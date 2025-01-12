新春漫步 山‧海‧河

和煦陽光溫暖整座城市，萬物充滿生命力，在山、海、河、港的環抱中，開啟一場冬日的高雄小旅行，讓好心情伴你迎接新年的開始。

萬眾期盼的高雄燈會「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」將於1月25日至2月16日盛大登場！我們特別邀請來自日本的可愛角色「吉伊卡哇」降臨愛河灣，搭配一系列精彩活動，絕對是粉絲的必訪之地。此外，全臺規模最大的「香港年宵市集」熱鬧登場，提供各式道地美食如糖水、咖哩魚蛋，還有藝文表演和香港電影工作坊，帶來獨特的港式年味體驗。

冬日裡，賞花與泡湯最適合放鬆身心。到桃源、六龜品嚐山茶、體驗洗愛玉的樂趣，並享用部落風味餐，感受山城的無窮魅力。沿著海線旅行，到興達港挑選「尚青」的海產，為家人準備一桌豐盛年節大餐，再悠閒漫步或騎行於海岸線，欣賞夕陽映照下的浪漫海景。

邁向嶄新的一年，《高雄畫刊》繼續傳遞在地的動人故事：2024年臺灣在世界棒球12強賽奪冠，激勵人心的應援神曲〈台灣尚勇〉，正是由高雄創作者吳坤龍所作；定居旗山的臺法夫妻，從親手種植甘蔗到釀造蘊含風土特色的蘭姆酒，屢次驚豔世界，為甘蔗製糖業翻開新章。

壯麗的山海風光、令人垂涎的美食，還有溫暖的人情味，今年春節就來高雄！讓這座城市為你帶來滿滿幸福，與親朋好友共度難忘的年節時光。