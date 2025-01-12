河—循光玩港都！高雄燈會順遊夜間景點特搜

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter】

「2025高雄燈會」即將於1月25日至2月16日在愛河灣盛大登場，除了觀賞燈海之外，愛河灣沿岸也有多處迷人景點值得探索。水波與光影交織成夢幻場景，璀璨燈光點亮城市夜空，為農曆春節妝點出歡騰溫暖的氣氛，迎接著歸鄉的遊子，也歡迎著前來高雄共度農曆春節的旅客。

高雄流行音樂中心的絕美夜景，閃耀著無限的魔力。(攝影/Carter)

循光美拍愛河灣沿岸 繽紛賀年節

高雄流行音樂中心是愛河灣的標誌性建築，不僅作為展演空間，更有如一座矗立於愛河灣的巨大光雕裝置， 夜裡所散發的多彩光亮，映出水面的繽紛錯落出的倒影，吸引眾人駐足。

高雄流行音樂中心的絕美夜景，每一處都像畫布，等待攝影愛好者捕捉美麗瞬間。(攝影/Carter) 在高雄流行音樂中心旁有珊瑚礁群、光榮碼頭與鯨魚堤岸，這裡以海洋意象打造，遠望建築物好像巨大鯨魚，優雅地從深海躍出；高低起伏的珊瑚礁，讓人彷彿置身於奇幻的海底世界。這裡也是攝影愛好者的心頭好，可以站在堤岸，捕捉鯨魚剪影與愛河倒影交相輝映的畫面，讓來訪的遊人駐足拍照，記錄這片光影交織的美麗瞬間。

漫步愛河沿岸，微風輕拂，感受恬靜與自在，彷彿時間也在此刻暫停。(攝影/Carter) 或者，站在光榮碼頭這端，望向高雄流行音樂中心，五光十色的燈光迷惑著眾人目光，河面上偶有船隻經過，劃開的水痕隱隱將城市剪影晃動，襯著星空夜幕，讓人目不暇給。

高雄流行音樂中心投映的燈飾不僅限於靜態展示，更常融入科技與互動體驗，站在碼頭遠眺，閃爍的燈光與愛河的水波遙相輝映，整個高雄港彷彿披上了一層閃耀的外衣。

搭乘貢多拉船，輕搖在愛河的波光粼粼中，置身於夢幻般的浪漫世界，相當愜意舒適。(攝影/Carter)

呢喃浪漫 水波舞動乘貢多拉船

若想更深入地感受這片夜景，不妨搭乘威尼斯風情的貢多拉船，隨著河流緩緩而行，微涼的風吹拂，燈光點點映照在水面，水波映襯的光影宛如一幅流動的光影畫作。

乘船最迷人之處，莫過於隨著水波盪漾，沿途欣賞愛河兩側建築。整條河流猶如一條閃閃發光的銀河，將高雄的浪漫夜景推向高潮。船上低語呢喃的人們，成為岸邊攝影愛好者鏡頭中不可或缺的一景。

高雄夜晚的魅力，散發著寧靜與浪漫交織的韻味。無論是白日陽光灑落，還是夜間燈火輝映，都能讓人感受到心靈的平和，並沉醉於這份動人的美麗之中。(攝影/Carter)

小夜裡循光的尾聲：與愛河有約

循著光影足跡，遊走在愛河灣，猶如置身一場光影盛宴，白天的喧囂退去，夜晚柔美的燈光不僅照亮了河岸，也點燃了人們心中的美好情感。

高雄的夜晚有著層次豐富的魅力，從陸地到水域，無論與人同遊或獨自徜徉，都能為旅程增添專屬的記憶。將這段光影交織的旅程珍藏在心底，成為高雄最深刻的回憶之一。

• 高雄流行音樂中心

地址：鹽埕區真愛路1號

交通：捷運橘線鹽埕埔站(O2)，步行至高雄流行音樂中心約11分鐘

輕軌真愛碼頭站(C11)步行約2分鐘

• 光榮碼頭

交通：搭輕軌至光榮碼頭站(C10)即抵達

• 貢多拉船

乘船處：位於河東路與民生路交叉口。搭捷運自鹽埕埔站2號出口，沿中正四路至河東路左轉，步行約15分鐘抵達。