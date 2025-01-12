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臺法夫妻攜手製酒 將臺灣標記在世界蘭姆酒版圖

聯合新聞網／ 高雄畫刊
文藝復興酒廠的創辦人邱琳雅(左)、歐利文(右)與蒐集自世界各地的橡木桶。(攝影/Carter)
文藝復興酒廠的創辦人邱琳雅(左)、歐利文(右)與蒐集自世界各地的橡木桶。(攝影/Carter)

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/文藝復興蘭姆酒廠】

　　高雄人邱琳雅與丈夫法國人剛歐利文（Olivier Caen）在旗山約七分大的農田親手栽種甘蔗，打造臺灣第一家蘭姆酒廠「文藝復興蘭姆酒廠」。蘊含在地風土的蘭姆酒在國際賽事中屢創佳績，讓世界透過蘭姆酒看見臺灣，夫妻倆用另一種型態，啟動臺灣甘蔗製糖業的「文藝復興」。

2022年出版的法國蘭姆酒雜誌《Rumporter》中，臺灣出現在世界蘭姆酒地圖上，是亞洲唯一被標示國家，被譽為「蘭姆酒的明日之星」（Rhum de Demain）。(攝影/Carter)
2022年出版的法國蘭姆酒雜誌《Rumporter》中，臺灣出現在世界蘭姆酒地圖上，是亞洲唯一被標示國家，被譽為「蘭姆酒的明日之星」（Rhum de Demain）。(攝影/Carter)

從種甘蔗展開的臺灣蘭姆酒序曲

　　蘭姆酒(Rum)是利用甘蔗製糖後的副產品糖蜜或甘蔗汁為原料，經發酵、蒸餾後製成的酒。因此盛產甘蔗、糖業興盛的加勒比海區域成為蘭姆酒的主要產地。當歐利文於1998年第一次來到臺灣時，他相當訝異於這個且曾經盛產甘蔗的小島，竟然沒有生產蘭姆酒。他形容，這就像法國不生產葡萄酒一般不可思議。

　　2005年，歐利文隨琳雅返鄉在臺灣定居，經營朵瑪酒坊，從事葡萄酒及烈酒進口經銷。隨著生活漸趨穩定，多年前的疑問也逐漸放大萌芽，他開始思索：臺灣的甘蔗及氣候可以孕育出怎樣風味的蘭姆酒？為了滿足自己好奇與想像，歐利文決定自製蘭姆酒。

　　從19歲就開始鑽研葡萄酒的歐利文，受葡萄酒文化影響至深，深知一座葡萄園是酒莊的品質和風味體現，他認為製作蘭姆酒也應該要有一片甘蔗田。而對於歐利文提出的瘋狂念頭，同樣具冒險靈魂的琳雅僅笑著回應：「好啊！但是別拖我下水。」

歐利文在旗山種有機甘蔗，以在地原料製作孕含臺灣風土的蘭姆酒。(圖片提供/文藝復興蘭姆酒)
歐利文在旗山種有機甘蔗，以在地原料製作孕含臺灣風土的蘭姆酒。(圖片提供/文藝復興蘭姆酒)
　　2013年歐利文向岳父借用旗山的閒置農地，選擇需18個月才能收成的F10品種，以有機方式栽種甘蔗。初期，琳雅只覺得那是歐利文一時興起的鬼點子，無意參與，從種植、採收、榨汁到蒸餾等所有工作幾乎由歐利文獨力完成，直到2016年，兩人到香港參加國際葡萄酒及烈酒商展(Vinexpo)和蘭姆酒節(Rum Fest)，琳雅才驚訝地發現，歐利文對世界蘭姆酒廠及製酒技術熟稔於心。這一刻才驚覺丈夫是玩真的，於是她選擇加入，與歐利文並肩同行。

　　有了琳雅高效的執行力支持，歐利文的夢想之路更加清晰。隔年，他們購入法國的銅製壺式蒸餾器，取得製酒執照並成立酒廠。琳雅解釋，命名為「文藝復興」，蘊涵以蘭姆酒延續臺灣的甘蔗文化，「重生」臺灣甘蔗製糖產業的期許。

文藝復興的酒標訴求透明，清楚標示每一瓶酒的原料、製程、橡木桶、熟成時間等資訊。(圖片提供/文藝復興蘭姆酒)
文藝復興的酒標訴求透明，清楚標示每一瓶酒的原料、製程、橡木桶、熟成時間等資訊。(圖片提供/文藝復興蘭姆酒)

以藝術與職人的精神製酒

　　歐利文以新鮮甘蔗汁或糖蜜為原料進行發酵，在蒸餾過程加入他自行培養的「福爾摩沙發酵菌」或是發酵後殘餘的新鮮酵母。經二次蒸餾取得原酒液，不添加香料、色素、糖等任何添加物，直接存放於不同的橡木桶中熟成。過程中，從糖蜜使用、發酵時間、酵母菌種、蒸餾時間的掌控、橡木桶種類、熟成期間的氣候條件等，每一個變因都會影響到蘭姆酒的風味。正因如此，文藝復興每一桶酒都有其獨特個性，搭配歐利文首創的「完全透明的酒標」，為每一桶酒留下身分文件，明列從原料到陳放的所有細節。對歐利文而言，製酒猶如藝術創作，不應受傳統所框架，不需遵循既有道路，覺得好玩有趣，就大膽嘗試。

歐利文自橡木桶中取酒，透過敏銳嗅覺分辨味道的轉變。(攝影/Carter)
歐利文自橡木桶中取酒，透過敏銳嗅覺分辨味道的轉變。(攝影/Carter)
　　《威士忌聖經(Whisky Bible)》的作者Jim Murray品飲文藝復興的Cask 18067 Limousin後讚譽：「當有人問我世界上哪裡生產口感最棒、最濃郁的蘭姆酒時，我會回答在圭亞那、牙買加、委內瑞拉和斐濟。喝了這款後，再問我同樣問題，我會毫無疑問的說還有臺灣。」

　　能獲得如此高的評價，顯示歐利文的製酒並非盲目莽撞，而是以職人精神追求極致細節。他累積豐富的經驗，掌握蒸餾技術並優化新酒品質，「至於最後的成果，交給大自然決定。」他接著說明，臺灣屬於亞熱帶季風氣候，高溫潮濕，且日夜溫差大、乾濕季節分明，這樣的氣候條件讓蘭姆酒在桶中熟成的過程中，產生豐富變化，孕育出複雜而細膩的風味，形成獨具臺灣特色的蘭姆酒風味輪廓。

文藝復興蘭姆酒隨著與空氣接觸的時間不同，呈現出前、中、後的氣味變化。(攝影/Carter)
文藝復興蘭姆酒隨著與空氣接觸的時間不同，呈現出前、中、後的氣味變化。(攝影/Carter)

持續探索臺灣蘭姆酒的潛力

　　橡木桶也是文藝復興蘭姆酒風味的靈魂之一，也是其獨一無二的關鍵要素。一般蘭姆酒廠多選擇波本桶陳放，歐利文卻收集超過50種的新舊橡木桶來實驗蘭姆酒的風味變化，包含法國干邑桶、貴腐酒桶、軒尼詩白蘭地使用的利木贊桶、波爾多拉圖酒莊的酒桶、勃根地白酒桶、西班牙雪莉桶、蘇格蘭艾雷桶、葡萄牙馬德拉酒桶等，甚至還有極為珍稀的日本單一產地水楢桶。

　　歐利文如數家珍的盤點這些來自世界各地的橡木桶，興奮地分享其中樂趣，每次選擇不同的橡木桶陳放和過桶，等待時間醞釀出千變萬化的香氣。他尤其鍾愛蘇格蘭艾雷威士忌桶和利木贊新桶，前者為蘭姆酒注入獨特的泥煤風味，後者則呈現優雅細緻的層次，他繼續笑著說：「如果我必須用一樣的桶子、一樣的步驟製出一樣的酒，那就太無聊了！」

自法國進口銅製壺式蒸餾器，更精準掌控蒸餾酒液的品質。(攝影/Carter)
自法國進口銅製壺式蒸餾器，更精準掌控蒸餾酒液的品質。(攝影/Carter)
　　文藝復興蘭姆酒在國際賽事上表現亮眼。2021年於舊金山世界烈酒競賽（SFWSC）奪下兩面雙金牌與一面金牌，2022年在英國倫敦國際烈酒競賽（ISC）則一舉拿下7金5銀。即使頂著獲獎光環，文藝復興依然不為追求穩定利潤而大量生產基本酒款，也不試圖復刻得獎酒款。負責行銷的琳雅表示，比起追求大眾市場，他們更重視真正了解並喜愛文藝復興的知音，而負責製酒的歐利文則堅定地說：「我想繼續試驗，看看臺灣蘭姆酒能發展出多少未知的風味。」

FB：Renaissance Distillery 文藝復興蘭姆酒 前朵瑪酒坊

IG：Renaissance Distillery文藝復興蘭姆酒廠

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