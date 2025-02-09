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慘！通膨加老年年金累滾 勞保連8年收支失衡且擴大

堅守大港紳士風 訂製昔日好時光

聯合新聞網／ 高雄畫刊
洋溢歷史感的櫥窗，使用多年的算盤和裁縫工具，讓人一窺泰昌西服的往昔歲月。(攝影/李瑰嫻 )
洋溢歷史感的櫥窗，使用多年的算盤和裁縫工具，讓人一窺泰昌西服的往昔歲月。(攝影/李瑰嫻 )

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻】

　　昔時的鹽埕埔車水馬龍，是高雄的繁華心臟，隨著時光流轉，榮景逐漸歸於平淡，唯有泰昌西服店，仍佇立在被當地人稱作「高雄銀座」的老商店街中，繼續為老主顧訂製西服，用細膩手工訴說著大港紳士風範。

　　「鹽埕在1960年左右最熱鬧，所有商店都集中在這邊，每天都像在過年一樣。大家無聊就到鹽埕埔來逛，這裡吃的喝的樣樣都有，尤其是出國辦年貨，一定要來這裡採買。」泰昌西服的老闆張經奇回憶。

坐落於鹽埕區國際商場內，泰昌西服一樓為店舖，二樓以上為住家，見證國際商場人潮蜂擁的黃金歲月。(攝影/李瑰嫻 )
坐落於鹽埕區國際商場內，泰昌西服一樓為店舖，二樓以上為住家，見證國際商場人潮蜂擁的黃金歲月。(攝影/李瑰嫻 )

　　門口招牌仍保留著老高雄的5碼電話，老派的木框玻璃櫥窗圍繞，店裡頭掛滿各種顏色和材質的西裝布料，實木展示桌與泛黃的時尚目錄，彷彿訴說著曾經的輝煌。微暗的日光燈下，泰昌西服像是被塵封的時空膠囊，健談的張老闆如同嚮導，帶領我們走進的鹽埕的黃金歲月。

　　「以前商場裡什麼都有，賣西服、家具，還有廚房用品、繡花枕頭和棉被，簡直就像一座百貨公司。」張老闆指著自己從小長大的「起家厝」，回憶道：「一樓開店、裁縫師傅在二樓，我們一家就住樓上。」1960年時，當地商家決定翻新日本時代建造的老舊商場，特別前往日本考察取經，並在3年後打造了這座結合住宅與商業功能的「國際商場」，三、四樓層間以廊橋相連，陽光從天井灑落，明暗交錯的光影令人神往。歷經一甲子歲月，光滑的磨石子地板與懷舊老招牌仍在，即使商戶多已搬離，這裡依然有著獨特的生活氣息。

平時喜愛閱讀和唱歌的張老闆，在店內陳列許多洋溢懷舊感的收藏品。(攝影/李瑰嫻 )
平時喜愛閱讀和唱歌的張老闆，在店內陳列許多洋溢懷舊感的收藏品。(攝影/李瑰嫻 )

　　泰昌西服店的故事要從上一代說起，張老闆的父親在1930年代從中國福建省往返高雄做買賣，卻被突如其來的颱風留在了臺灣，在此落地生根，建立家庭。他在岳父的布店工作，每天騎自行車向舞廳和酒家小姐兜售布料，生意極好，查覺到商機的他請來裁縫師傅，在鹽埕街巷間掛起「泰昌呢羢行」的招牌，成為專門的男士西裝裁縫店。

　　那是加工出口產業蓬勃發展，遠洋船隻貨櫃滿艙的黃金年代，鹽埕區是當時高雄最繁華的商業地帶，匯集百貨商場、餐廳和娛樂場所。泰昌西服店生意如日中天，每天門庭若市，從醫生、歌手到公務員，無論是為了結婚、商務洽公，甚至出國旅行，量身訂做一套體面的西裝，成為當時男性身分與品味的表徵。「當時一套西服要一千元，相當於教師一個月薪水，但因為物價穩定，人們手頭變得寬裕，便願意專程前來做西服。」張老闆說。

泰昌西服第二代老闆張經奇，以細膩的職人手工傳承鹽埕埔訂製西服的歷史。(攝影/李瑰嫻 )
泰昌西服第二代老闆張經奇，以細膩的職人手工傳承鹽埕埔訂製西服的歷史。(攝影/李瑰嫻 )

　　一套西裝從量身到製作完成需要一週，全盛期的泰昌聘請了11位裁縫師，分工製作上衣和長褲，自學西裝裁縫的師傅們，從雜誌和電影中摸索，手工越來越精細，不論是夏季或冬季西服、電影明星愛穿的雙排扣，還是舞廳流行的喇叭褲，皆能量身訂製。當時最具代表性的潮流穿搭，莫過於俗稱「絲瓜領」的大翻領雙排扣上衣，搭配修飾身形的打折褲，成為大港紳士引領風尚的穿著。

泰昌西服創業當時的布料來自臺灣工廠，以及船員帶回的進口貨。(攝影/李瑰嫻 )
泰昌西服創業當時的布料來自臺灣工廠，以及船員帶回的進口貨。(攝影/李瑰嫻 )

　　從小就看著父親製作西服，張老闆長大後繼承衣缽，「那時候覺得這錢很好賺，而且是比較高尚的事業，但如果現在要我去選擇，我一定會說不要接，每天守著店太苦了。」張老闆笑說。如同鹽埕許多老字號，張老闆秉持獨到手藝，讓泰昌的金字招牌傳承到下一個世紀，他為無數高雄政商名流製作西裝，英俊帥氣的歌手余天，來高雄開唱時也特別到店裡光顧。

　　隨著歲月流轉，訂製西服在成衣市場興起後悄然式微，泰昌西服店仍然守在老銀座商場，一些老顧客仍會特地上門訂製西裝，為重要場合打理衣著外表。張老闆依然堅守職人的初心，用一針一線縫製昔日風華，也為鹽埕埔裁剪出美好的記憶篇章。

地址：高雄市鹽埕區五福四路260巷7號

電話：(07)551-5507

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.02】

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