當咖啡與美髮相遇 與美好生活共室

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter】

一群熱愛咖啡、旅行、生活與分享的美髮人，攜手打造一處結合美髮、咖啡甜點、小書店、美甲、芳療美體以及質感選物的複合空間。「Co-Space共室」不僅是一間髮廊，更像一帖身心放鬆的處方簽，讓人們帶著故事前來，找到嶄新的自己，重新出發。

「Co-Space共室」的共同創辦人許嘉玲、張少玟 、羅沛晴、林欣穎（由左而右）。(攝影/Carter)

共嗜與共識 傳遞好好生活理念

創業團隊聚集了美髮師，咖啡師以及擅長空間規劃的攝影師，早在成立「共室」之前，他們已在同一間髮廊共事近二十年。五年前，正逢經營者易手，既是同事、又是好友，甚至像家人般的他們，決定攜手創業，開創屬於自己的事業。

關於生活品味的感知，在他們還是小助理時期早已埋下種子，前東家的髮廊附設吧檯，提供美髮客人甜點和咖啡，並安排員工進修咖啡、紅酒等課程，這些養分啟蒙他們對美感生活的想像。夢想萌芽的初期，他們立即達成共識，從專業的美髮本業出發，集結大家共同的嗜好，以咖啡為平臺，讓生活中的美好事物共處一室，髮型師張少玟溫柔地說：「我們希望透過共室，傳遞生活美學及好好生活的理念。」

「共室」座落鬧中取靜的永定街，猶如巴黎街角的小咖啡館。(攝影/Carter)

美髮與咖啡的療癒方程式

推開「共室」柚木色大門，彷彿踏進巴黎街角的小咖啡館，木作三角窗引進勻淨透亮的自然光，小圓桌搭配木椅或酒紅色絲絨沙發，描繪舒適優雅的休憩之所，挑一本二手書牆的選書，伴著咖啡香讓自己遺忘時間，細細感受生活的美好；二樓是寬敞明亮的美髮和美甲空間，那張灑落陽光的長木桌讓等待的家人好友也能放鬆自在，而隱藏一隅的美體包廂，為尋求深層紓壓的人提供私密的避風港。

明淨敞亮的美髮空間以木質調、墨綠皮椅和藤編傢俱堆疊優雅氣息。(攝影/Carter) 「共室」的美髮師們都有豐富的經驗，細心觀察並了解每位客人的需求，從臉型五官、喜好與生活型態著手，建議適合對方的髮型，張少玟說：「比起一昧追逐當季流行，我們更希望幫助客人找到自己。」美髮體驗不僅是外在的變化，也讓心情煥然一新，「共室」宛如解憂沙龍，為客人量身設計的同時，也陪伴他們面對自己的情緒，張少玟舉例，「頭髮傳達許多訊息，如果頭皮有狀況，可以推測對方最近可能睡不好或情緒緊繃。」曾有客人與張少玟分享，透過鏡子的反射與美髮師對談，更像與自己的內心對話，她接著說：「我們像是傾聽者，除了外貌上的改變，也希望能帶給客人一點心靈的力量。」

隨季節改變口味的戚風蛋糕是店內受歡迎的甜點。(攝影/Carter) 咖啡是另一種共同語言，體現「共室」團隊的生活美學，負責行銷與咖啡的許嘉玲熱切地說：「我們對美食與咖啡的熱愛從未間斷。」店內供應手沖咖啡、義式咖啡、茶飲以及用心製作的手工甜點，「雖然外型不花俏，但我敢說這是我們自己都喜歡吃的甜點。」無論肉桂卷、巴斯克乳酪蛋糕或戚風蛋糕，每一口都蘊含溫柔樸實、溫暖人心的風味。

「共室」串連生活中關於美的事物，除了美髮與咖啡，美甲、美體、閱讀、工藝選物也在這裡蘊釀發生。(攝影/Carter)

共室 分享與交流的文化

「共室」不僅有巴黎咖啡館的氛圍，亦承襲文化沙龍分享與交流的精神，不定期舉辦各類生活及美學相關活動，除了分享造型及流行訊息，還辦過讀書會、頌缽與靜心、身心靈相關講座、手作課程、音樂表演等。

有趣的是，不少講師都是「共室」的客人，熟識的客人曾在此舉辦野生動物攝影展，而目前駐店的美甲師和美體師也是創店初期的客人，張少玟解釋：「與客人聊天的過程，發現他們的專業，我們也鼓勵客人『共室』，在這個空間發揮長處，找到自己的可能性。」

在「共室」與生活的各種美好相遇。(攝影/Carter) 在繁忙日常中暫時停下腳步，預約一次美髮體驗、靜靜品味咖啡香醇、或是欣賞一場音樂演出，在「共室」與生活的各種美好相遇，讓自信與愉悅的自己在此醞釀，重新綻放。

地址：高雄市苓雅區永定街168號

電話：(07)722-0525

FB：Co-Space 共室