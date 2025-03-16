為植物量身訂製保養品 王至敏打造都會植栽生活美學

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/永綠生物科技股份有限公司】

就像人的肌膚需要保養，植物也需要適當的營養來維持健康。高雄「1% nutrition植物關鍵」執行長王至敏，從投資顧問轉型為植物保養專家，透過天然的植物營養精華，顛覆傳統對「肥料」的印象，讓植栽保養成為一種時尚生活風格，不僅為傳統產業開創了綠色商機，也讓台灣的農業創新實力被世界看見。

精緻的小綠瓶，搭配優雅的玻璃滴管，乍看之下彷彿是高級護膚品，實則是為植物量身打造的營養補給品。「1%植物營養精華」由王至敏與團隊歷時數年研發，蘊含能讓室內植栽健康繁盛的專屬配方。

「1% nutrition植物關鍵」執行長王至敏打造植栽保養品，開啟永續綠經濟 。(攝影/李瑰嫻) 1% nutrition 植物關鍵 創辦人王至敏，畢業於輔仁大學財經法律學系，並於澳洲雪梨大學商學院取得碩士學位。曾任澳洲生技公司投資顧問，憑藉敏銳的市場洞察，精準掌握疫情期間崛起的「綠色宅經濟」趨勢，並積極投入相關領域。她兼具理性與感性，重視數據與科學驗證，同時珍視植物帶來的情感價值。她希望品牌不僅傳遞專業，更詮釋對生活的講究——讓每株植物健康茁壯，成為空間中最有溫度的存在。

相較於傳統肥料，「1%植物營養精華」專為都市綠植打造，天然植萃養分，提供更符合現代生活的植栽養護方案。(攝影/李瑰嫻) 「我本身也蠻喜歡植栽，特別是有不同紋路的觀葉植物。」她笑著說：「在工作中接觸了一些園藝廠商，發現除了植物本身，還有一系列周邊的養護商品，讓我不禁好奇，為什麼台灣沒有這樣的商品？」

她觀察到澳洲消費者在購買盆栽時，通常會一次買齊植物、花盆以及養護產品，於是王至敏決定返台創業，針對現代生活中的綠植設計專屬的養護產品。過去園藝養護總讓人聯想到「肥料」，但隨著綠植成為講究生活品味的都會新寵，王至敏將品牌定位為「植物的精華液」，包裝採用新澳式風格，強調產品的實際效果，讓照顧植栽變得輕鬆又充滿儀式感。

「1%植物營養精華」外觀如高級護膚品，是植物的專屬營養液，可快速啟動植物的生命力。(攝影/李瑰嫻) 她與研發團隊攜手合作打造天然植物營養精華，並於2023年正式上市。為提升品牌知名度，她邀請綠植達人與生活部落客親身試用，讓茂盛生長的植物為產品代言。最終，該產品在募資平台成功募得三百萬元，驗證了市場潛力，也為她帶來極大信心。

「許多人買了植栽回家，卻不知道該怎麼照顧，導致植物枯萎。其實大多數植物不是因為缺水或營養不足而枯死，反而是因澆水過多被淹死，或是施肥不當影響生長。」王至敏說。為了解決這個問題，她針對室內盆栽研發專屬配方，幫助植物從內到外打造健康的體質。她解釋道：「就像人補充維生素一樣，可以促進營養吸收和生長。而且很多人家中有幼兒或毛小孩，零汙染的天然植萃配方，對孩童和寵物無負擔，也不會招來蚊蟲或產生的異味。」

「1%植物保養噴霧」 以噴霧方式透過葉片補充養分，就像在幫植物敷面膜。(攝影/李瑰嫻) 不同於傳統農業科技產品，王至敏從都會生活的角度出發，帶領團隊研發出更符合現代人需求的植栽保養方案。她推出了懶人升級版「1%植物營養精華」與「1%植物保養噴霧」，讓養護變得簡單，從根系到葉片全面呵護，讓對植栽有興趣的新手也能輕鬆晉升為「綠手指」。品牌粉專也打造成活躍的綠植社群，並提供「植物健診」服務，協助植物愛好者解決各種養護疑難，並分享種植知識，讓每個人都能在家中打造屬於自己的綠意角落。

王至敏布局海外市場，在高雄市政府青年局與外貿協會支持下，積極參與海內外展會。(圖片提供/永綠生物科技股份有限公司) 以臺灣為立足點，王至敏積極拓展海外市場。「1% nutrition植物關鍵」登上亞馬遜商城，將台灣本土產品推向國際。創業與家庭同步展開的她，在懷孕期間仍四處奔波，參加各大國際展會。照顧2歲長子，同時即將迎來第二個孩子的她，經常得「左手拿奶瓶、右手遞名片」成了她的日常，每天行程滿檔，但對於熱愛的事業，她樂此不疲。「我本身就是工作狂，懷孕的確辛苦，但很多事必須親力親為，停不下來。」她笑說。

環繞在辦公室的各種觀葉植物，既是她的創業夥伴，也是最好的療癒支撐。無論工作多麼繁忙，只要親手澆水、觸碰嫩葉的生長脈動，壓力似乎都能隨之舒緩。「ESG議題越來越受重視，我希望植物營養解決方案能為永續發展盡一份力量，讓每個人在家中都能打造出屬於自己的綠意角落。」王至敏說。

讓植物走入生活，王至敏期望串聯永續價值與都市園藝，使種植變得更簡單有趣，也為都市生活美學帶來一場綠色革新。

1% nutrition植物關鍵

．官網：1% nutrition植物關鍵

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