快訊

北市信義分局警員騎機車趕案發現場 竟遭汽車撞飛送醫急救

憲訴法覆議咨文擬明日送出 總統最晚23日須公布…政院救濟3條路浮現

躲廁所哭被長官撞見 美女主播被傳「綠茶婊裝可憐」

香港年宵在高雄 百分百港味的農曆新年

聯合新聞網／ 高雄畫刊
「香港年宵在高雄」活動的舉辦，如同一座連結臺灣與香港的文化橋梁。(圖片提供/臺灣香港協會)
「香港年宵在高雄」活動的舉辦，如同一座連結臺灣與香港的文化橋梁。(圖片提供/臺灣香港協會)

【◎文/蔡蜜綺 ◎圖片提供/臺灣香港協會】

　　農曆新年是充滿濃厚傳統氣息的節日，而「香港年宵在高雄」的舉辦，為高雄增添了一抹濃濃的港味，由在臺港人組成的「臺灣香港協會Taiwan Hong Kong Association」策畫，這項活動自2023年首度登場便引發廣泛關注，2025年活動再度攜港式文化、手作體驗和地道美食重磅回歸，邀請全臺民眾共同感受這場年度盛會。

　　「香港年宵在高雄」誕生於一群熱愛美食與文化的在臺港人，主辦者之一James表示：「作為一個喜愛美食的人，我希望藉由這項活動，在年節期間與鄉親共聚、紓解鄉愁，同時也為臺灣朋友提供一個近距離接觸香港文化的契機，成為延續節慶傳統文化的重要平臺。」

市集裡有港式奶茶、咖哩魚蛋、蛋撻等經典小吃，給人一秒到香港的錯覺。(圖片提供/臺灣香港協會)
市集裡有港式奶茶、咖哩魚蛋、蛋撻等經典小吃，給人一秒到香港的錯覺。(圖片提供/臺灣香港協會)
　　2023年，首屆「香港年宵」在衛武營藝術村-WeR舉行，現場充滿濃厚港式氛圍，霓虹燈文化展示和各種港味小吃吸引眾多民眾參與，現場熱鬧非凡；2024年，活動移師至台塑王氏昆仲公園，並進一步升級，將香港經典品牌及大家熟悉的香港食品巨大化呈現，創意佈景吸引大批民眾打卡拍照，引發熱門話題，無論是煎釀三寶、雞批、叉燒，還是喳咋、狗仔粉等美食，這些道地美食不僅讓在臺港人大飽口福，也讓臺灣民眾一嘗正宗的香港滋味。

節目的多元化讓整場活動趣味橫生，也吸引不同年齡層的民眾共襄盛舉。(圖片提供/臺灣香港協會)
節目的多元化讓整場活動趣味橫生，也吸引不同年齡層的民眾共襄盛舉。(圖片提供/臺灣香港協會)
　　「2025香港年宵在高雄」即將於1月30日至2月1日在高雄中央公園舉行，市集匯聚全臺各地港人攤主，提供港式奶茶、咖哩魚蛋、蛋撻等經典小吃，以及各式藝術手創品，讓參與者能品嚐到純正港式風味，主辦者之一James表示：「延續以往的熱烈回響，紅包手作活動今年會再次與大家見面！」

活動現場推出弦樂及廣東歌曲表演，引導民眾探索香港的故事與魅力。(圖片提供/臺灣香港協會)
活動現場推出弦樂及廣東歌曲表演，引導民眾探索香港的故事與魅力。(圖片提供/臺灣香港協會)
　　現場還將有弦樂以及廣東歌曲表演，音樂愛好者不容錯過。今年還特別邀請臺灣認證的港人森林療癒師譚安正，帶來與茶葉文化相關的手作體驗，讓參與者透過簡單又有趣的方式探索茶葉文化的深度。活動更將展出已故香港攝影師陳跡的珍貴作品，讓觀眾透過影像重溫舊日香港的城市風貌，感受那份難以復刻的懷舊情懷。

現場還有活動可以參與紅包、茶葉等手作體驗。(圖片提供/臺灣香港協會)
現場還有活動可以參與紅包、茶葉等手作體驗。(圖片提供/臺灣香港協會)
　　想要體驗香港年宵活動的民眾，無需特別準備，只需在活動期間的13：00～20：00前往高雄中央公園，即可體驗濃厚的港式氛圍。工作坊與講座活動將會提前開放報名，詳細資訊可搜尋「香港年宵在高雄」FB粉絲專頁查詢。參與者不僅能感受到香港年節的熱鬧，更能帶回一份專屬於香港文化的美好記憶，無論是手作體驗還是傳統美食，都將成為一份珍貴的回憶。

　　「香港年宵在高雄」不僅是一場年節慶典，更是一個文化橋梁，串聯起香港與臺灣的深厚情感。透過這項活動，香港人得以分享傳統與故事，臺灣民眾則有機會深入瞭解香港文化的多樣性與深度。無論是為了美食、表演，還是文化體驗，「香港年宵在高雄」都值得您的參與。讓我們相約在高雄中央公園，一同品味香港百味，共度一個充滿港味的農曆新年吧！

• 香港年宵在高雄

日期：2025年1月30日～2025年2月1日

時間：13：00～20：00

地點：高雄中央公園

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.01】

高雄畫刊

追蹤

延伸閱讀

考完試太嗨！高雄男大生騎車偷渡宿舍房間下場出爐

高雄去年家暴案超過2萬件 受暴者接受庇護展開自立生活

台日防災合作週在高雄 官方、企業談震災經驗

本土麻疹延燒 高市衛生局：公費疫苗足夠供幼童及醫護接種

相關新聞

新春漫步 山‧海‧河

和煦陽光溫暖整座城市，萬物充滿生命力，在山、海、河、港的環抱中，開啟一場冬日的高雄小旅行，讓好心情伴你迎接新年的開始。

「吉伊卡哇」出遊愛河灣！ 2025高雄冬日遊樂園掀療癒風暴

繼高雄燈會「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園ｘ黃色小鴨」成功引發黃色風潮後，「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」當然也要為大家留下難忘的回憶，特別邀請來自日本的「吉伊卡哇（Chiikawa）」於1月25日至2月16日愛河灣盛大登場！

香港年宵在高雄 百分百港味的農曆新年

農曆新年是充滿濃厚傳統氣息的節日，而「香港年宵在高雄」的舉辦，為高雄增添了一抹濃濃的港味，由在臺港人組成的「臺灣香港協會Taiwan Hong Kong Association」策畫，這項活動自2023年首度登場便引發廣泛關注，2025年活動再度攜港式文化、手作體驗和地道美食重磅回歸，邀請全臺民眾共同感受這場年度盛會。

山—暖冬正好露 發掘山林魅力

走春去哪裡露營最Chill？不妨來一趟六龜寶來，為自己預約一場花季泡湯之旅，或者前往桃源秘境，來趟深山梅樹的露營之旅，沉浸在山林間的清新空氣，悠然地眺望高山溪畔，享受一段簡單又放鬆的休閒時光。

海—大海開吃！年節虱目魚料理推薦

微涼夜色只有路燈暈出微微的光，天還未亮，養殖虱目魚的塭岸邊，漁民已經牽著網準備收成，踩踏的水聲與跳動的虱目魚，一尾一尾放進籃內撈捕上岸，覆蓋層層冰塊送上冷鏈車後，全程低溫冷凍直送興達港區漁會的水產加工廠，準備進行後續處理，清潔、去鱗、去刺、分部位、包裝、檢驗、裝箱，一道道工序不容馬虎，才能從產地送至各處，成為餐桌上的那碗西瓜綿虱目魚湯、乾煎虱目魚肚、燙魚皮、虱目魚粥，鮮香美味、誘人垂涎。

河—循光玩港都！高雄燈會順遊夜間景點特搜

「2025高雄燈會」即將於1月25日至2月16日在愛河灣盛大登場，除了觀賞燈海之外，愛河灣沿岸也有多處迷人景點值得探索。水波與光影交織成夢幻場景，璀璨燈光點亮城市夜空，為農曆春節妝點出歡騰溫暖的氣氛，迎接著歸鄉的遊子，也歡迎著前來高雄共度農曆春節的旅客。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。