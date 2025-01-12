海—大海開吃！年節虱目魚料理推薦

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter◎ 圖片提供/高雄市政府海洋局】

微涼夜色只有路燈暈出微微的光，天還未亮，養殖虱目魚的塭岸邊，漁民已經牽著網準備收成，踩踏的水聲與跳動的虱目魚，一尾一尾放進籃內撈捕上岸，覆蓋層層冰塊送上冷鏈車後，全程低溫冷凍直送興達港區漁會的水產加工廠，準備進行後續處理，清潔、去鱗、去刺、分部位、包裝、檢驗、裝箱，一道道工序不容馬虎，才能從產地送至各處，成為餐桌上的那碗西瓜綿虱目魚湯、乾煎虱目魚肚、燙魚皮、虱目魚粥，鮮香美味、誘人垂涎。

興達港區漁會這塊比臉大的虱目魚肚，拿下2024年比利時iTQi世界風味評鑑三星殊榮。(上：攝影/Carter、下：圖片提供/高雄市政府海洋局)

從興達港走向國際 以虱目魚肚拿下iTQi風味絕佳獎關鍵

興達港區漁會總幹事郭展豪指出，漁會的水產加工廠2020年設立後，陸續取得CAS、HACCP、ISO22000、溯源水產品標章及經濟部標檢局BSMI等多項認證，確保水產品的新鮮與品質，全程以冷鏈溫度控管，給予消費者食用上的安全保障，同時提升水產品的價值；2024年，興達港區漁會的虱目魚肚獲得2024年比利時iTQi（國際風味評鑑所）三星殊榮，郭展豪認為，除了合作漁民的優質養殖技術，水產加工廠每一環節的嚴謹把關，絕對是獲得國際評審青睞的重要關鍵。

2020年興達港區漁會成立水產加工廠，接連取得各項認證指標，讓虱目魚價值更上層樓。(攝影/Carter) 郭展豪自述家裡在興達港邊開檳榔攤，深知過去漁港的熱鬧與相關作業，長大歸鄉接任總幹事後，希望能讓興達港繁榮興盛，協助漁民有個安心工作的環境，「這裡每一尾魚，都是漁民們的盼望。」在彼此取得共識後，著手改善水產加工的場域。

判斷虱目魚是否新鮮，魚眼的清澄度可以窺知一二。(攝影/Carter) 工廠裡的職人一手按住魚身，一手俐落下刀，輕鬆取下魚刺，如此功夫得練上一兩年方能成熟。(攝影/Carter) 「我們的虱目魚是絕對不落地，乾淨、衛生、低溫保鮮、分工分區處理、去刺、金屬探測檢驗、包裝等，都各有細緻講究。」郭展豪身著防塵服、帽、手套，戴上口罩，一絲不苟的神情檢視著工廠說：「我們這邊的虱目魚來自茄萣、湖內、路竹、阿蓮、永安、彌陀等地，都是漁民以鹹淡水方式養殖，生長時間約一年左右後，虱目魚就能肥美長至約2斤，這次我們送出去評比的，就是這種比臉還大的虱目魚肚。」

小家庭小包裝 年節送魚也吃魚 年年有餘慶豐年

郭展豪說，虱目魚新不新鮮，其實觀察魚眼、魚身、味道就能很快辨別，經過低溫急速冷凍的虱目魚，魚眼仍是清澈明亮、魚身顏色正常沒有變色，更不帶腥臭味。接著又補充說：「過去大家都有迷思認為冷凍魚不好，其實技術改良後，經過良好的冷凍技術更能保持魚的新鮮，讓大家在賞味期限內能品嘗到好魚。」

輕輕鬆鬆好料理──虱目魚食譜

同時，也因應現代人的烹飪與飲食習慣，這兒的虱目魚是由人工去刺、挑刺，將全身超過200根刺的虱目魚，細細去除，努力降低留刺的機率；除了虱目魚肚外，另外像是虱目魚皮、魚柳都是熱門選購的品項，郭展豪說，虱目魚就是港口人的家常料理，許多人都是吃著虱目魚長大的，每逢年節時分，歸鄉遊子回到這兒，就懷念這一味，嚷嚷著還是家鄉的虱目魚好吃，加上節慶送禮與年年有餘的諧音，近年來選擇虱目魚來作為伴手禮的客群越來越多，選擇榮獲國際大獎的虱目魚，送禮更有面子！

香煎虱目魚肚。(攝影/Carter)

• 第一道：香煎虱目魚肚

食材：虱目魚肚140g

調味料：鹽少許、胡椒鹽適量

步驟：

1.取出虱目魚肚後，以紙巾壓乾表面水份。

2. 開中火，冷油熱鍋，直至出現油紋後，將虱目魚皮朝下放入鍋中約2分鐘，直至魚身邊緣出現焦黃即可翻面。

3. 魚肉朝下以中小火續煎約5分鐘，等待魚肉變色熟透後再翻面一次。

4. 將魚皮煎至焦香後關火，撒上鹽少許調味，盛盤後可另放胡椒鹽，即可完成。

虱目魚鹹粥料理。(攝影/Carter) • 第二道：虱目魚鹹粥

食材：切塊虱目魚肚120g、虱目魚丸300g、虱目魚皮200g、糙米粥3碗

調味料：鹽少許、糖少許、蒜頭酥適量、芹菜末酌量

步驟：

1.取2000cc水大火煮滾後，依序放入切塊魚肚、魚皮燙熟後撈起，去除湯面浮沫。

2.轉中小火，放入糙米粥後攪拌均勻，讓米飯充分吸收湯汁鮮味，放入蒜頭酥增添香氣。

3.加入魚肚塊、魚皮及魚丸後續煮。

4.加入鹽、糖調味後，關火撒上芹菜末，完成。

• 興達港區漁會

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