快訊

慘！通膨加老年年金累滾 勞保連8年收支失衡且擴大

我的高雄時光

聯合新聞網／ 高雄畫刊
寶山二集團櫻花公園內近5千棵櫻花交替綻放。(攝影/黃敬文)
寶山二集團櫻花公園內近5千棵櫻花交替綻放。(攝影/黃敬文)

　　二月的高雄色彩繽紛，粉紅櫻花在山林間搖曳，風鈴木在街頭綻放生機，杉林與美濃的花田，更是美得像幅粉彩畫。

　　隨著季節轉換，處處充滿新生氣息，不妨放慢腳步，享受屬於自己的「Me Time」，滋養身心後再出發。本期《高雄畫刊》帶您走進城市各個療癒角落，體驗如何透過捏陶，在平緩節奏中培養耐心、陶冶美感；漫遊橋頭園藝小店，穿梭花草間感受生命力，讓日常生活充滿療癒綠意，也為生活注入更多能量。

　　與新的人事物對話，也能開啟不一樣的生活體驗。來到藏身鹽埕巷弄的喫茶店，幽默風趣的老闆為客人奉上一杯香醇咖啡，在畫作、黑膠樂曲相伴下，度過悠閒的午後時光。一個人的旅行風潮興起，特色十足的單人旅宿應運而生，在公共廚房或交誼廳裡，人們分享彼此的經歷與夢想，甚至成為跨國交流平臺，寫下一篇篇獨特的旅人故事。

　　在高雄，無論是獨自一人，或是三五好友在一起，都能享受充實且愉悅的時光。請記得在繁忙的生活中留白、傾聽內心的聲音，跟隨這座城市的步調自在生活。

　　讓高雄成為支持你的力量，享受每分每秒好時光，現在就啟程！

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.02】

高雄畫刊

追蹤

延伸閱讀

高雄惡翁腳踏車運屍 警懼：6年前偷車用意不敢想像

高雄殺人魔否認犯行還嗆警 檢方擬採「熬鷹術」破心防

影／高雄連續殺人案屍塊再現 救難人員現場焚紙錢招魂

獨／曾出書解密槍殺阿扁的兩顆子彈 高雄六連霸議員將交棒

相關新聞

我的高雄時光

二月的高雄色彩繽紛，粉紅櫻花在山林間搖曳，風鈴木在街頭綻放生機，杉林與美濃的花田，更是美得像幅粉彩畫。

走春遇見粉紅櫻花海 寶山櫻花季浪漫盛開

乍暖還寒時節，春天的氣息已悄然降臨桃源區的寶山。寶山二集團櫻花公園內，粉嫩的八重櫻與河津櫻從1月中旬起便開始陸續開花，點綴山間景致。1月11日至2月9日「桃源寶山櫻花季」盛大舉行，喜愛在地山茶與美食的遊客，可別錯過活動倒數階段，隨著春意漸濃，上山享受山茶美食與櫻花美景交織的夢幻氣氛。

手感自然溫暖 陶冶心靈深處

製作陶藝的過程充滿專注與共鳴，彷彿進入一個自我忘我的「Me Time」。無論是運用轆轤（陶輪）拉坯製作杯、碗、盆等器皿，還是以雙手捏塑陶土，這一刻的創作過程不僅能培養耐心，還在平緩的節奏中細膩地滋養了對藝術美感的深刻體悟。

當咖啡與美髮相遇 與美好生活共室

一群熱愛咖啡、旅行、生活與分享的美髮人，攜手打造一處結合美髮、咖啡甜點、小書店、美甲、芳療美體以及質感選物的複合空間。「Co-Space共室」不僅是一間髮廊，更像一帖身心放鬆的處方簽，讓人們帶著故事前來，找到嶄新的自己，重新出發。

植感生活 在花草間尋找生命力

在疫情期間興起的「植感生活」已成為一股時尚潮流。從種植花草到觀察四季更迭的過程，植栽不僅療癒身心，還能為日常生活帶來無限樂趣。含苞、開花、冒葉、結果到落葉的循環，蘊藏著自然的生命力，也帶動了近年興起的園藝療法風潮。

新世代企業家解智贏 揭曉品牌經營關鍵秘訣

「松益發建築集團」深耕高雄40年，衛武營國家音樂廳、台北101、高雄漢來飯店等受矚目的大型建案，都使用其進口的石材，已可說是老字號廠商，但令人驚訝的是，集團的總經理解智贏卻年僅27歲。他以改革的思維帶領公司轉型，打造出不斷創新的房地產服務模式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。