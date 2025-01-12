應援神曲幕後推手 吳坤龍用音樂點燃臺灣棒球魂

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter】

2024年世界棒球12強賽場上，「台灣尚勇」的旋律響徹東京巨蛋，臺灣球迷紅著眼眶，跟隨節奏唱和，鼓舞上場球員的士氣，跨海串連全臺球迷的感動與期待。最強應援神曲來自深耕高雄超過30年的「灰姑娘音樂製作有限公司 」製作人吳坤龍。他不僅是中職6隊應援曲的幕後推手，還做過霹靂布袋戲配樂、夢時代購物中心主題曲等耳熟能詳的音樂，更以廣播劇、電台廣告、電台節目等作品，連續20年入圍廣播金鐘獎，創台灣紀錄。

吳坤龍拿下的金鐘獎獎座數量驚人。(攝影/Carter)

把球賽變Party 用音樂造英雄

棒球場內歡聲雷動，啦啦隊女孩勁歌熱舞炒熱氣氛，球員踏著旋律自信出場，現場觀眾為球賽而來，同時也參加了一場熱鬧的應援派對。中華職棒曾因簽賭風波陷入長期低潮，而改變職棒應援文化，在運動產業中融入娛樂產業的靈魂人物就是吳坤龍。

2013年，身為球迷吳坤龍不忍看著因簽賭風波持續低迷的棒球賽票房，主動向當時的義大犀牛提出「把球賽變成派對、夜店、KTV」的大膽想法，讓球迷走進球場不僅看比賽，還能跟著音樂high跳，大聲歌唱宣洩情緒，吸引球迷呼朋引伴走進球場同樂，淡化對輸贏的得失心。雖然當時義大以球賽為重為由未予採用，但事隔兩天，Lamigo領隊劉玠廷主動聯繫並表示感興趣。於是，吳坤龍立即為Lamigo打造一系列應援曲，隨著Lamigo戰績好，故而球賽票房也跟著成長，吸引其他球隊陸續跟進，委託吳坤龍規劃應援曲，職棒的應援文化就此翻轉。

吳坤龍將布袋戲中「音樂塑造英雄」的概念運用於棒球，依球員特色創作專屬出場音樂，例如：重砲型球員加強音樂節奏感，速度型球員則選用輕快音樂，「有了專屬的音樂，你看他們出場腳步都不一樣了！」

吳坤龍時常在自家的專業錄音室工作。(攝影/Carter)

塑造球隊個性 打造專屬應援風格

吳坤龍為中職6支球隊量身打造應援曲，對於如何做出各隊差異，他則笑著回答：「我得把大腦剖成6塊。」一開始就設定球隊風格，富邦悍將為搖滾電音風，味全龍偏向東方搖滾，樂天桃猿走韓團電音風，將客家歌謠如《客家本色》、《細妹按靚》等改編電音版也是該隊特色，中信兄弟展現義和團式的拚搏風格，統一獅則改編台南民謠，如編曲成搖滾運動風的《安平追想曲》。

「比較傷腦筋的反而是最後加入的台鋼雄鷹，他們沒有固定的風格。」吳坤龍表示，台鋼給予高度創作自由，僅要求與其他球隊不一樣，他結合原住民風與電音搖滾、寶萊塢唱跳，甚至加入嗩吶的元素，創造出洗腦又魔性的應援曲。

工作室也有許多針對音樂收藏，以及棒球簽名擺飾，相當豐富。(攝影/Carter) 製作職棒應援曲至今已13年，為了不斷推陳出新，吳坤龍每天至少聽百首不同類型的音樂，聽到符合球隊風格的樂曲就歸類存檔，長時間累積自己的音樂資料庫，作為與球隊溝通的參考，他笑著說：「如果靠靈感吃飯，早就餓死了。」即使已製作上千首應援曲，每一年球賽開打，吳坤龍還是會親自到場，仔細確認每首曲子的音質表現以及現場球迷的互動程度，主動進行調整更新，是以他多年來深受各球團信任。

工作室也有許多針對音樂收藏，以及棒球簽名擺飾，相當豐富。(攝影/Carter)

影響比賽士氣的應援魔法

坤龍製作的應援曲具有改變球場氣氛、凝聚集體意識的魔力，有時熱血、有時殺氣騰騰、有時則激勵士氣。他認為旋律和編曲越簡單越好，曲間需保有互動呼喊口號的橋段，增加球迷參與感。例如，在世界棒球12強賽中爆紅的「台灣尚勇」，節奏簡單、旋律重複，全場球迷都能隨之哼唱，甚至連日本觀眾都忍不住加入哼唱，讓應援聲響徹東京巨蛋。

工作室也有許多針對音樂收藏，以及棒球簽名擺飾，相當豐富。(攝影/Carter) 有時，吳坤龍也會被自己製作的應援曲和球場氣氛所感動，他回憶道：「有次觀看Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）的總冠軍賽，那時比數落後，全場自發清唱《桃猿男兒》，一票人邊唱邊落淚，我在現場也跟著唱、跟著哭。」，這一課的深刻情感，使他更加堅信音樂的力量，故而對音樂創作絲毫沒有倦怠感，依舊充滿熱情：「未來我還想嘗試佛朗明哥、印第安曲風，或是把蒙古馬頭琴加入編曲，為音樂注入更多元素。」

編曲作曲之餘，吳坤龍多年來也自費自製廣播劇，一手包辦編劇、音樂、音效和後製，由正聲廣播電台合作播放，為視障朋友服務，為他們生活增添娛樂。他也曾舉辦「盲人電影院」公益活動，邀請視障朋友走進電影院「聽」電影。他希望未來有更多的企業能共襄盛舉，讓音樂應援精神從球場走進社會，傳遞到每個需要幫助的角落。

官網：灰姑娘音樂製作有限公司

FB：灰姑娘音樂製作有限公司