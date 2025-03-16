尋訪春天 蓮池潭半日輕旅行
【◎文/Winnie ◎攝影/Carter ◎圖片提供/鄧柑謀】
三月氣候宜人，正是出遊的好時節。揉合傳統與現代工藝的龍虎塔剛完成整修，何不換上舒適的鞋，順遊蓮池潭畔，並前往賞鷹聖地半屏山，再到隱身巷弄間的老屋品嚐咖啡，享受春日放鬆輕旅行。
鷹影掠空 半屏山賞猛禽遷徙之美
「那隻是遊隼。」沿著步道前往半屏山中央瞭望臺時，一隻猛禽突然盤旋於空中，社團法人高雄市野鳥學會研究保育主任楊玉祥一邊舉起望遠鏡，一邊向途經的遊客導覽說明。半屏山最獨特的景象之一，就是春秋兩季南來北返的猛禽過境，如灰面鵟鷹、赤腹鷹、蜂鷹、紅隼、燕隼、遊隼、日本松雀鷹，加上本土留鳥如鳳頭蒼鷹、大冠鷲、松雀鷹等，在半屏山交會登場，每天都上演精采的「猛禽掠影半屏山」生態劇。
依社團法人高雄市野鳥學會記錄，臺灣現有紀錄的猛禽共有35種，而半屏山就記錄到其中24種。每年三月，會先看到灰面鵟鷹大軍壓境路過，四月則由數量更為壯觀的赤腹鷹接力登場，壯麗的遷徙景象令人驚嘆。高雄鳥會資深志工鄧柑謀老師說，若清晨七點前就抵達半屏山中央瞭望臺，將有機會目睹如「鷹河」般壯闊的生態奇觀。
位處蓮池潭東北側的半屏山，由高位珊瑚礁石灰岩構成，過去因山勢「如列嶂，如畫屏」而得名。內政部國家公園署國家自然公園管理處保育解說員黃雅婷推薦，半屏山最適合來趟半日遊，無論從翠華路登山口或半屏山後巷登山口出發，步行到中央瞭望台，來回約2至3小時。沿途可欣賞壯麗的大岩壁、大榕樹地貌景觀，還能感受半屏山隨四季變換的獨特風貌。另外，壽山國家自然公園網站也提供摺頁下載，遊客可對照地圖規劃路線，輕鬆探索半屏山的自然秘境。
· 半屏山過境猛禽解說宣導
時間：3/15起至4/27，每週六、日上午08：00、09：30（各一場次）
地點：半屏山中央瞭望臺
詳細活動資訊請見：內政部國家公園署國家自然公園管理處
曦玥珈琲 藏在巷弄裡的老屋咖啡香
半屏山輕鬆健走後，不妨順道到蓮池潭周遭散步走走享受美食愜意半日遊。穿梭逶迤巷道，遇見隱身在左營舊城附近的曦玥珈琲，白色圍籬外牆在老城區街屋之間，低調卻難掩新穎光彩，小巧的庭院與門口的老樹，勾起許多人對舊時老家的溫暖記憶。
喬溱自大學時期便開始接觸咖啡，今年恰好滿十年。開一間咖啡館一直是她的夢想，在她的藍圖中，這個空間必須擁有一座小院子，讓人能悠閒地品嚐她親手製作的銅鑼燒，搭配左營在地老字號楊桃湯特調的楊桃冰美式，在時光流轉間，細細回味過往的溫暖記憶。
「這是我外婆家。」懷抱著對家的情感與記憶，喬溱將外婆的老屋改建成咖啡館，並從外婆的名字「秀美」中拆字巧妙組合，取名為「曦玥」。巧合的是，曦玥的日文發音「きげつ」，與臺語的「起家厝」讀音相近，象徵著家的溫度與歸屬感。
無論是童年時光裡，每個週末在庭院奔跑嬉戲的歡笑，或是客餐廳內家人團聚、圍桌共食的溫馨時刻，這棟老屋始終承載著三代人的生活記憶。喬溱保留了阿嬤家的輪廓，將隔間牆改為半矮牆，使空間更顯通透，並以木作包覆牆面，巧妙改造成工作吧檯。原本客廳位置擺上木圓桌與老式木廚餐櫃，熟悉的擺設彷彿凝結了歲月的溫度。喬溱說，她希望每位到訪客人，都能在這裡感受到家的氣息，像回到阿嬤家般，享受溫暖與愜意的休憩之所。
· 曦玥珈琲 きげつ コーヒー
地址：高雄市左營區左營大路162巷46號
電話：（07）583-0201
FB：曦玥珈琲 きげつ コーヒー
IG：曦玥珈琲 きげつ コーヒー
【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.03】
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