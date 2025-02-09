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產業數位轉型 高雄攜手AWS打造城市「智慧」大腦

聯合新聞網／ 高雄畫刊
高雄市攜手AWS導入全球最大雲端服務平台，帶動產業數位轉型。(圖片提供/AWS)
高雄市攜手AWS導入全球最大雲端服務平台，帶動產業數位轉型。(圖片提供/AWS)

【◎文/李瑰嫻 ◎圖片提供/AWS】

　　 「高雄已經悄悄不一樣了，等著你們去發現。」市長陳其邁宣布，在智慧城市的佈局上，高雄已經正式進入智慧轉型的新里程碑。

　　從「元宇宙」到「人工智慧」，數位技術正逐步融入我們的日常生活與產業發展。高雄市政府運用雲端技術領導者Amazon Web Services（AWS）的技術，優化民生服務、推動半導體製造技術升級、建置電子平台與數據分析系統，全面提升高雄產業效率與創新能力，也讓城市治理與決策變得更聰明！

高雄 x AWS：數位技術引領智慧城市新未來

　　「AWS提供豐富、應用廣泛的雲端服務」，AWS台灣暨香港總經理王定愷為我們解釋：「AWS的雲端服務猶如一顆顆積木，具有低成本、靈活彈性、按需收費等特質，企業可以根據需求，靈活取用這些服務，進行組裝與堆疊，以解決各種問題。」

AWS台灣暨香港總經理王定愷。(圖片提供/AWS)
AWS台灣暨香港總經理王定愷。(圖片提供/AWS)

　　雲端服務，包含全面的資料管理和運用，擁有全面AI服務、工具和資源組合的AWS，為切合現今需求，讓富有創意的年輕世代，只需挑選所需的「積木（服務）」，即可快速實現創意，不僅大幅降低技術取得成本，更為高雄新創產業注入發展動能。「相較於傳統要拿到技術要付出相當高的成本，AWS雲端服務的這些特質，則充分滿足新經濟的需求，讓新創能快速崛起，並顛覆很多產業，全球超過 80％ 的新創獨角獸皆使用 AWS 雲端服務，Forbes 所列出的全球人工智慧 50 強公司中，有 90％ 為 AWS 的客戶，而AI與機器學習相關的新創獨角獸，更有 96％ 建立在 AWS 雲端平台之上。」王定愷進一步解釋道。

　　這些猶如「積木」般的服務超過240種，包括運算、儲存、資料庫、聯網、分析、機器學習（ML）與人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、行動、安全、混合雲、媒體，以及應用開發、部署和管理等方面，已逐漸成為各行各業發展的核心動力。不論是跨國企業、個人商家，抑或是提供公共服務的政府機關，數位轉型的重要性與日俱增。

加速數位轉型 產業全面升級

　　舉實例說明，一卡通使用了AWS Outposts，透過數據賦能，實現更多應用，全面提升了一卡通服務競爭力。漢神百貨2019年起全面導入AWS雲端工具，藉此降低營運費用，不僅提供更佳的購物體驗，也確保顧客的隱私和交易安全；舊振南餅店透過AWS的AI技術進行銷售預測，有效降低庫存與過度生產，實現節能減碳與永續目標；BigGo運用AWS的生成式AI基礎模型託管服務Amazon Bedrock，讓店家上傳商品圖片後，即可生成產品敘述，讓消費者一眼看見最划算的選擇。

高雄市政府與AWS合作，讓城市治理更智能化，打造更智慧、更便利的生活環境。(圖片提供/AWS)
高雄市政府與AWS合作，讓城市治理更智能化，打造更智慧、更便利的生活環境。(圖片提供/AWS)

　　除了民生經濟，半導體業如恩智浦半導體，也運用AWS的物聯網及機器學習技術，提供智慧工廠、智慧家居與智慧汽車等領域客戶，從設備身份驗證到全生命周期管理的安全解決方案。

　　跨國界的雲端服務更進一步拓展高雄的全球影響力。透過「亞馬遜全球開店」（AGS）跨境電商輔導，高雄企業得以將產品銷售至海外市場。同時，亞灣創新中心也藉由鏈接AWS亞太區的聯合創新中心（Joint Innovation Center）網路，與新加坡、香港、印度等地計畫接軌，促進資源流動與國際合作。

打破常規、無懼創新

　　反轉過去ICT（Information and Communication Technology）與硬體當道的舊思維，AWS認為領導者必須具備新經濟思維，創新不一定來自高層的決策或靈感，而是經常來自基層員工對未來服務構思、解決問題的想法以及試誤。

(圖片提供/AWS)
(圖片提供/AWS)

　　高雄的百工百業，都能有機會應用全球領先的AI技術。2022年，高雄市政府攜手AWS、數位發展部數位產業署、經濟部中企處、中華電信、雲高科技及資策會等公私單位，共同在亞灣打造全台首創城市級混合雲架構的「AWS Outposts」正式啟用，結合亞灣完整的5G專網佈建及驗證環境，提供企業最先進、快速的混合雲服務。王定愷說：「AWS的服務就像一張覆蓋全球的大網，從食衣住行育樂到政府及新創服務，全都能在這張網上運行。上了雲端，基本上就觸及全世界，一次部署就可以達到全球落地、開拓商機。」

　　AWS長期深耕高雄，並與市政府合作，提供新創公司舞台、輔導與技術服務，讓有志青年能返鄉，新創公司能出海，更促使高雄5G AIoT等技術應用逐步落地，是高雄最佳夥伴之一。透過挖掘自身資料的價值，新市場與新機會，近在眼前。高雄邁向數位新都、接軌國際資源與市場的目標也指日可待。

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.02】

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