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臺灣原生「茶香檳」 部落型農珍釀康普茶

聯合新聞網／ 高雄畫刊
JANKOMBU珍康普茶創立初期僅有經典原味、馬告檸檬薑兩種口味，時隔三年後推出桂花刺蔥籽、玫瑰洛神果兩款風味新品代表作。(攝影/Carter)
JANKOMBU珍康普茶創立初期僅有經典原味、馬告檸檬薑兩種口味，時隔三年後推出桂花刺蔥籽、玫瑰洛神果兩款風味新品代表作。(攝影/Carter)

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter ◎圖片提供/JANKOMBU珍康普茶】

　　「市面上採用百分百臺灣原生山茶釀造的康普茶，只有我。」來自桃源區寶山部落的杜寶珍，選用臺灣原生山茶製作康普茶，將長輩記憶中的「紅茶菇」完美發酵，經過精心釀造，形成滋味酸甜、氣泡細緻的康普茶。源自自然野放生態的珍貴「茶香檳」，搭配新穎時尚的包裝，融合傳統與現代，為迎接春季增添元氣。

出身桃源寶山部落的杜寶珍返鄉創立品牌「JANKOMBU珍康普茶」，以珍貴的臺灣特有種原生山茶釀造康普茶。(攝影/Carter)
出身桃源寶山部落的杜寶珍返鄉創立品牌「JANKOMBU珍康普茶」，以珍貴的臺灣特有種原生山茶釀造康普茶。(攝影/Carter)

桃源寶山原生山茶之韻：珍釀康普茶

　　康普茶在歐美地區已風靡多年，杜寶珍分享，康普茶並不是一種茶葉的名稱，而是以甜茶為基底，經由醋酸菌、酵母菌和乳酸菌等微生物發酵製成的天然飲品。康普茶翻譯自英文「Kombucha」，別名包括紅茶菌、紅茶菇。「早在60年代，康普茶就已經在臺灣流行過，當時家家戶戶都自釀自飲，在俄羅斯等許多國家，也都有類似以茶葉發酵的飲品，只是名稱有所不同。」杜寶珍說。

　　外型陽光甜美的杜寶珍從小在山林環繞中成長，她的外公60多年前就開始在自家保留地上復育培苗臺灣山茶，外公說：「它們（山茶）原本就生長在這片土地的。」從此開啟家族茶園事業，自家哈娜谷原生山茶園生產的野放山茶，曾在山茶評鑑比賽中榮獲金質獎肯定。原先擔任護理師的杜寶珍，一路看著長輩堅守以自然野放友善方式種茶、製茶，不捨年邁父母農事辛勞，且自身對茶文化也有濃厚興趣，最終決定返鄉接手家業。

杜寶珍的父母親曾以哈娜谷原生野山茶，在高雄市首屆原生山茶評鑑比賽榮獲紅茶組金質獎肯定。(上：攝影/Carter、下：圖片提供/JANKOMBU珍康普茶)
杜寶珍的父母親曾以哈娜谷原生野山茶，在高雄市首屆原生山茶評鑑比賽榮獲紅茶組金質獎肯定。(上：攝影/Carter、下：圖片提供/JANKOMBU珍康普茶)
　　崇尚天然飲食的杜寶珍，多年前開始接觸康普茶的研製，並在109年原住民族產業創新價值計畫中脫穎而出。創業初期，她勤跑市集推廣品牌，杜寶珍坦言，在推廣康普茶的過程中，往往需要先向消費者解釋一些專有名詞，「無論是康普茶還是臺灣原生山茶，我們都希望消費者能夠有意識地做出選擇，選擇健康且來自乾淨來源的產品。」

出身桃源寶山部落的杜寶珍返鄉接手茶園家業，與父母親繼續守護自然野放的原生山茶。(攝影/Carter)
出身桃源寶山部落的杜寶珍返鄉接手茶園家業，與父母親繼續守護自然野放的原生山茶。(攝影/Carter)

口感細緻如香檳 品嘗慢生活韻味

　　來自自家茶園手工採摘、殺菁、揉捻的茶葉，採天然釀造工法，進行微批次精釀製作，珍釀出口感如香檳細緻的康普茶。杜寶珍推出「經典原味」、「馬告檸檬薑」兩款口味後，經過三年精心籌劃，陸續推出「桂花刺蔥籽」與「玫瑰洛神果」兩款創新風味新品，是融合部落特色食材、慢工出細活的大地之味。杜寶珍表示，因為臺灣山茶為實生苗株株不同，就算來自同一山區的山茶，每一批次絕對都來自不同棵的原生山茶樹，風味隨著產區、季節而有些微各異，但反而更增添多樣性與趣味。

康普茶可以怎麼喝？杜寶珍推薦將經典原味康普茶加入甜紅茶，喝起來就是凍檸茶風味，她也喜歡在馬告檸檬康普茶加入義式濃縮咖啡，偏好西西里咖啡特調的同好一定要試試看。(圖片提供/JANKOMBU珍康普茶)
康普茶可以怎麼喝？杜寶珍推薦將經典原味康普茶加入甜紅茶，喝起來就是凍檸茶風味，她也喜歡在馬告檸檬康普茶加入義式濃縮咖啡，偏好西西里咖啡特調的同好一定要試試看。(圖片提供/JANKOMBU珍康普茶)
　　「建議大家可以用香檳杯來品飲，為自己的生活增添一些儀式感。」她建議初次飲用時，可以先試著輕輕啜飲一小口，將其稀釋後品嘗。除了加冰塊和氣泡水外，也可以加入義式濃縮咖啡，創造類似西西里咖啡的獨特風味，康普茶加入淡啤酒，則變身為一款帶有果香的雞尾酒，搭配琴酒與少許桂花瓣，絕對是一款美味的調酒。除此之外，康普茶也十分適合用來入菜、調製醬料或涼拌，當夏季想品嚐清爽的地中海料理時，將康普茶與橄欖油混合，做成油醋沙拉，風味十足。

不同於代工製程，解釋微批次發酵的康普茶，10片茶葉可能來自10棵茶樹，每一桶釀造就是一個宇宙。(攝影/Carter)
不同於代工製程，解釋微批次發酵的康普茶，10片茶葉可能來自10棵茶樹，每一桶釀造就是一個宇宙。(攝影/Carter)
　　「當初創立這個品牌的初衷，是為了支持高雄在地的臺灣原生山茶。無論是釀造成康普茶或作為佐餐食材，以結合生活的方式，促成一個良性循環，每一口康普茶，都是對在地小農的支持。」杜寶珍表示，自家茶園林相豐富，臺灣原生山茶是喬木樹型，能深根土壤、有助於水土保持增加自然碳匯，象徵部落經濟與環境永續。她期盼透過社區合作的生產模式，將JANKOMBU珍康普茶發展為在地永續品牌。

※未滿十八歲禁止飲酒。

FB：JANKOMBU 珍‧康普茶

IG：JANKOMBU 珍‧康普茶

康普茶製作步驟。(攝影/Carter)
康普茶製作步驟。(攝影/Carter)

康普茶製作步驟：

1.將熱水和茶包浸泡出濃茶，約浸泡10至15分鐘。

2.將二砂放進濃茶中加入1000ml 常溫水充分攪拌，溶化製成甜茶。

3.取乾淨容器倒入原味康普茶（啟動液），或採收自上一批康普茶發酵液（左），保留一片SCOBY 菌膜（右）。

4.以棉布或茶巾等透氣布覆蓋發酵容器，並以橡皮筋套緊瓶口固定。

※注意事項：

將發酵罐放在室溫約 22至28度，太陽不直射且不需經常搬動的角落，靜置發酵約 7至30日不等。可別因為好奇就隨意打開透氣布，避免水氣或污染物影響發酵結果。

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.03】

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