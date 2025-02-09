新世代企業家解智贏 揭曉品牌經營關鍵秘訣

【◎文/李曉萍、林子涵 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/松益發建築集團】

「松益發建築集團」深耕高雄40年，衛武營國家音樂廳、台北101、高雄漢來飯店等受矚目的大型建案，都使用其進口的石材，已可說是老字號廠商，但令人驚訝的是，集團的總經理解智贏卻年僅27歲。他以改革的思維帶領公司轉型，打造出不斷創新的房地產服務模式。

松益發建築集團總經理解智贏以改革思維帶領公司轉型，讓業績年年翻倍成長。(攝影/Carter)

創新思維專注服務 品牌穩健成長

「現在的年輕人可能一輩子只能買一棟房子，是真不容易。」2022年接下集團總經理職位的解智贏，上任時正巧碰上疫情期間，房市買氣低迷又正好遇上缺工缺料問題，他扛下四面八方的壓力，同理當代年輕人的需求與特性，將傳統「只是蓋房子」的房地產思維，認真投入品牌經營，並轉型成「服務業」。

「很多人會怕買房有問題後，建商不理！」為此，松益發建築把買房的「CP值」提高，以服務導向成立LINE官方帳號，承諾住戶回報維修的72小時內，一定完成交付；更在地震或颱風等警報發布後，立即轉為24小時客服模式、協助住戶防護居家安全。

松益發建築集團承諾住戶回報維修的72小時內一定完成任務。(圖片提供/松益發建築集團) 解智贏坦言這樣的轉型下，走了不少原有員工，留下的都是願意成長、願意接受改變的年輕團隊。近期小犬颱風期間，工務部門甚至實際到住戶家中，協助清除積水直到半夜3點，這樣的服務品質取得消費者的信賴，自上任僅約3年時間，就讓品牌業績成長近10倍。

松益發建築集團提升售後服務的品質，贏得客戶信賴感。(圖片提供/松益發建築集團) 品牌需有真材實料為後盾，因相信歐洲、日本的高規格檢測標準，集團百分之六十以上的建材選自歐日進口，並選擇不易斷貨的石材，維持品牌「穩定、平均的發展」，也提升售後服務品質。解智贏表示，每年僅推出1至2個建案，是以嫁女兒的心情蓋房子，「每當房子交到客戶手上，看到他們的笑容就很有成就感。」

工作、人生和經營哲學

剛接班前幾年，解智贏投入所有時間，每天只睡3至4小時，他認為成功的關鍵要素是：「每一天都去思考未來的危機在哪裡？」要蓋出堅若磐石穩固的建築，是在面對未知中，設想可能的問題並且預防。

解智贏認為找到潛藏危機，預防發生問題是最重要的事。(攝影/Carter) 解智贏叮嚀員工不要怕犯錯，而是去思考「這件事情怎麼發生？可以怎麼解決？怎麼不再犯？」環境工程背景出身的他，以自身專業找出蓋房子時可能的問題，積極面對壓力，也詮釋了品牌堅忍不拔的信念。他舉例說，半導體產業進駐高雄，產業變得更具競爭力，年輕人也因此「被迫」成長，「人生沒有不順遂才是問題！」

壓力是成長的動力，適時紓壓、享受充電補血的Me Time也同樣重要，「壓力大時我喜歡打羽球。」約三五好友一起打球，盡情揮灑汗水、用力喊叫，就是解智贏放鬆宣洩的方法。注重外表、談話自信得體的他，忽然展現大男孩般的明朗笑容：「在朋友面前，頭髮怎麼亂都無所謂啊！當我今天打出一記漂亮的扣殺，就覺得特別愉快。」

談論著AI導入、國際品牌旅宿業合作等未來規畫，他也不藏私的分享經營管理訣竅，建議有志創業發展品牌的年輕人，學習應對進退「做人處事」，先學會做人，才有辦法處理事情。不諱言自己是工作狂，遇到颱風天，總要第一時間往外衝，親自確認工地安全狀況，他一派輕鬆笑著指出，創業最重要的就是不要喊累。解智贏身上勇於突破的衝勁和超齡的決策力，為各年齡層的人們都帶來了重要啟發。