山—暖冬正好露 發掘山林魅力
【◎文/Winnie ◎攝影/Carter ◎圖片提供/梅園野營秘境、遠山望月溫泉營區】
走春去哪裡露營最Chill？不妨來一趟六龜寶來，為自己預約一場花季泡湯之旅，或者前往桃源秘境，來趟深山梅樹的露營之旅，沉浸在山林間的清新空氣，悠然地眺望高山溪畔，享受一段簡單又放鬆的休閒時光。
露營兼泡湯 遠山望月溫泉營區
每逢聖誕節過後，白雪木綻放如雪花般的潔白花海，點綴在六龜寶來竹林休閒農業園區的山野之間。隨著梅花與櫻花的花期相繼登場，寒冷的冬日讓人最渴望的是上山泡湯，這時，六龜寶來花季成為了泡湯旅行的首選勝地。
位於海拔500多公尺，寶來花賞溫泉公園內的遠山望月溫泉營區，山巒疊翠，依山傍水，占地近6公頃的營區，種植了數千棵開花喬木，後山也有浦來溪頭社戰道，可鳥瞰溪谷之美，春夏花海，秋蟬鳥鳴，冬季賞梅，四季遞嬗都能浸浴在湯泉美景之中。
營區打造返璞歸真的環境氛圍及露營住宿體驗，提供最豪華的「星空湯屋VILLA營車」、自帶泡湯衛浴的「豪華狩獵帳」、回歸自然靠雙手搭建的「自搭帳營位」等3種露營方式，都可依個人喜好來選擇不同的露營體驗。
最令人期待的露營，少不了歡樂的烤肉時光。營區除了可預訂超夯的桶仔雞、泡湯餐，也有供應烤肉、火鍋食材和器具，招牌梅子養生火鍋的湯底，採用六龜當地盛產的青梅釀造而成，原汁原味的山產美食讓人大飽口福。
淡黃蝶、鳳蝶、紋蝶在園區內翩然飛舞，豐富的自然生態是營區最無價的寶藏；熱愛極限運動的營友，於園區內也可以體驗高空攀岩、滑索等刺激好玩的設施，不必燒腦規劃出遊行程，就能輕鬆自在好好享受即將到來的春節假期。
地址：高雄市六龜區寶來里寶來2巷（寶來花賞溫泉公園）
電話：（07）688-3361
官網：https://www.spa-grand.com.tw/
投入山林懷抱 梅園野營秘境
沿著台20線公路行駛，沿途美景秀麗，位於南橫公路梅山口的梅園野營秘境，是高雄原鄉第一家合法露營區。
坐落於海拔1,000多公尺的梅園，三面環山、視野遼闊，站在高處向下眺望，清澈見底的荖濃溪如銀白絲帶般蜿蜒流淌，環繞在青山之間，潺潺溪水聲與四周靜謐交織，讓人徹底擺脫都市的喧囂，盡享大自然的寧靜與美麗。
「如果在這鋪上一塊布，想像在日本櫻花園下野餐，那感覺應該很棒！只不過主角換成梅花。」營地負責人之一的江儀梅笑著說，創辦之時靈光一現，決定將這片荒廢已久的土地打造成賞梅秘境，並堅持保有原本自然景致，採最低限度的開發，讓這片土地依舊保有純粹的美。
「今年農曆春節正好在一月，進入梅樹開花時節。」江儀梅說，每當梅花盛開的時節，這裡整排梅樹齊綻放，青山綠水間，加上雪白梅花點綴其中，美麗景象如夢似幻，正是露營的最佳時機。
營區位於梅山部落，來此地當然不能錯過布農部落文化體驗。營區內的風味餐也是遊客們讚不絕口的亮點，不僅色香味俱佳，更蘊含了濃厚的部落特色。另外，活動方面也非常多元有趣，無論是體驗洗愛玉、砍柴，還是親手製作標本DIY等，都能讓遊客在這些有趣的體驗中，感受布農族文化的魅力與深度。
若想欣賞壯麗雲海與雲瀑，不妨前往啞口一探究竟。從梅山口出發，沿著南橫公路前行，車程約一小時即可抵達。而喜愛健行的旅人，則可從長青祠出發，探訪天池，走一趟中之關步道，四周群山疊翠，景致如畫，令人陶醉。
地址：高雄市桃源區梅山里梅山巷52之6號
電話：0935-325-217
FB：梅園野營秘境
★備註：
公路路況詳情：南橫公路梅山口－向陽段（台20臨105線）目前為常態管制，週二及週四不開放，開放日（週一、週三、週五、週六、週日 ) 07：00至14：00開放進入，17：00前離開管制道路，17：00至翌日07：00封閉。
【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.01】
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