「吉伊卡哇」出遊愛河灣！ 2025高雄冬日遊樂園掀療癒風暴

【◎文/高雄市政府觀光局 ◎圖片提供/高雄市政府觀光局】

繼高雄燈會「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園ｘ黃色小鴨」成功引發黃色風潮後，「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」當然也要為大家留下難忘的回憶，特別邀請來自日本的「吉伊卡哇（Chiikawa）」於1月25日至2月16日愛河灣盛大登場！

「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」從2022年的「聊療漂漂河」到2024的黃色小鴨，今年也準備為民眾留下難忘的療癒回憶。(圖片提供/高雄市政府觀光局) 2024年高雄市獲得「年度卓越城市獎」及再次蟬聯「永續幸福城市第一」，這份殊榮不僅是對本市施政努力的肯定，也是對高雄全體市民共同打拚的褒獎。2025年特別邀請「吉伊卡哇」現身愛河灣及週邊場域，歡迎海內外旅客一同造訪高雄欣賞屬於高雄的港灣美景與文化，體驗高雄冬日迷人的觀光魅力！

來自日本的「吉伊卡哇」在1月25日至2月16日愛河灣盛大登場。(圖片提供/高雄市政府觀光局) 「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」將於2025年1月25日至2月16日舉行，在愛河灣規劃吉伊卡哇主展區，搭配冬日遊樂園及周邊系列活動，讓市民和遊客在2025年第一個冬天活動充滿歡笑、度過美好幸福時光。

• 2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園

日期：2025年1月25日（六）〜2月16日（日）

地點：高雄愛河灣

詳情：高雄旅遊網 (https://khh.travel/zh-tw/)