尋訪春天 蓮池潭半日輕旅行

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter ◎圖片提供/鄧柑謀】

三月氣候宜人，正是出遊的好時節。揉合傳統與現代工藝的龍虎塔剛完成整修，何不換上舒適的鞋，順遊蓮池潭畔，並前往賞鷹聖地半屏山，再到隱身巷弄間的老屋品嚐咖啡，享受春日放鬆輕旅行。

社團法人高雄市野鳥學會研究保育主任楊玉祥表示，半屏山中央瞭望臺是知名的賞鷹據點，不僅能觀察到本地留鳥如鳳頭蒼鷹、大冠鷲、松雀鷹，每年春秋之際，成群南來北往的猛禽過境，更是壯觀非凡，為半屏山增添獨特的生態魅力。(攝影/Carter) 鄧柑謀老師鏡頭下的東方蜂鷹，其特徵為頭小而修長、尾長翅寬且具明顯的橫帶，算是辨識度相對容易的過境猛禽。(攝影/Carter)

鷹影掠空 半屏山賞猛禽遷徙之美

「那隻是遊隼。」沿著步道前往半屏山中央瞭望臺時，一隻猛禽突然盤旋於空中，社團法人高雄市野鳥學會研究保育主任楊玉祥一邊舉起望遠鏡，一邊向途經的遊客導覽說明。半屏山最獨特的景象之一，就是春秋兩季南來北返的猛禽過境，如灰面鵟鷹、赤腹鷹、蜂鷹、紅隼、燕隼、遊隼、日本松雀鷹，加上本土留鳥如鳳頭蒼鷹、大冠鷲、松雀鷹等，在半屏山交會登場，每天都上演精采的「猛禽掠影半屏山」生態劇。

曾拍攝到白肩鵰及雨中的灰面鵟鷹等經典照的高雄鳥會資深志工鄧柑謀老師建議，賞鷹最佳時機為清晨6至7點。每年三、四月正是灰面鵟鷹與赤腹鷹遷徙過境的高峰期，此時登上半屏山，便有機會見到牠們的蹤跡。(攝影/Carter) 左上為灰面鵟鷹、右上為白肩雕幼鳥、左下東方蜂鷹、右下為鳳頭蒼鷹。(圖片提供/鄧柑謀) 依社團法人高雄市野鳥學會記錄，臺灣現有紀錄的猛禽共有35種，而半屏山就記錄到其中24種。每年三月，會先看到灰面鵟鷹大軍壓境路過，四月則由數量更為壯觀的赤腹鷹接力登場，壯麗的遷徙景象令人驚嘆。高雄鳥會資深志工鄧柑謀老師說，若清晨七點前就抵達半屏山中央瞭望臺，將有機會目睹如「鷹河」般壯闊的生態奇觀。

半屏山最適合來趟半日遊。(攝影/Carter) 國家自然公園管理處保育解說員黃雅婷表示，壽山國家自然公園網站提供摺頁下載，遊客可對照地圖規劃路線，輕鬆探索半屏山的自然秘境。(攝影/Carter) 半屏山地質為高位珊瑚礁石灰岩，形成單面峭壁的大岩壁及溝壑峽谷特殊景觀，近看可能會發現很多貝類化石。(攝影/Carter) 位處蓮池潭東北側的半屏山，由高位珊瑚礁石灰岩構成，過去因山勢「如列嶂，如畫屏」而得名。內政部國家公園署國家自然公園管理處保育解說員黃雅婷推薦，半屏山最適合來趟半日遊，無論從翠華路登山口或半屏山後巷登山口出發，步行到中央瞭望台，來回約2至3小時。沿途可欣賞壯麗的大岩壁、大榕樹地貌景觀，還能感受半屏山隨四季變換的獨特風貌。另外，壽山國家自然公園網站也提供摺頁下載，遊客可對照地圖規劃路線，輕鬆探索半屏山的自然秘境。

半屏山步道縱橫交錯，從登山口步行到中央瞭望臺來回約2至3小時，建議穿著長袖長褲，並準備充足的飲用水。(攝影/Carter)

· 半屏山過境猛禽解說宣導

時間：3/15起至4/27，每週六、日上午08：00、09：30（各一場次）

地點：半屏山中央瞭望臺

詳細活動資訊請見：內政部國家公園署國家自然公園管理處

曦玥珈琲座落左營舊城巷弄裡，彷彿藏在老城區中的秘境咖啡館。(攝影/Carter)

曦玥珈琲 藏在巷弄裡的老屋咖啡香

半屏山輕鬆健走後，不妨順道到蓮池潭周遭散步走走享受美食愜意半日遊。穿梭逶迤巷道，遇見隱身在左營舊城附近的曦玥珈琲，白色圍籬外牆在老城區街屋之間，低調卻難掩新穎光彩，小巧的庭院與門口的老樹，勾起許多人對舊時老家的溫暖記憶。

喬溱把外婆家空間改造活化，搖身一變成既復古又文青的咖啡館。(攝影/Carter) 喬溱自大學時期便開始接觸咖啡，今年恰好滿十年。開一間咖啡館一直是她的夢想，在她的藍圖中，這個空間必須擁有一座小院子，讓人能悠閒地品嚐她親手製作的銅鑼燒，搭配左營在地老字號楊桃湯特調的楊桃冰美式，在時光流轉間，細細回味過往的溫暖記憶。

保留下老屋格局，半矮牆、老件傢俬把過往的生活脈絡轉繹成空間設計語彙。(攝影/Carter) 「這是我外婆家。」懷抱著對家的情感與記憶，喬溱將外婆的老屋改建成咖啡館，並從外婆的名字「秀美」中拆字巧妙組合，取名為「曦玥」。巧合的是，曦玥的日文發音「きげつ」，與臺語的「起家厝」讀音相近，象徵著家的溫度與歸屬感。

銅鑼燒上烙上可愛的似顏繪LOGO，深刻描繪出喬溱的可愛性格。(攝影/Carter) 無論是桂花釀拿鐵，或採用左營在地老字號楊桃湯製作的楊桃冰美式，都是曦玥珈琲的人氣招牌。(攝影/Carter) 無論是童年時光裡，每個週末在庭院奔跑嬉戲的歡笑，或是客餐廳內家人團聚、圍桌共食的溫馨時刻，這棟老屋始終承載著三代人的生活記憶。喬溱保留了阿嬤家的輪廓，將隔間牆改為半矮牆，使空間更顯通透，並以木作包覆牆面，巧妙改造成工作吧檯。原本客廳位置擺上木圓桌與老式木廚餐櫃，熟悉的擺設彷彿凝結了歲月的溫度。喬溱說，她希望每位到訪客人，都能在這裡感受到家的氣息，像回到阿嬤家般，享受溫暖與愜意的休憩之所。

· 曦玥珈琲 きげつ コーヒー

地址：高雄市左營區左營大路162巷46號

電話：（07）583-0201

FB：曦玥珈琲 きげつ コーヒー

IG：曦玥珈琲 きげつ コーヒー