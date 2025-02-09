單人旅宿 盡享Me Time

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】

自從電影《享受吧！一個人的旅行》（Eat Pray Love）鼓舞許多旅人們踏上一個人的旅行，也成了熱門的旅遊關鍵字，本期休日漫步特別蒐集適合單人入住的旅宿，即使一個人在城市漫遊，也能玩得盡興。

帳篷適合喜歡獨處、追求個性化的旅人。(攝影/Carter)

棚棚屋

棚棚屋理念是：「不只是帳篷住宿，是節能與隱私的結合。」進入棚棚屋內，在留白的牆面上總會引起旅人注意到這段短短的文字。源自棚棚屋主人大F與小Q的創意靈感，13年前成立了臺灣第一家以室內住帳篷形式規劃的合法民宿，熱衷科技與各類施作技術的大F還因此研發帳篷內的獨家專利空調，讓旅人享受帳篷的樂趣，同時避開風吹日曬與蚊蟲困擾。

迷你木屋可提供給兩個人或讓喜歡睡大字型的人。(攝影/Carter) 點點露營趣整層樓套房，懶人露營也能輕鬆體驗滿滿的露營儀式感。(攝影/Carter)

與一般集合式住宅經營的民宿不同，棚棚屋位於一棟獨立透天電梯五層樓的建築物內，每個樓層只有一個房間，提供帳篷、迷你木屋及套房等三種特色房型，尤其單人旅行比較重視安全隱私，除了帳篷可扣鎖，帳篷下也提供行李存放空間，而且只要一離開帳篷，還會有啟動智能切換燈光與衛浴使用狀況提示燈，讓人從細節處處感受到貼心的巧思。

森林系影音套房採取大量木作設計，亮點還有結合了智能科技。(攝影/Carter) 公共空間讓旅人們感受到如同在家般的愜意與自在。(攝影/Carter)

地址：高雄市苓雅區苓中路28號

電話：0985-129-568

FB：棚棚屋 小空間住藝術

IG：棚棚屋 室內帳篷民宿

秧秧微旅 Jezreel Inn

隱身在老建築大樓內的秧秧微旅，地處新堀江商圈和中央公園旁，步行至中央公園捷運站僅需15秒，距離小港機場和左營高鐵站，搭乘捷運只需15分鐘即可抵達，周邊有完備的YouBike租借站及公有汽車停車場，對住宿旅客的外出移動十分便捷。

空間設計營造北歐簡約的文青風格，窩在懶骨頭沙發聽音樂看書，靠著臥榻看風景放空，特別輕鬆閒逸。(攝影/Carter) 除了洗澡衛浴是男女分開，女性盥洗室也需要感應磁扣才能進出，安全性非常加分。(攝影/Carter) 女性專屬的宿舍房散發著粉紅少女心。 (攝影/Carter)

步入老建物電梯入口，感受到些許年代感，然而來到位於大樓12樓秧秧微旅，眼前景象卻煥然一新。這裡採用北歐簡約的文青風格，溫暖的大地色系帶來乾淨明亮的空間感，透過高樓層的大面窗景也可俯瞰中央公園及高雄火車站市景風光，為旅人帶來令人耳目一新的視覺享受。

開闊舒適的交誼空間連外國背包客都盛讚不已。 (攝影/Carter) 秧秧微旅設有誠實商店，提供旅人零食、飲品及特色選物，隨心購買，便利貼心。(攝影/Carter)

「我們的國際背包客、個人旅客占比很高。」秧秧微旅駐店經理Daniel笑說，他們特別用心營造讓旅行步調慢下來的氣氛，為旅人們提供開闊舒適的交誼空間，無論是沙發區、臥榻、高腳椅，很容易能找到屬於自己的角落，讓人好好的沉澱自我。

地址：高雄市新興區中山一路14號12樓

電話：（07）231 5020

FB：秧秧微旅 Jezreel Inn

IG：秧秧微旅 Jezreel Inn

鴨家青年旅館 あひる家 - AHIRUYAH

「鴨家」是由超愛高雄的日本人頭家佐佐木先生經營的青年旅館，地理位置極為便利，位置就在美麗島捷運站10號出口附近。佐佐木先生本身是資深背包客，熱衷旅遊的他深刻理解旅人對交通便利的需求，因此堅持旅館必須設在捷運站附近，為旅客提供最貼心的住宿體驗。

鴨家主人佐佐木先生希望讓每位旅客來住鴨家時，彷彿像回到家的感覺。(攝影/Carter) 情侶出遊，或者偶爾一個人想靜一靜的，鴨家也有單人房、雙人房的選擇。(攝影/Carter) 上下舖多人房採男女分區設計，為旅人提供更貼心的住宿安排。(攝影/Carter)

佐佐木先生於2012年創立鴨家青年旅館，不僅累積超過10年的口碑，更是當時高雄第二家合法的青年旅館。由於語言的緣故，他笑稱鴨家特色之一就是很多日本客來入住，除了旅人年齡層相當廣泛，有的日本旅人已如同朋友般，每年都會至少來一趟高雄住鴨家。

廁所及衛浴採男女分區設計，兼顧隱私與環境整潔。(攝影/Carter) 公共廚房常上演日劇深夜食堂的旅人故事。(攝影/Carter)

除了住宿功能外，鴨家更成為語言交換與文化交流的場域，有原本毫不相識的旅人在鴨家締結良緣而一起攜手走向異國婚姻之路，佐佐木先生也表示：「許多的外國旅客都是因為喜歡臺灣，想要跟臺灣人有更多的交流，何不一起幫一點點小忙讓他們喜歡上臺灣呢！」

佐佐木先生笑說，鴨家留言板、照片牆都有說不完的旅人故事。(攝影/Carter)

地址：高雄市新興區六合一路158號5樓

電話：（07）235-2638、0963-806-800

官網：鴨家青年旅館｜AHIRUYAH｜あひる家｜ 아히루야

FB：あひる家 - AHIRUYAH

IG：鴨家青年旅館|AHIRUYAH|あひる家|아히루야

無論是追求節能創意的棚棚屋、享受北歐簡約氛圍的秧秧微旅，還是感受濃厚人情味的鴨家青年旅館，每個選擇都能為一個人的旅行提供貼心的住宿體驗。快選擇適合你的旅宿，開啟美好的旅行吧！