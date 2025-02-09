享受一個人的自在 大人系微醺尋味之旅

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter】

有多久沒和自己相處？獨自出發探索，為迷人的城市角落停留，在「浪人酒造」品味高雄在地的精釀生啤酒，或是尋訪「一等一咖啡茶飲」，細細感受用心烘焙的慢咖啡。享受吧！一個人的療癒時光。

乾一杯精釀的在地風土

下班車潮逐漸散去，老公寓一樓的「高雄生啤酒」霓虹燈亮起，「浪人酒造」的吧台已被來自各地的遊人佔據，歡聲笑語不時溢散至路邊，吸引人推開門加入暢飲。

麥可是「浪人酒造」的老闆，也是「高雄麥酒工房」的釀酒師。(攝影/Carter) 「浪人酒造」主打高雄在地精釀啤酒，不銹鋼酒牆每日供應10款自製生啤，令人目不暇給。身兼老闆和釀酒師的麥可堪稱臺灣精釀啤酒界的大前輩，早在十多年前精釀啤酒尚未流行時，他便在家中開啟釀酒實驗，從國外網站買進原料，在網路上找資料自學。麥可成立啤酒廠「高雄麥酒工房」後，陸續開發各種風味啤酒，而「浪人酒造」則作為他唯一的成果展示場，只提供麥可的手工精釀啤酒。

「浪人酒造」主打高雄在地精釀啤酒，不銹鋼酒牆每日供應自製生啤。(攝影/Carter) 生啤酒因在製作過程中未經高溫滅菌，保留了豐富的香氣和風味，再依據水質、酵母、溫度、原料配方的細微調整，賦予每款酒獨特的味道，同時展現釀酒師的個人風格。不添加香料、色素亦不為增加酒精濃度而增添食用酒精，是麥可釀酒的堅持，因此他的啤酒雖氣味淡雅，卻能真切感受到食材的純粹。例如，他以麥芽、富里香米和日本純米大吟釀酒粕發酵釀製，再浸泡野生櫻花的「櫻花啤酒」，沒有強烈的櫻花香，取而代之的是柔和的酒粕和米香，在舌尖留下細膩印記。

因為每批次啤酒均小量製作，較無須擔心保存問題，所以無論瓶裝或桶裝啤酒都能用生啤的做法，以保留啤酒的香氣與層次。(攝影/Carter) 麥可特別標榜原料產區，經常嘗試融入地方風土氣味。他以大樹的伏流泉釀造出第一款啤酒「高雄一番生」，又使用岡山特級龍眼蜜做出蜜香濃郁、深褐色的「岡山龍眼蜂蜜啤酒」。而Smoothie sour啤酒「芒果爽」則需使用三分之一比例的屏東愛文芒果汁，帶來如果漿般綿密滑順的口感，果香清新，酸爽夠勁。

浪人酒造店內供應餃子、炒麵和串燒等簡單小食。(攝影/Carter) 喝啤酒一定要搭配夠味的美食，浪人酒造店內供應餃子、炒麵和串燒等簡單小食，近期更推出法國小酒館常見的法式蛋美乃滋。特別的是，店內允許客人自帶下酒食物，為喜愛自由搭配的獨旅者提供了更多選擇與靈活性。

• 浪人酒造

地址：高雄市新興區新田路76號

電話：0916-338308

FB：高雄啤酒

＊飲酒過量 有害健康！提醒民眾切勿酒駕 未滿18歲禁止飲酒。

隱藏鹽埕巷弄的個性慢咖啡

遊人罕至的鹽埕區新興街，隱藏一處個性十足的品飲空間。店內陳列來自世界各地的藝品古玩，引人駐足觀望，悠揚的古典樂揉合咖啡香緩緩流瀉，「一等一咖啡茶飲」的老闆蔡嘉哲幽默風趣，樂於分享對咖啡和茶的獨特詮釋，為每個人張開舒緩安適的心靈天地。

從經營衛生冰塊工廠到跨足茶飲世界，蔡嘉哲笑著說：「我賣茶是為了解救臺灣同胞！」他解釋，以前因業務需求接觸許多手搖飲店，發現市售茶飲不乏添加香精的現象，他讓他萌生推廣天然健康茶飲的使命感。為此，他不惜成本從斯里蘭卡等產地進口質優且無添加的茶葉，提供真材實料的茶飲。其中，店內招牌「至尊奶茶」更是奶茶愛好者的不二之選，混合斯里蘭卡和臺灣等產區的優質茶葉，經半小時浸泡萃取出濃郁茶湯，冰鎮後加入鮮奶調製，口感絲滑香醇，茶香濃郁卻不苦澀，每一口都帶來由心底而來的愉悅，讓幸福微笑不自覺地綻放。

不僅止於茶，蔡嘉哲探索的觸角也深入咖啡領域，他認為劣質咖啡因過度烘焙而產生的焦味是一大問題，不僅影響風味，更隱含致癌及赭麴毒素的風險。為了讓大家喝到健康的咖啡，他自學烘豆，透過咖啡豆氣味與色澤的微妙變化，以及烘豆機出煙狀況，掌握下豆的時機。經過反覆試驗與修正，他實現了心目中的「完美烘焙」。蔡嘉哲自信地說：「我的咖啡豆沒有所謂的深淺焙，就是完美烘焙，沒有不好的物質與味道，適合用浸滴法完全萃取。」他主張以義式咖啡的研磨度，搭配100度高溫萃取，注水穩定而緩慢，每杯咖啡都需經6至10分鐘地慎重萃取。

蔡嘉哲端上真正的「慢」咖啡，令人身心放鬆的香氣徐徐釋放，欣賞手中高雅精緻的德國名瓷麥森(Meissen)咖啡杯，聆聽輕柔如詩的古典樂聲，一個人的「一等一」時光平靜自在。若你喜歡交流，蔡老闆會帶著鄰家長輩的親切微笑，分享「口是鼻非」的品飲方式，或是他對咖啡與人生的見解，為手中剛剛好的香醇注入一份人情溫度。

• 一等一咖啡茶飲

地址：高雄市鹽埕區新興街28之1號

電話：（07）532-0909

FB：一等一咖啡茶飲