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新銳書法家翻轉傳統 過年祈福創新意

聯合新聞網／ 高雄畫刊
楊修華將年節吉祥話結合Q版生肖，創作出可愛俏皮又應景的斗方和紅包袋。(攝影/Cindy Li)
楊修華將年節吉祥話結合Q版生肖，創作出可愛俏皮又應景的斗方和紅包袋。(攝影/Cindy Li)

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Li ◎圖片提供/楊修華】

　　春聯斗方不僅僅是農曆春節的裝飾，更是一種心靈寄託，滿載新年的祝願。旗山新銳書法藝術家楊修華，創辦「黑色幽墨書法藝術工作坊」，將祝福化為筆墨，巧妙結合可愛插畫，創作出多款Ｑ版春聯、紅包袋等商品，為年節增滿創意與樂趣。

楊修華認為寫書法的過程中，需要專注與靜心，有助於放鬆心情，跟自己對話。(攝影/Cindy Li)
楊修華認為寫書法的過程中，需要專注與靜心，有助於放鬆心情，跟自己對話。(攝影/Cindy Li)

與書法談戀愛

　　端坐案前的楊修華沉靜凝神、運筆如飛，篆、隸、草、行、楷各種書體揮灑自如，圓潤飽滿的筆觸剛收尾，下一筆，活潑靈動的畫家造型小蛇已躍然紙上，「你一定很難想像，書法就像我的真愛一樣！」提到書法，她的眼中彷彿閃耀著少女戀愛時的光芒。

楊修華讓書法這項傳統藝術以幽默、風趣的新面貌走進人心。(攝影/Cindy Li)
楊修華讓書法這項傳統藝術以幽默、風趣的新面貌走進人心。(攝影/Cindy Li)
　　就讀美術班的楊修華，從小就對書法情有獨鍾，然而，學習與創作的過程並非一帆風順，傳統書法總令她感到框架與局限。直到一次偶然的契機，參加網路課程「那些學校沒教的書法設計課」，摸索前行的道路上，忽然開啟一道清晰的大門，原來書法有這麼多元的表現方式，可以結合情感與設計，變化出更加多元且貼近生活的樣貌，這也成為她創作生涯的重要轉折點。

楊修華能駕馭篆、隸、草、行、楷各種書體，同時擅長可愛藝術字及文青感手寫字。(攝影/Cindy Li)
楊修華能駕馭篆、隸、草、行、楷各種書體，同時擅長可愛藝術字及文青感手寫字。(攝影/Cindy Li)

寫下獨一無二有溫度的祝福

　　原本就有美術底子的楊修華擅長結合書法與繪畫，將應景的Ｑ版生肖寫入吉祥話，在出生紀念命名額加上與名字相呼應的童趣插圖，瀟灑寫意的座右銘點綴上輕盈溫柔的花草，生動俏皮的創作風格廣受喜愛，粉絲頁命名為「黑色幽墨書法藝術工作坊」，希望翻轉書法修身養性、正襟危坐的印象，讓書法這項傳統藝術以幽默、風趣的新面貌走進人心。

　　現代科技訴求方便，將情感聯繫化為手機裡的一行文字或一張貼圖，「寫字」這件事變得彌足珍貴，楊修華發揮巧思，創作出令人會心一笑的春聯，傳遞一份份無法複製的祝福與祈願。她認為手寫字蘊藏創作者的靈魂，當天的感受影響筆觸，溫度、濕度會改變墨水暈染或飛白(筆畫中有空白無墨之處)的獨特性，與顧客的互動也讓每件作品獨一無二。她分享有次在市集擺攤，顧客希望以自己和好友的名字創作一幅春聯，紀念久別重逢的珍貴友情，顧客真誠感謝讚賞，讓她相當感動。

百福圖以Q版風格結合生肖圖，融入百個不同的福字，寓意吉祥如意、好運連連。(圖片提供/楊修華)
百福圖以Q版風格結合生肖圖，融入百個不同的福字，寓意吉祥如意、好運連連。(圖片提供/楊修華)

以書法走上自我發現的旅程

　　除了接案創作及春聯作品，楊修華平日也開班授課，透過書法療癒現代人快節奏的高壓緊張的生活。為了讓沒有基礎的學生熟悉毛筆，突破書法困難艱深的心防，楊修華的書法課從直線、橫線、繞圈等畫圖開始，聖誕樹、可愛動物都是課堂上的練習主題，透過畫圖帶領學生享受筆墨的樂趣。

楊修華會帶著學習1至2年的學員一起參加學校或企業團體的寫春聯活動，培養學員的成就感與自信心。(圖片提供/楊修華)
楊修華會帶著學習1至2年的學員一起參加學校或企業團體的寫春聯活動，培養學員的成就感與自信心。(圖片提供/楊修華)
　　楊修華表示，書法不僅能培養耐心和專注力，字裡行間更映照創作者當下的心境，「書法像一面鏡子，讓我更認識自己。」她的課堂上，學習書法也猶如一段自我發現的旅程。楊修華依據每位學生的特點提供個別指導，引導學生將個性及情感投射至筆墨之間，她認為「字如其人」，找到適合自己的書法風格最重要。她也會帶領資深學員參與春聯揮毫活動，曾經到旗山國小寫春聯、參加工研院及法拉利代理商尾牙活動等，現場的回饋與感謝，讓學員們感受到滿滿的成就感與自信。

　　楊修華回憶道：「學習書法的路上很孤單，但從小內心一直有個聲音，希望可以把書法發揚光大。」如今，她已找到自己的書法之道，用紙上舞動的墨跡和獨特的創作風格與幽默感，帶來溫暖人心的力量，讓傳統藝術在現代生活中煥發新意。

FB：黑色幽墨書法藝術工作坊

IG： 黑色幽墨書法藝術Calligraphy

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.01】

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