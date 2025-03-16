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絲纏美好芳華 思纏最好的祝福──春仔花

聯合新聞網／ 高雄畫刊
李淑華每週特地搭高鐵北上，向陳惠美老師學習春仔花，經過不懈努力， 她以作品《圓滿緣》順利結業。作品以梅花層層綻放的意象，運用纏花技巧，象徵緣起如漣漪般向外擴展，寓意圓滿與和諧。 (攝影/Carter)
李淑華每週特地搭高鐵北上，向陳惠美老師學習春仔花，經過不懈努力， 她以作品《圓滿緣》順利結業。作品以梅花層層綻放的意象，運用纏花技巧，象徵緣起如漣漪般向外擴展，寓意圓滿與和諧。 (攝影/Carter)

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/李淑華】

　　光亮的白色紙板，沒有一點鉛筆打稿做記號的痕跡，李淑華低著頭，鼻上的眼鏡微微滑落，拿著剪刀的手直接在紙板上剪出狹長又帶有曲線的紙片，俐落流暢，沒幾分鐘，模樣相似的紙片們便落在桌上，等待李淑華幫它們一一配對，準備開始製作「春仔花」。

　　先從細細的仿絲線抽出四股絲線，順繞著剪下的紙板與鐵絲，一圈又一圈的纏繞於上，鬆緊拿捏、細密排列，一片接著一片之對折收線，以白膠黏著後，這才完成一辮花瓣。

傳承美好的祝福，李淑華期待將春仔花推廣給更多人知道。 (攝影/Carter)
傳承美好的祝福，李淑華期待將春仔花推廣給更多人知道。 (攝影/Carter)
　　李淑華師承文化部認證的「纏花工藝(春仔花)」國寶藝師陳惠美，今年更進一步考取陳老師的藝生資格，展開為期四年的學習旅程。談起自己如何踏入纏花工藝的世界，李淑華堅信，一切皆因緣而起。

從一針一線到一花一世界 抽絲纏繞的祝福

　　本以拼布教學的李淑華，在2009年因緣際會參觀了陳惠美在夢時代的春仔花展覽，看到大紅色的花朵小巧玲瓏在掌中綻放，光澤明亮精緻不已，她驚嘆這樣的工藝簡直就是藝術品，這也讓她開始找機會投入學習春仔花的技藝。

　　她幸運成功報名到陳惠美老師在輔仁大學開設的課程，於是開始了臺北、高雄的每週奔波，學業有成後，便在高雄鳳山社區大學開課教導春仔花課程，推廣春仔花工藝。

取仿絲線中一股纏繞紙板，專注於一花一世界，展現精巧的民間工藝。 (攝影/Carter)
取仿絲線中一股纏繞紙板，專注於一花一世界，展現精巧的民間工藝。 (攝影/Carter)
　　「春仔花有台語『剩』的語音，是過年時候，供桌上要有的裝飾；另外在嫁娶的時候，媒人、新人們都會配帶春仔花，代表著喜事、有幸福美好的寓意。」李淑華說，起初自己對春仔花的認識不多，跟著老師學習後，才了解春仔花是臺灣民間工藝，北部、南部、離島都有不同名稱與表現方式，像是客家叫「纏花」、金門叫「吉仔花」，只要在傳統喜慶場合都會出現它們的身影，而且纏繞出的樣式還不局限於花。

新娘一般會配戴石榴或百合花，喻意多子多孫或有百年好合之吉兆，圖為石榴花。(圖片提供/李淑華)
新娘一般會配戴石榴或百合花，喻意多子多孫或有百年好合之吉兆，圖為石榴花。(圖片提供/李淑華)
　　學習纏花的工具相當好取得，只需要剪刀、紙板、仿絲線、鐵絲與漿糊即可，李淑華說，正因為早期人們的物質不豐，因此運用手邊可取得之材料，纏繞出最美好的祝福。像是婚宴喜事上，最常見的春仔花有12支樣式，如：百合、石榴、玫瑰、鹿、龜、蝴蝶等，都是帶有吉祥寓意的樣式，而這些也都是學徒出師必學的樣式。

傳統的春仔花中有12支樣式，包括：百合、石榴、玉蘭、玫瑰、梅花、五福花、圓仔花、康乃馨、牡丹、蝴蝶、龜、鹿等，每一支都有獨特的象徵意涵。 (攝影/Carter)
傳統的春仔花中有12支樣式，包括：百合、石榴、玉蘭、玫瑰、梅花、五福花、圓仔花、康乃馨、牡丹、蝴蝶、龜、鹿等，每一支都有獨特的象徵意涵。 (攝影/Carter)

從傳統到創新 推廣纏花工藝

　　乍聽之下，春仔花就是一直纏繞而已，但實際上如何把仿絲線的鬆緊掌握剛好、如何表現出漂亮的弧度與色澤，都是一門技術。在練習過程中，李淑華曾經剪了上百片花片也不滿意，幾度想放棄，不過因著迷於春仔花的精緻小巧，一步步苦練，最後終能掌握這門傳統工藝，還能從傳統春仔花中，融入個人巧思，創造出獨特的作品。例如她家中牆上的人蔘作品，便是運用了立體纏花的技巧。

李淑華以纏花技巧，立體呈現圓胖、可愛的人蔘。 (攝影/Carter)
李淑華以纏花技巧，立體呈現圓胖、可愛的人蔘。 (攝影/Carter)
　　李淑華笑說，春仔花對她而言一直有獨特的情懷，童年時阿嬤每次要出席喜慶宴會，頭上總會別上一朵紅色的春仔花，但當時年幼並未探究那是什麼花，只知道看到那朵紅花，就肯定會有好事發生。

　　如今，每當提起春仔花，李淑華就會想起阿嬤，想起那些溫暖的往事。這份情感也融入了她的創作之中，每當纏繞一朵花，她都懷抱著感激與思念，一圈又一圈，傾注所有的美好與祝福。她希望，無論是收到花的人，還是將花別上的人，都能感受到這份深深的祝願，擁有最美好的時刻。

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【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.03】

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