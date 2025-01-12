香港年宵在高雄 百分百港味的農曆新年

【◎文/蔡蜜綺 ◎圖片提供/臺灣香港協會】

農曆新年是充滿濃厚傳統氣息的節日，而「香港年宵在高雄」的舉辦，為高雄增添了一抹濃濃的港味，由在臺港人組成的「臺灣香港協會Taiwan Hong Kong Association」策畫，這項活動自2023年首度登場便引發廣泛關注，2025年活動再度攜港式文化、手作體驗和地道美食重磅回歸，邀請全臺民眾共同感受這場年度盛會。

「香港年宵在高雄」誕生於一群熱愛美食與文化的在臺港人，主辦者之一James表示：「作為一個喜愛美食的人，我希望藉由這項活動，在年節期間與鄉親共聚、紓解鄉愁，同時也為臺灣朋友提供一個近距離接觸香港文化的契機，成為延續節慶傳統文化的重要平臺。」

市集裡有港式奶茶、咖哩魚蛋、蛋撻等經典小吃，給人一秒到香港的錯覺。(圖片提供/臺灣香港協會) 2023年，首屆「香港年宵」在衛武營藝術村-WeR舉行，現場充滿濃厚港式氛圍，霓虹燈文化展示和各種港味小吃吸引眾多民眾參與，現場熱鬧非凡；2024年，活動移師至台塑王氏昆仲公園，並進一步升級，將香港經典品牌及大家熟悉的香港食品巨大化呈現，創意佈景吸引大批民眾打卡拍照，引發熱門話題，無論是煎釀三寶、雞批、叉燒，還是喳咋、狗仔粉等美食，這些道地美食不僅讓在臺港人大飽口福，也讓臺灣民眾一嘗正宗的香港滋味。

節目的多元化讓整場活動趣味橫生，也吸引不同年齡層的民眾共襄盛舉。(圖片提供/臺灣香港協會) 「2025香港年宵在高雄」即將於1月30日至2月1日在高雄中央公園舉行，市集匯聚全臺各地港人攤主，提供港式奶茶、咖哩魚蛋、蛋撻等經典小吃，以及各式藝術手創品，讓參與者能品嚐到純正港式風味，主辦者之一James表示：「延續以往的熱烈回響，紅包手作活動今年會再次與大家見面！」

活動現場推出弦樂及廣東歌曲表演，引導民眾探索香港的故事與魅力。(圖片提供/臺灣香港協會) 現場還將有弦樂以及廣東歌曲表演，音樂愛好者不容錯過。今年還特別邀請臺灣認證的港人森林療癒師譚安正，帶來與茶葉文化相關的手作體驗，讓參與者透過簡單又有趣的方式探索茶葉文化的深度。活動更將展出已故香港攝影師陳跡的珍貴作品，讓觀眾透過影像重溫舊日香港的城市風貌，感受那份難以復刻的懷舊情懷。

現場還有活動可以參與紅包、茶葉等手作體驗。(圖片提供/臺灣香港協會) 想要體驗香港年宵活動的民眾，無需特別準備，只需在活動期間的13：00～20：00前往高雄中央公園，即可體驗濃厚的港式氛圍。工作坊與講座活動將會提前開放報名，詳細資訊可搜尋「香港年宵在高雄」FB粉絲專頁查詢。參與者不僅能感受到香港年節的熱鬧，更能帶回一份專屬於香港文化的美好記憶，無論是手作體驗還是傳統美食，都將成為一份珍貴的回憶。

「香港年宵在高雄」不僅是一場年節慶典，更是一個文化橋梁，串聯起香港與臺灣的深厚情感。透過這項活動，香港人得以分享傳統與故事，臺灣民眾則有機會深入瞭解香港文化的多樣性與深度。無論是為了美食、表演，還是文化體驗，「香港年宵在高雄」都值得您的參與。讓我們相約在高雄中央公園，一同品味香港百味，共度一個充滿港味的農曆新年吧！

• 香港年宵在高雄

日期：2025年1月30日～2025年2月1日

時間：13：00～20：00

地點：高雄中央公園