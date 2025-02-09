二月的高雄色彩繽紛，粉紅櫻花在山林間搖曳，風鈴木在街頭綻放生機，杉林與美濃的花田，更是美得像幅粉彩畫。

隨著季節轉換，處處充滿新生氣息，不妨放慢腳步，享受屬於自己的「Me Time」，滋養身心後再出發。本期《高雄畫刊》帶您走進城市各個療癒角落，體驗如何透過捏陶，在平緩節奏中培養耐心、陶冶美感；漫遊橋頭園藝小店，穿梭花草間感受生命力，讓日常生活充滿療癒綠意，也為生活注入更多能量。

與新的人事物對話，也能開啟不一樣的生活體驗。來到藏身鹽埕巷弄的喫茶店，幽默風趣的老闆為客人奉上一杯香醇咖啡，在畫作、黑膠樂曲相伴下，度過悠閒的午後時光。一個人的旅行風潮興起，特色十足的單人旅宿應運而生，在公共廚房或交誼廳裡，人們分享彼此的經歷與夢想，甚至成為跨國交流平臺，寫下一篇篇獨特的旅人故事。

在高雄，無論是獨自一人，或是三五好友在一起，都能享受充實且愉悅的時光。請記得在繁忙的生活中留白、傾聽內心的聲音，跟隨這座城市的步調自在生活。

讓高雄成為支持你的力量，享受每分每秒好時光，現在就啟程！