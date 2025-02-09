走春遇見粉紅櫻花海 寶山櫻花季浪漫盛開

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/黃敬文、Carter、李瑰嫻】

乍暖還寒時節，春天的氣息已悄然降臨桃源區的寶山。寶山二集團櫻花公園內，粉嫩的八重櫻與河津櫻從1月中旬起便開始陸續開花，點綴山間景致。1月11日至2月9日「桃源寶山櫻花季」盛大舉行，喜愛在地山茶與美食的遊客，可別錯過活動倒數階段，隨著春意漸濃，上山享受山茶美食與櫻花美景交織的夢幻氣氛。

寶山二集團櫻花公園的八重櫻從1月中旬開始盛開，編織成浪漫的粉色櫻花海。(攝影/黃敬文) 小關山、美崙山及南橫入口群山環抱四周，加上吉野櫻的淡粉色、八重櫻的緋紅色等色彩層層交織，彷彿鋪上一片彩色織毯。位於海拔接近1500公尺的寶山二集團櫻花公園，坐擁壯麗山巒與櫻花海交融的絕景，讓人彷彿置身於春日的詩意畫卷，每一眼都夢幻。

寶山二集團櫻花公園位於海拔接近1500公尺的高山，占地約38甲，因位處高地，擁有極佳的視野。(攝影/李瑰嫻) 寶山二集團櫻花公園地處高海拔，在豐潤水氣與晴朗陽光照耀下，公園內的八重櫻與河津櫻早在1月中旬就開始陸續綻放，成為全臺最早報春的櫻花。當櫻花進入滿開期，遊客漫步於公園內的步道，兩側滿開的櫻花樹圍繞如一條櫻花隧道，隨微風輕拂，粉紅色的花瓣徐徐飛舞，浪漫氣氛令人流連忘返。

櫻花公園內近5千棵櫻花交替綻放，從1月中到3月都能欣賞到不同品種的櫻花。(攝影/黃敬文) 討喜粉色的河津櫻(左：攝影/黃敬文)與重瓣華麗的八重櫻(右：攝影/李瑰嫻)。 這片占地約38甲的櫻花公園，栽種近5千棵的櫻花樹，經當地布農族人積極綠化與整治後，成為遊客賞櫻的必訪之地。園區內主要栽培4種櫻花：擁有討喜粉色的河津櫻、滿樹繁花的粉紅佳人櫻花、淡雅的吉野櫻及重瓣華麗的八重櫻等，園區內花種交替綻放且各具特色，優美的花海從春節一路延續到元宵，成為年節假期最具吸引力的賞花盛宴。

寶山二集團櫻花優美，成了春天必訪的賞花聖地。(攝影/Carter) 為迎接賞花人潮，今年櫻花季特別準備了一系列充滿在地特色的原民市集，搭配精心設計的賞櫻行程，讓遊客都能享受櫻花帶來的浪漫與美好。由寶山社區發展協會規劃的原味市集，匯集愛玉、山茶、手工麻糬等部落農特產與手工藝品，還設置和服與原民服飾體驗區，讓遊客留下難忘的打卡瞬間。此外，每逢周末假日還會安排原住民樂舞表演。

賞花之餘，還能順道逛逛原民市集，品味各式農特產品與原住民美食。(攝影/黃敬文) 「桃源寶山櫻花季」自即日起至2月9日舉辦，邀請民眾趁著連續假期到山上走春，提前體驗浪漫的櫻花海。 寶山社區發展協會理事長林武雄理事長也特別提醒，由於活動期間車流繁忙，為避免車輛壅塞影響遊興， 民眾可多利用二集團接駁車服務，或停放於寶山國小、寶山假日市集及台16.5K（沿路單邊停車）等區公所劃定免費停車位， 讓每位遊客都能悠閒自在地徜徉於花季，感受桃源獨特的春日美景。

環山步道上設有觀景臺，遊客能夠近距離欣賞櫻花眺望群山，並俯瞰整片粉紅花海。(攝影/黃敬文)

• 桃源寶山櫻花季

時間：1月11日(六)〜2月9日(日)

活動地點：寶山二集團櫻花公園（高雄市桃源區寶山里藤枝林道16.5K處 ）

網站：活動訊息請見「高雄市桃源區公所」、交通資訊

FB：高雄市桃源區公所