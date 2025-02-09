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高雄品牌AKSOULMUCH 闖蕩紐約開啟潮玩公仔新視界

聯合新聞網／ 高雄畫刊
「AKSOULMUCH」由Aalis和Kenneth夫婦創立，以英文名縮寫「AK」和「Soul Much」命名，寓意豐富情感。(攝影/李瑰嫻)
「AKSOULMUCH」由Aalis和Kenneth夫婦創立，以英文名縮寫「AK」和「Soul Much」命名，寓意豐富情感。(攝影/李瑰嫻)

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/AKSOULMUCH】

　　毛絨玩具成為名人手中熱門單品，造型多變的公仔盲盒引發排隊搶購熱潮。潮流玩具結合藝術設計與個性風格，吸引熱愛潮文化的玩家收藏追捧。其中，高雄品牌AKSOULMUCH以個性十足的角色，在競爭激烈的潮玩市場中脫穎而出，於紐約「Five Points Festival（五點藝術節）」中大放異彩，成功將臺灣的原創潮玩推向國際舞台，展現了高雄藝術IP的無限潛力。

　　「一開始，Aalis只是用黏土捏了隻恐龍逗我開心，沒想到我們越看越喜歡，於是將他改良成現在的模樣。」手拿著品牌元祖角色「阿肥」，Kenneth笑著說。作為品牌AKSOULMUCH的創辦人之一，Kenneth介紹起手中的阿肥，看起來像黑幫老大，但其實是能夠幫人們「吃掉壞心情」的好蜥蜴。

「AKSOULMUCH」的角色的設計靈感來自生活，幽默誇張的表情和姿態，引發玩家情感共鳴。(圖片提供/AKSOULMUCH)
「AKSOULMUCH」的角色的設計靈感來自生活，幽默誇張的表情和姿態，引發玩家情感共鳴。(圖片提供/AKSOULMUCH)

品牌人氣角色「BOSS」靈感來自寵物花栗鼠，逗趣形象為作品注入靈魂，也成為品牌的象徵。(圖片提供/AKSOULMUCH)
品牌人氣角色「BOSS」靈感來自寵物花栗鼠，逗趣形象為作品注入靈魂，也成為品牌的象徵。(圖片提供/AKSOULMUCH)

　　AKSOULMUCH的腳色充滿趣味與創意，臉頰與肚子圓滾滾的花栗鼠「BOSS」、調皮搗蛋的小寶寶「Bambino」，用鼻尖比讚的小象「BUDDY」……13款腳色表情帶些任性、外觀略顯獵奇，可愛有趣又個性分明。這些角色由Kenneth和Aalis夫妻團隊共同設計，他們從生活中汲取靈感，例如「BOSS」的原型是家中的寵物花栗鼠，「Bambino」則是以寶貝兒女為靈感設計。因為貼近生活，使得每個角色都有著獨一無二的個性。一如品牌名稱中由「Soul」和「Much」組成，期望透過個性公仔，將真摯而豐富的情感傳遞給每一位玩家。

卡瑪設計的工作室坐落於高雄鼓山區，是品牌創意誕生的搖籃。(攝影/李瑰嫻)
卡瑪設計的工作室坐落於高雄鼓山區，是品牌創意誕生的搖籃。(攝影/李瑰嫻)

　　兩人的工作室「卡瑪設計」位於鼓山，是由一棟眷村老平房改建而成，裡面塞滿了公仔、玩具和畫作，宛如一座歡樂的玩具城堡。負責創意與視覺設計的Aalis，將腦海中的奇思妙想具象化為生動角色；而Kenneth則憑藉敏銳的市場洞察力拓展品牌，並透過各種聯名合作，為角色注入引領潮流的時尚元素。

軟膠公仔的製作過程繁瑣，「AKSOULMUCH」精美細膩的公仔具有藝術收藏的價值。(圖片提供/AKSOULMUCH)
軟膠公仔的製作過程繁瑣，「AKSOULMUCH」精美細膩的公仔具有藝術收藏的價值。(圖片提供/AKSOULMUCH)

　　「軟膠玩具的製作其實非常繁瑣，從開模到上色，需要歷經數月的工序。」 Kenneth解釋，每一個角色的質感和細節，如上色的準確度與光澤感，都需手工精心完成。正因如此，這些鮮豔奪目、層次豐富的公仔不僅僅是玩具，更像是一件件精緻值得珍藏的藝術品。

　　對於熱門潮玩搶購熱潮，Kenneth認為，潮玩的意義不僅僅在於收藏，更在他們帶來的情緒價值。他們將「愛」和「快樂」的情感投入作品中，並希望藉由玩具，使人們將快樂帶著走，隨時陪伴在人們身邊。Aalis補充說：「像Bambino就是將我們孩子可愛的模樣具象化，看著Bambino的笑臉，就像是看到孩子一樣帶來快樂。收藏不同配色的Bambino，感覺就像是帶著一隊幼幼班，非常有趣。」

Kenneth認為，潮玩的意義不僅僅在於收藏，更在他們帶來的情緒價值。(攝影/李瑰嫻)
Kenneth認為，潮玩的意義不僅僅在於收藏，更在他們帶來的情緒價值。(攝影/李瑰嫻)

　　從愛與歡樂出發，Kenneth和Aalis這對原本非美術科班出身、也非潮流玩家的「插班生」，成功創造出打動人心的角色。他們透過國際展會和聯名合作，吸引中港澳、日本及東南亞玩家的注目。去年更獲高雄市政府青年局補助，參加紐約 「Five Points Festival 五點藝術節」，這場結合塗鴉、音樂與潮玩的全球盛會吸引了大量潮玩迷參與。短短兩天展期，品牌社群觸及量激增至6倍，現場銷售突破台幣6位數，品牌知名度大幅提升。

　　Kenneth回憶，許多歐美玩家對臺灣公仔設計感到驚豔，尤其讚賞每個角色背後故事的細膩呈現。此次參展促成了與紐約知名潮玩店「My Plastic Heart」的聯名合作。此外，全臺最大規模的「台北國際玩具創作大展」，也特別邀請Aalis繪製公關票的視覺。

攜手潮牌設計「藝術家伯虎」推出的聯名公仔，結合「藝術家伯虎」招牌的挖鼻孔動作與「Bambino」的逗趣表情。(攝影/李瑰嫻)
攜手潮牌設計「藝術家伯虎」推出的聯名公仔，結合「藝術家伯虎」招牌的挖鼻孔動作與「Bambino」的逗趣表情。(攝影/李瑰嫻)

　　Kenneth和Aalis希望，AKSOULMUCH不僅是一個玩具品牌，更是一個充滿溫暖與歡樂的藝術社群。品牌持續拓展觸角：與台灣花茶品牌合作推出專屬花茶；攜手潮牌設計「藝術家伯虎」推出聯名公仔，並與國際藝術家POYUNWANG和 DemonCraft展開合作計畫。同時，Aalis也積極籌備第一本創作繪本，透過溫暖的筆觸敘述小男孩和腳色們的故事，進一步擴展「AKSOULMUCH」的創作宇宙。

Aalis在2025年將推出角色相關創作繪本，進一步延伸「AKSOULMUCH」宇宙。(圖片提供/AKSOULMUCH)
Aalis在2025年將推出角色相關創作繪本，進一步延伸「AKSOULMUCH」宇宙。(圖片提供/AKSOULMUCH)

　　「高雄是一片創意的熱土，孕育了眾多優秀的潮玩品牌與藝術家。希望透過我們的經驗，能讓高雄的創意被更多人看見。」Kenneth表示。未來，兩人將持續以豐富生動的角色創作，為玩家帶來更多驚喜。他們也建議，對於剛入門的潮玩玩家，無論出於情懷、品味、靈感或潮流，只要選擇能讓自己感到快樂的玩具，就是最好的收藏！

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.02】

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