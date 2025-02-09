手感自然溫暖 陶冶心靈深處

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter ◎圖片提供/蘆葦陶 Luwei pottery】

製作陶藝的過程充滿專注與共鳴，彷彿進入一個自我忘我的「Me Time」。無論是運用轆轤（陶輪）拉坯製作杯、碗、盆等器皿，還是以雙手捏塑陶土，這一刻的創作過程不僅能培養耐心，還在平緩的節奏中細膩地滋養了對藝術美感的深刻體悟。

盧彥瑋、陳于安畢業於國立臺中教育大學美術學系，對陶藝創作充滿理想與熱情。(攝影/Carter)

迎接疫情挑戰 勇於轉型創新

蘆葦陶工作室位於高雄鳳山，這個簡約的小空間散發著陶藝的寧靜氛圍。為了傳承陶藝創作的初心，創辦人盧彥瑋（蘆葦老師）與陳于安（于安老師）在此開設了手拉坯與手捏陶藝的體驗課程。

兩人皆畢業於國立臺中教育大學美術學系，畢業之後一起投入陶藝相關工作與創作至今已有7年多的時間，即使面對疫情衝擊，他們仍按照既定計畫返鄉成立蘆葦陶工作室。蘆葦老師表示：「疫情其實是蘆葦陶一個非常重要的轉型關鍵期。」

蘆葦老師嘗試將陶藝結合植栽，也因此培養出收藏塊根植物的嗜好。(攝影/Carter) 原本以生活陶創作及體驗課程為主的工作室，因疫情期間無法開課，他們轉向結合室內綠植的陶藝盆器設計，而多數陶友也是透過盆器認識「蘆葦陶」這個品牌。

特色創作 教學相輔相成

蘆葦草的花語是「堅毅不拔」，它能在惡劣環境中生長又能淨化環境，蘆葦老師解釋：「雖然外觀普通，但是和我們想要訴求的形象類似，低調且不屈不饒。」工作室窗檯邊擺放著小盆栽琳瑯滿目，嘗試將陶藝結合植栽，喚起人們重新感受觸摸自然的溫度。

從初期版畫風格到如今專注在鑽研盆形、雕刻和肌理上，能看出蘆葦陶不同時期的風格轉變。(攝影/Carter) 蘆葦陶的兩位老師既各自獨立又相輔相成，他們在陶藝創作中展現不同風格。蘆葦老師作品著重曲線，從火焰延伸的表現手法，創造出帶有奇異生物感的線條；于安老師則深諳岩石、創作出層岩系列代表作，平凡沉穩的氛圍，深受喜愛。

儘管手作陶藝屬於相對小眾，蘆葦和于安兩位老師仍堅守專業，「手」著這份具有歷史及文化價值的傳統技藝。

拉胚體驗課程時間約1小時，學員需要跟隨蘆葦老師的指導，逐步完成作品。( 上：攝影/Carter、下：圖片提供/蘆葦陶 Luwei pottery) 為了提供初學者來完整地認識陶藝，工作室更開設「一人即成團」手作課程，蘆葦老師主要教導拉胚，于安老師則是手捏體驗。「相較市面上課程多以孩童為主，我們的陶藝課程是專門為成年人量身打造。」于安老師特別解釋，對於忙碌的上班族或長期專注育兒的家庭主婦，學習陶藝反而是一種舒壓，不但可以享受和自己對話的時間，同時還能帶來療癒感。

手捏教作課程時間約4小時，節奏比較平緩，很適合想要和自己對話，讓自己放鬆的人來體驗陶藝手作。(圖片提供/蘆葦陶 Luwei pottery)

陶藝新創品牌名揚海外

南臺灣最具指標性的潮流盛事——第五屆「高雄時尚大賞」近日圓滿落幕，賽事獨特的「山稜系列」獎座，就是由蘆葦陶所設計，為比賽增添亮眼的藝術氣息。

山稜系列為蘆葦陶代表作之一，深受許多外國收藏家喜愛。(攝影/Carter) 儘管蘆葦陶於2020年才剛成立，但其獨具特色的藝術盆缽創作風格，已迅速在陶藝界嶄露頭角。作品不僅受到美國、澳洲、日本、韓國及香港等地收藏家的青睞，還被國際企業選為贈送歐洲客戶的首選藝品，並入選2022年國際咖啡杯大賽及第四屆臺灣陶藝獎。

兩位創辦人始終保持低調行事，但在陶藝領域的深耕與卓越成就，無疑展現了他們卓越的實力與遠見。

地址：高雄市鳳山區民生路117號

拉胚、手捏體驗課程僅可預約週六、日下午

FB：蘆葦陶 Luwei pottery

IG：蘆葦製陶 無尾熊&魚