電箱的製造過程集中在高雄。「我們堅持使用台灣品牌的電料，所有的組裝工作都必須在高雄完成。」吳昱鋒強調。

作為高雄型農大聯盟培訓班的第一屆學員，陽光果子農場的主人鄭蕙玲示範如何利用通訊軟體LINE，透過手機進行即時推播、監控與遠端遙控灌溉系統，並收集植栽生長數據。「這套農業AIoT資訊系統能靈活調整，適應不同環境和農民的種植習慣，滿足每個農場的個別管理需求。」吳昱鋒補充。

陽光果子農場主人鄭蕙玲，長年致力推廣食農教育，近兩年陽光果子農場導入智食良果的智慧控制電箱及系統，翻轉既定的農作模式。(攝影/Carter)

科技智慧農業創造商機 帶給學校及社區知識體驗

短短不到三年的時間，智食良果在全臺的合作對象已超過50多家農企業、400間溫室，並銷售了近千個智慧控制電箱。「我們希望有一天能夠自豪地介紹Kiao farming，這是我創業時的心願。」吳昱鋒表示，智食良果品牌名稱「Kiao」源自於臺語中「聰明」的發音，亦透過國際合作發展基金會委託，與泰國皇家計畫基金會合作，開展智慧農業專案，「『Kiao』在泰文中代表『綠意盎然』，這也象徵著我們的合作契機。」

吳昱鋒透露，目前除50多家農企、逾400間溫室已安裝智慧系統，也與泰國皇家計畫基金會展開合作。(攝影/Carter) 「科技食農教育對當今的孩子而言，是一個極具啟發性的學習平台，同時也是促進地方創生的重要力量。」吳昱鋒站在智食良果自主開發的智慧控制電箱旁，提倡這個方向。目前全台超過50間國小導入智食良果推廣，由合作夥伴慶奇科技技轉農業部的積木程式系統，結合農業與教育，啟發學生對農業的理解與興趣。

目前桃園與新竹地區約有50間國小導入智食良果研發的食農教育系統，結合農業與教育，啟發學生對農業的理解與興趣。

吳昱鋒認為，隨著人口老化與勞動力不足問題加劇，未來農業必須依賴科技支援決策與操作。他強調：「我們不僅是在思考智慧農業，而是更深遠的產業鏈擴展，以硬體帶入軟體，再以軟體創造價值。」青農創造商機，更推動創新技術應用於各領域，促進了高雄在地農業的全面發展。

官網：智食良果