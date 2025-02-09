快訊

慘！通膨加老年年金累滾 勞保連8年收支失衡且擴大

植感生活 在花草間尋找生命力

聯合新聞網／ 高雄畫刊
小洛從大學時期就一頭「栽」進植物的興趣中，2021年結合平面設計專長，創立植栽品牌「共生制所」。(攝影/Carter)
小洛從大學時期就一頭「栽」進植物的興趣中，2021年結合平面設計專長，創立植栽品牌「共生制所」。(攝影/Carter)

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】

　　在疫情期間興起的「植感生活」已成為一股時尚潮流。從種植花草到觀察四季更迭的過程，植栽不僅療癒身心，還能為日常生活帶來無限樂趣。含苞、開花、冒葉、結果到落葉的循環，蘊藏著自然的生命力，也帶動了近年興起的園藝療法風潮。

共生制所採用選物店概念，精心陳列多樣植栽品種。(攝影/Carter)
共生制所採用選物店概念，精心陳列多樣植栽品種。(攝影/Carter)

選物店概念 詮釋植栽新生活

　　位於高雄橋頭的「共生制所 Symbiosis Studio」以選物店的概念，精心陳列多樣化的植栽品種，從特殊虎尾蘭到多肉植物應有盡有，為現代生活注入創意與品味，展現植栽與空間設計的無限可能。

　　創辦人小洛表示：「只要把它放對位置，所有植物都能共生。」在他眼中，植栽市場雖有潮流起伏，但核心仍在於如何賦予植物現代感，並展現其多元魅力。

共生制所植栽工作室。(攝影/Carter)
共生制所植栽工作室。(攝影/Carter)
　　共生制所透過巧妙的空間設計與植栽選品，將特殊虎尾蘭、觀葉植物、雨林植物、塊根植物、多肉植物、鹿角蕨等，融入日常生活，重新詮釋植栽與生活的緊密連結，帶來耳目一新的生活方式。

全黑空間 低調卻充滿個性

　　本身是平面設計師的小洛，從大學時期就對植栽產生興趣，他笑說：「沒想到一頭『栽』進植栽世界，居然超過10年之久。」小洛透過設計的媒介、廣泛沿用植栽品牌，相較坊間植栽設計複合式店面大多採取文青溫暖風格，共生制所更像是一間攝影棚，在營造時尚潮流的品牌形象的同時，大膽選擇全黑塗裝的室內空間，將聲光干擾降至最低，讓人能專注欣賞植物的細節之美。

近期主推特殊虎尾蘭，共生制所是臺灣少數擁有多種類虎尾蘭的植栽工作室。(攝影/Carter)
近期主推特殊虎尾蘭，共生制所是臺灣少數擁有多種類虎尾蘭的植栽工作室。(攝影/Carter)
　　除此以外，共生制所以新潮且品種特殊的植栽為品牌亮點，成功吸引了剛踏入社會工作的年輕或大學生，甚至跨越植栽圈延伸至滑板、刺青等次文化領域。小洛表示：「透過品牌營造及包裝，植栽不僅成為年輕人爭相追捧的潮流符號，也成為社群平台上的流量密碼。」

俗稱火鶴花的花燭屬植物擁有上千種品種，其葉片形狀獨特，如苦瓜、洗衣板等新穎形態，成為植栽愛好者的獵奇目標。(攝影/Carter)
俗稱火鶴花的花燭屬植物擁有上千種品種，其葉片形狀獨特，如苦瓜、洗衣板等新穎形態，成為植栽愛好者的獵奇目標。(攝影/Carter)

栽培綠意 收穫心靈的成就與滿足

　　植栽不僅展現自然之美，更帶來心靈的成就感，小洛分享：「當葉片愈發繁茂時，甚至分株增盆，這樣的轉變也讓人感受到無可比擬的滿足。」每株植物在不同環境中都有獨特的成長歷程，但透過悉心的照顧與養護，最終能夠栽種出自己理想中的樣貌，這正是植栽的迷人之處。

爬蟲類玩家「青原」原本為了爬蟲來認識植物，意外的發現養植物的樂趣及療癒感。(攝影/Carter)
爬蟲類玩家「青原」原本為了爬蟲來認識植物，意外的發現養植物的樂趣及療癒感。(攝影/Carter)
　　如今，植栽圈已不再局限於小眾愛好者，吸引了來自不同領域的群體——爬蟲類愛好者、公仔收藏家、上班族，甚至有人將電腦機殼、模型展示盒、威士忌杯轉變為植物生態缸。共生制所還為顧客提供定製服務，將閒置的盆器與適合的植物搭配，創造出專屬的療癒綠洲。

利用改造過的魚缸製作的植物生態缸，成為共生制所內最吸引目光的植栽景觀。(攝影/Carter)
利用改造過的魚缸製作的植物生態缸，成為共生制所內最吸引目光的植栽景觀。(攝影/Carter)

綠意生活 改變人們的刻板印象

　　與國外常舉辦的植物競賽不同，臺灣的植栽愛好者目前仍以同好交流為主。小洛希望能藉此引領風潮，改變人們對植栽的刻板印象——植栽不僅僅是裝飾品，更像是在培育孩子。幫助人們學會觀察生命、建立關係，並珍惜生命的價值。將「種植」融入日常生活，打造出一個充滿綠意生活空間，讓植栽成為療癒心靈與創造快樂的重要元素。

地址：高雄市橋頭區橋新二路869號

官網：共生制所 Symbiosis Studio

FB：共生制所 Symbiosis Studio

IG：sʏᴍʙɪᴏsɪs sᴛᴜᴅɪᴏ | 共生制所

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.02】

高雄畫刊

追蹤

延伸閱讀

拚2050淨零 台東11社區環境改造增微氣候調節功能

過年招財添好運！12種吉祥花卉吸正能量 4植栽放家裡恐招災

家裡東西堆滿滿還是不減高級舒適感？設計師教2秘訣「增加容亂率」

蕨類也能成春聯 台南山上水道博物館首辦揮毫迎新春

相關新聞

我的高雄時光

二月的高雄色彩繽紛，粉紅櫻花在山林間搖曳，風鈴木在街頭綻放生機，杉林與美濃的花田，更是美得像幅粉彩畫。

走春遇見粉紅櫻花海 寶山櫻花季浪漫盛開

乍暖還寒時節，春天的氣息已悄然降臨桃源區的寶山。寶山二集團櫻花公園內，粉嫩的八重櫻與河津櫻從1月中旬起便開始陸續開花，點綴山間景致。1月11日至2月9日「桃源寶山櫻花季」盛大舉行，喜愛在地山茶與美食的遊客，可別錯過活動倒數階段，隨著春意漸濃，上山享受山茶美食與櫻花美景交織的夢幻氣氛。

手感自然溫暖 陶冶心靈深處

製作陶藝的過程充滿專注與共鳴，彷彿進入一個自我忘我的「Me Time」。無論是運用轆轤（陶輪）拉坯製作杯、碗、盆等器皿，還是以雙手捏塑陶土，這一刻的創作過程不僅能培養耐心，還在平緩的節奏中細膩地滋養了對藝術美感的深刻體悟。

當咖啡與美髮相遇 與美好生活共室

一群熱愛咖啡、旅行、生活與分享的美髮人，攜手打造一處結合美髮、咖啡甜點、小書店、美甲、芳療美體以及質感選物的複合空間。「Co-Space共室」不僅是一間髮廊，更像一帖身心放鬆的處方簽，讓人們帶著故事前來，找到嶄新的自己，重新出發。

植感生活 在花草間尋找生命力

在疫情期間興起的「植感生活」已成為一股時尚潮流。從種植花草到觀察四季更迭的過程，植栽不僅療癒身心，還能為日常生活帶來無限樂趣。含苞、開花、冒葉、結果到落葉的循環，蘊藏著自然的生命力，也帶動了近年興起的園藝療法風潮。

新世代企業家解智贏 揭曉品牌經營關鍵秘訣

「松益發建築集團」深耕高雄40年，衛武營國家音樂廳、台北101、高雄漢來飯店等受矚目的大型建案，都使用其進口的石材，已可說是老字號廠商，但令人驚訝的是，集團的總經理解智贏卻年僅27歲。他以改革的思維帶領公司轉型，打造出不斷創新的房地產服務模式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。