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會動的城市魔法書！《浪‧潮高雄》電子書體驗沉浸式港都探險

聯合新聞網／ 高雄畫刊
高雄市政府新聞局全新推出數位電子書《浪‧潮高雄》。(圖片提供/高雄市政府新聞局)
高雄市政府新聞局全新推出數位電子書《浪‧潮高雄》。(圖片提供/高雄市政府新聞局)

【◎文/李曉萍 ◎圖片提供/高雄市政府新聞局】

　　準備好享受一趟身歷其境的穿「閱」之旅了嗎？高雄市政府新聞局全新推出數位電子書《浪‧潮高雄》，跳脫傳統紙本的框架，以創新多媒體形式，帶領讀者展開一段結合地景、聲景、影音與動畫的沉浸式閱讀體驗，全方位感受高雄的山海城市、人文美食、科技與未來。

高雄市政府新聞局全新推出數位電子書《浪‧潮高雄》。(圖片提供/高雄市政府新聞局)
高雄市政府新聞局全新推出數位電子書《浪‧潮高雄》。(圖片提供/高雄市政府新聞局)

指尖上的港都奇幻旅程

　　「噹～噹～噹～」輕軌鈴聲喚醒生活記憶，蜜柑號列車正穿越美術館綠色隧道緩緩前進；接著走進米其林餐廳，杯觥交錯聲搭配一張張誘人的美食照片，挑動著食慾；下一秒，瞬間被淹沒在歌迷的歡聲雷動中，國家體育場的舞臺閃耀沸騰；再次點擊螢幕，清脆悅耳的鳥語讓心情平靜，彷彿漫步於藤枝森林遊樂區⋯⋯

高雄市政府新聞局全新推出數位電子書《浪‧潮高雄》。(圖片提供/高雄市政府新聞局)
高雄市政府新聞局全新推出數位電子書《浪‧潮高雄》。(圖片提供/高雄市政府新聞局)
高雄市政府新聞局全新推出數位電子書《浪‧潮高雄》。(圖片提供/高雄市政府新聞局)
高雄市政府新聞局全新推出數位電子書《浪‧潮高雄》。(圖片提供/高雄市政府新聞局)
　　因應數位閱讀及淨零減碳潮流，新上架的城市導覽書《浪‧潮高雄》不再局限於照片和文字，透過動態電子書的形式，呈現高雄的自然、人文及建築地景，收錄各場域的立體聲景，並結合影片及趣味動畫，讓靜態畫面動起來。仿真書頁的翻動效果，讓你彷彿手持一本真實的書籍，索引頁、文字及圖片目錄可連動對應章節，優化閱讀體驗，這一頁，愛河上的黃色小鴨隨水波擺動，下一頁，左營萬年季的「迓火獅」起駕遊行，猶如擁有一本電影《哈利波特》中的魔法書，栩栩如生重現高雄的精彩每一刻。

高雄市政府新聞局全新推出數位電子書《浪‧潮高雄》。(圖片提供/高雄市政府新聞局)
高雄市政府新聞局全新推出數位電子書《浪‧潮高雄》。(圖片提供/高雄市政府新聞局)
高雄市政府新聞局全新推出數位電子書《浪‧潮高雄》。(圖片提供/高雄市政府新聞局)
高雄市政府新聞局全新推出數位電子書《浪‧潮高雄》。(圖片提供/高雄市政府新聞局)

探索高雄多元魅力

　　這趟認識高雄的旅程從進化中的海洋城市開始，以亞洲新灣區和潮流地標旅運中心為起點，見證高雄如何從傳統工業城市蛻變為智慧科技之都。內容分為「魅力高雄」、「觀光高雄」、「藝文高雄」、「樂活高雄」、「產業高雄」、「多元高雄」、以及「國際高雄」等7大主題，由親善大使「高雄熊」擔任城市導遊，陪伴讀者走進熱鬧的夜市、荒漠般的惡地、特色親子遊樂場、藝術文化場館、三軍眷村、原鄉客庄等地，從山林到海邊、從傳統工藝職人到AI科技、從在地小吃到國際交流，全方位看見高雄的活力與魅力，細細品味高雄的故事。

高雄市政府新聞局全新推出數位電子書《浪‧潮高雄》。(圖片提供/高雄市政府新聞局)
高雄市政府新聞局全新推出數位電子書《浪‧潮高雄》。(圖片提供/高雄市政府新聞局)
高雄市政府新聞局全新推出數位電子書《浪‧潮高雄》。(圖片提供/高雄市政府新聞局)
高雄市政府新聞局全新推出數位電子書《浪‧潮高雄》。(圖片提供/高雄市政府新聞局)
　　《浪‧潮高雄》已於2024年12月31日正式上線，同時提供中、英、日三語版本，只要輕輕一點，就能透過手機、平板、電腦等多元載具線上觀看，無需下載或安裝其他閱讀程式，將高雄之美盡收眼底。立即點擊以下連結，開啟你專屬的港都數位探險吧！

• 《浪•潮高雄》立即閱讀

《浪•潮高雄》中文版

《浪•潮高雄》英文版

《浪•潮高雄》日文版

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.01】

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