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楠梓藍田公園「鹽田主題遊戲場」24項遊樂設施全齡暢玩

聯合新聞網／ 高雄畫刊
鹽山主題塔設有全臺首座旋轉擺盪設施，6.2公尺旋轉滑梯及多樣化動線讓孩子每次玩都新鮮。(攝影/Carter )
鹽山主題塔設有全臺首座旋轉擺盪設施，6.2公尺旋轉滑梯及多樣化動線讓孩子每次玩都新鮮。(攝影/Carter )

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter】

　　全臺最大的「鹽田主題遊樂場」就在楠梓藍田公園！結合當地的鹽田背景，廣大的多功能遊樂場內，規劃10大區域、24項設施，包括刺激的6公尺旋轉滑梯、鹽田造景沙坑，消暑親水區、以及速度感滿分的溜索區等，從幼幼班到樂齡族都能自在享受樂活時光。

　　楠梓曾是北高雄的加工出口重鎮，自2021年轉型為科技產業園區後，迅速成為高雄近年人口遷入最多的行政區之一。為了滿足當地住民與日俱增的生活需求，於藍田公園新設的鹽田主題遊樂場應運而生，並以其獨特造型和多樣化設施成為親子遊憩的新亮點。

長輩陪伴孩子散步、遊玩，不分年齡一起活動筋骨。(攝影/Carter)
長輩陪伴孩子散步、遊玩，不分年齡一起活動筋骨。(攝影/Carter)
　　藍田公園占地約3公頃，其中主題遊戲區廣達0.8公頃，開放式寬敞空間中，各種設備新穎完善，主題遊戲塔、親水區、沙坑區、鞦韆區、PUSHBIKE區、冒險王區等10大區域內，設置24項充滿探索性的遊樂設施。另外多功能廣場也保留既有的體健設施，許多長輩們陪伴孫子散步遊玩之餘，也利用器材鍛鍊身體，不分年齡一起活動筋骨。

沙坑區設計兩個迷你鹽山，模擬當地鹽田風光，區域內規畫共融沙桌、洗腳池等設施。(攝影/Carter)
沙坑區設計兩個迷你鹽山，模擬當地鹽田風光，區域內規畫共融沙桌、洗腳池等設施。(攝影/Carter)
　　公園的主題設計呼應在地歷史，成為人氣亮點。鹽是臺灣西部海岸線往昔的重要產業，楠梓區藍田里一帶，在日治時期被稱為「下鹽田庄」。以此段歷史為靈感，鹽山主塔區模擬鹽山外觀設計的主題遊戲塔，外觀大量運用白色打造，內部的設施及飾板以多種顏色呈現，象徵鹽晶在光線下折射出的七彩光澤；沙坑區內打造成濱海鹽田風光，搭配仿自然景觀的親水區，以及生動的動物裝飾，巧妙融合遊樂設施與在地文史風貌，讓大小朋友彷彿置身在傳統鹽田中。

帶上野餐墊，與家人朋友在樹下共享美食與歡樂，享受悠閒午後時光。(攝影/Carter)
帶上野餐墊，與家人朋友在樹下共享美食與歡樂，享受悠閒午後時光。(攝影/Carter)
　　主題遊樂場四周被青翠草地以及茂密的雨豆樹包圍，天氣晴朗時許多家長會帶著野餐墊，與孩子坐在樹下野餐。「我們常來這裡野餐，讓小朋友玩大半天。」帶著小寶貝在樹下野餐的陳小姐說。她表示，藍田公園裡遊樂設施種類繁多，從剛學會走路的小小孩，到上小學的孩童都能找到適合的遊具。

主題遊戲塔內部為錯綜複雜的3D立體迷宮，爬、盪、鑽、跳，探索無限可能！(攝影/Carter)
主題遊戲塔內部為錯綜複雜的3D立體迷宮，爬、盪、鑽、跳，探索無限可能！(攝影/Carter)
　　矗立於環形步道中央，外觀為鹽山造型的主題遊戲塔由大、小兩塔組成，內部則是錯綜複雜的3D立體迷宮。小塔設計為難度較低，適合年齡較小的兒童使用，而大塔則規劃更多挑戰，提供能力較強的孩子進行探索，綜合多樣設計，讓孩子們可以自由穿梭攀爬於多條動線，再從不同高度的滑梯一溜而下。全台首座旋轉擺盪設施，以及長達6.2公尺的旋轉滑梯，搭配爬繩、攀岩塊，四通八達的立體通道和爬網，結合爬、盪、鑽、跳多種玩法，每回遊玩都充滿新鮮感。

藍田公園溜索區。(攝影/Carter)
藍田公園溜索區。(攝影/Carter)
藍田公園鄰近援中港溼地公園，親水區的凶狠圓軸蟹公仔雕塑呼應泥灘地多達10種招潮蟹的生態。(攝影/Carter)
藍田公園鄰近援中港溼地公園，親水區的凶狠圓軸蟹公仔雕塑呼應泥灘地多達10種招潮蟹的生態。(攝影/Carter)
　　抓緊把手，準備體驗追風的刺激！最受歡迎的溜索區中，大小孩緊握繩索，4到6歲的小小孩則坐在賽車椅上，從小斜坡沿溜索軌道滑下，隨著速度加快，尖叫聲與歡笑聲此起彼落，讓喜愛冒險和速度的孩子玩得不亦樂乎。最適合炎夏消暑的親水區，清淺戲水池讓孩子盡情感受清涼水花，家長則可在一旁的自然景觀庭園中休憩，看顧小孩同時享受悠閒綠意。

PUSHBIKE區跑道起伏地形與彎道設計，培養孩子的平衡感與操控能力。(攝影/Carter)
PUSHBIKE區跑道起伏地形與彎道設計，培養孩子的平衡感與操控能力。(攝影/Carter)
　　公園特別為超人氣的PUSHBIKE區設置了專屬跑道，結合連續起伏的地形與彎道，多樣化的難度設計提升挑戰性，還能幫助孩子們訓練肢體協調與平衡感。年齡較大的孩子也有量身打造的進階版冒險區，在交叉跳台考驗平衡，運用臂力在高低錯落的Monkey Bar擺盪前進，最後攀爬並翻越繩網，刺激有趣的關卡，邀請12歲以上的體能冒險王挑戰極限。

　　打造全齡共融的生活空間，除新設遊戲區外，多功能廣場可以做為假日市集與活動使用，也歡迎樂齡長者平時來廣場「練舞功」。此外全區步道和夜間照明全面升級，廁所明亮整潔，無論是居民或遊客，任何時候都能在這片怡人的空間中舒適自在地活動，感受元氣滿滿的美好生活。

• 楠梓藍田公園

位置：高雄市楠梓區藍田路與高雄大學路路口

時間：全日開放

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.03】

高雄畫刊

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