植感生活 在花草間尋找生命力

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】

在疫情期間興起的「植感生活」已成為一股時尚潮流。從種植花草到觀察四季更迭的過程，植栽不僅療癒身心，還能為日常生活帶來無限樂趣。含苞、開花、冒葉、結果到落葉的循環，蘊藏著自然的生命力，也帶動了近年興起的園藝療法風潮。

共生制所採用選物店概念，精心陳列多樣植栽品種。(攝影/Carter)

選物店概念 詮釋植栽新生活

位於高雄橋頭的「共生制所 Symbiosis Studio」以選物店的概念，精心陳列多樣化的植栽品種，從特殊虎尾蘭到多肉植物應有盡有，為現代生活注入創意與品味，展現植栽與空間設計的無限可能。

創辦人小洛表示：「只要把它放對位置，所有植物都能共生。」在他眼中，植栽市場雖有潮流起伏，但核心仍在於如何賦予植物現代感，並展現其多元魅力。

共生制所植栽工作室。(攝影/Carter) 共生制所透過巧妙的空間設計與植栽選品，將特殊虎尾蘭、觀葉植物、雨林植物、塊根植物、多肉植物、鹿角蕨等，融入日常生活，重新詮釋植栽與生活的緊密連結，帶來耳目一新的生活方式。

全黑空間 低調卻充滿個性

本身是平面設計師的小洛，從大學時期就對植栽產生興趣，他笑說：「沒想到一頭『栽』進植栽世界，居然超過10年之久。」小洛透過設計的媒介、廣泛沿用植栽品牌，相較坊間植栽設計複合式店面大多採取文青溫暖風格，共生制所更像是一間攝影棚，在營造時尚潮流的品牌形象的同時，大膽選擇全黑塗裝的室內空間，將聲光干擾降至最低，讓人能專注欣賞植物的細節之美。

近期主推特殊虎尾蘭，共生制所是臺灣少數擁有多種類虎尾蘭的植栽工作室。(攝影/Carter) 除此以外，共生制所以新潮且品種特殊的植栽為品牌亮點，成功吸引了剛踏入社會工作的年輕或大學生，甚至跨越植栽圈延伸至滑板、刺青等次文化領域。小洛表示：「透過品牌營造及包裝，植栽不僅成為年輕人爭相追捧的潮流符號，也成為社群平台上的流量密碼。」

俗稱火鶴花的花燭屬植物擁有上千種品種，其葉片形狀獨特，如苦瓜、洗衣板等新穎形態，成為植栽愛好者的獵奇目標。(攝影/Carter)

栽培綠意 收穫心靈的成就與滿足

植栽不僅展現自然之美，更帶來心靈的成就感，小洛分享：「當葉片愈發繁茂時，甚至分株增盆，這樣的轉變也讓人感受到無可比擬的滿足。」每株植物在不同環境中都有獨特的成長歷程，但透過悉心的照顧與養護，最終能夠栽種出自己理想中的樣貌，這正是植栽的迷人之處。

爬蟲類玩家「青原」原本為了爬蟲來認識植物，意外的發現養植物的樂趣及療癒感。(攝影/Carter) 如今，植栽圈已不再局限於小眾愛好者，吸引了來自不同領域的群體——爬蟲類愛好者、公仔收藏家、上班族，甚至有人將電腦機殼、模型展示盒、威士忌杯轉變為植物生態缸。共生制所還為顧客提供定製服務，將閒置的盆器與適合的植物搭配，創造出專屬的療癒綠洲。

利用改造過的魚缸製作的植物生態缸，成為共生制所內最吸引目光的植栽景觀。(攝影/Carter)

綠意生活 改變人們的刻板印象

與國外常舉辦的植物競賽不同，臺灣的植栽愛好者目前仍以同好交流為主。小洛希望能藉此引領風潮，改變人們對植栽的刻板印象——植栽不僅僅是裝飾品，更像是在培育孩子。幫助人們學會觀察生命、建立關係，並珍惜生命的價值。將「種植」融入日常生活，打造出一個充滿綠意生活空間，讓植栽成為療癒心靈與創造快樂的重要元素。

地址：高雄市橋頭區橋新二路869號

官網：共生制所 Symbiosis Studio

FB：共生制所 Symbiosis Studio

IG：sʏᴍʙɪᴏsɪs sᴛᴜᴅɪᴏ | 共生制所