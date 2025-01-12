高雄市手語服務中心 支援聽語障者跨越溝通障礙
【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter】
「你知道引擎是如何讓車子動起來的嗎？」、「臺灣的水稻有哪些種類呢？」國立科學工藝博物館導覽員生動講解各種有趣的科學知識，一旁的手語翻譯員則以靈活手勢同步傳遞內容，讓聽語障朋友也能無障礙地參與其中，原本教科書上冷冰冰的科學知識，藉由手語的詮釋，變得充滿溫度和有「手感」。
手語翻譯服務 讓聽語障朋友溝通不「卡關」
「手語服務中心」謝雅德主任說：「在各種身心障礙者中，聽語障者是最無聲的一群。」小從預約訂餐，大至就醫看診，甚至到銀行開戶匯款時，常會因為聽語障朋友無法聆聽或表述，難以自主獨立處理。
因此，高雄市政府社會局成立「手語服務中心」，委由財團法人平安社會福利慈善事業基金會負責營運，擔任起「傳聲筒」角色，提供多元化的手語翻譯服務。截至113年11月止，基金會已提供約1萬5千場次服務，幫助超過3萬人次的聽語障者。
在中心服務多年的陳碧燕督導本身也是一名經驗豐富的手譯員，她補充說：「曾經有一對母女為了辦理拋棄繼承去戶政事務所，但因為媽媽無法說話，導致戶政事務所人員無法理解她的需求。」謝雅德主任也說，還有一位聽語障者伯伯，因無法理解醫生的診療報告，無法配合醫囑治療。所幸，在手譯員協助下，都讓他們順利排除溝通上的障礙，解決生活各種疑難雜症。
爭取應有權益 讓聽語障者享資訊平權
除了協助處理日常生活中的瑣碎事務外，手譯員在面對法律、金融等專業領域案件時，也會發揮自身專業，協助聽語障者談判助攻。陳碧燕指出：「特別是在遇交通事故情況下，更需要有人在旁協助溝通。」她提及曾經有一位聽語障者參加車禍鑑定會議，面臨無法清楚描述事故經過的困境，還好經手譯員到場翻譯後，不僅幫助雙方順利溝通，還讓委員理解當事人的困境，協助改以圖像取代文字說明，促使鑑定結果更加公平公正。
在社會公益活動中，中心也能提供支援服務。例如，日前科工館申請的導覽服務，中心就派出手譯員，協助聽語障朋友能夠更沉浸在導覽情境；如同電影《聽說》中，有聽語障礙的運動員參加相關培訓時，中心也會提供手譯員，確保教練的指導能夠精確傳達，讓運動員能夠掌握技巧，發揮最大潛力。
看似簡單的手語翻譯，實則充滿挑戰。謝雅德指出，臺灣手語如同方言般，也存在著南北地域差異，許多長輩甚至還會「自創手語」。因此，手譯員通常會提前到場，熟悉個案的語言習慣，確保交流順暢。陳碧燕補充說，手譯員不僅要準確翻譯，更需保持溝通溫度，如同夥伴般，從聽語障者的角度出發，提供衷心的關懷與陪伴。
手語服務中心升級視訊化、社群化 助聽語障朋友生活更便利
隨通訊設備進步及社群軟體的普及，成立至今已20年的手語服務中心更與時俱進，開辦「手語視訊諮詢服務」，便利的服務深受聽語障者好評。
社會局表示，只要領有身心障礙證明，且障別為聽語障或併聽語障之多重障礙者，透過手機或電腦打開LINE，搜尋相關ID，即可啟動手語視訊翻譯，協助處理預約餐廳、叫車、訂房等生活事務。若有需專業協助的場合，例如像活動導覽、醫療看診、法律諮詢或金融事務等，也能透過電腦或手機預約手譯員，陪同提供「同步手譯」服務。
「我們希望讓聽語障朋友在生活、社交及工作上能更加便利，甚至進一步平等參與公共事務，讓資訊權益不受損。」謝雅德說，未來中心將持續培育專業人才，推廣手語文化，建立聽語障者和社會的溝通橋梁，讓他們的需求被看見，也讓生活更溫暖、無礙。
• 手語服務中心：
1、服務對象：領有身心障礙證明，且障別為聽語障或併聽語障之多重障礙者。
2、服務內容：
（1）手語視訊：
平日視訊：ID搜尋 0956778000
夜間及假日緊急：ID搜尋 0926033656
（2）現場手語翻譯：
需檢附手語翻譯申請書及身心障礙證明正反面影本，並於3個工作天前提出申請。
3、電話：07-9620336
【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.01】
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