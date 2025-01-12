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高雄市手語服務中心 支援聽語障者跨越溝通障礙

聯合新聞網／ 高雄畫刊
手語翻譯員同步傳遞內容，讓聽語障者輕鬆參與。(攝影/Carter)
手語翻譯員同步傳遞內容，讓聽語障者輕鬆參與。(攝影/Carter)

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter】

　　「你知道引擎是如何讓車子動起來的嗎？」、「臺灣的水稻有哪些種類呢？」國立科學工藝博物館導覽員生動講解各種有趣的科學知識，一旁的手語翻譯員則以靈活手勢同步傳遞內容，讓聽語障朋友也能無障礙地參與其中，原本教科書上冷冰冰的科學知識，藉由手語的詮釋，變得充滿溫度和有「手感」。

導覽員生動講解科學知識，手語翻譯員同步傳遞內容，讓聽語障者輕鬆參與。(攝影/Carter)
導覽員生動講解科學知識，手語翻譯員同步傳遞內容，讓聽語障者輕鬆參與。(攝影/Carter)

手語翻譯服務 讓聽語障朋友溝通不「卡關」

　　「手語服務中心」謝雅德主任說：「在各種身心障礙者中，聽語障者是最無聲的一群。」小從預約訂餐，大至就醫看診，甚至到銀行開戶匯款時，常會因為聽語障朋友無法聆聽或表述，難以自主獨立處理。

高雄市手語服務中心由財團法人平安社會福利慈善事業基金會負責營運，成立至今已走過20個年頭。(攝影/Carter)
高雄市手語服務中心由財團法人平安社會福利慈善事業基金會負責營運，成立至今已走過20個年頭。(攝影/Carter)
　　因此，高雄市政府社會局成立「手語服務中心」，委由財團法人平安社會福利慈善事業基金會負責營運，擔任起「傳聲筒」角色，提供多元化的手語翻譯服務。截至113年11月止，基金會已提供約1萬5千場次服務，幫助超過3萬人次的聽語障者。

手語服務中心提供視訊與現場手譯服務，協助聽語障者克服日常溝通難題。(攝影/Carter)
手語服務中心提供視訊與現場手譯服務，協助聽語障者克服日常溝通難題。(攝影/Carter)
　　在中心服務多年的陳碧燕督導本身也是一名經驗豐富的手譯員，她補充說：「曾經有一對母女為了辦理拋棄繼承去戶政事務所，但因為媽媽無法說話，導致戶政事務所人員無法理解她的需求。」謝雅德主任也說，還有一位聽語障者伯伯，因無法理解醫生的診療報告，無法配合醫囑治療。所幸，在手譯員協助下，都讓他們順利排除溝通上的障礙，解決生活各種疑難雜症。

中心的手譯員目前計22名，大多為興趣兼職，也有部分是退休後加入手語服務中心，透過手譯工作持續為社會貢獻心力。(攝影/Carter)
中心的手譯員目前計22名，大多為興趣兼職，也有部分是退休後加入手語服務中心，透過手譯工作持續為社會貢獻心力。(攝影/Carter)

爭取應有權益 讓聽語障者享資訊平權

　　除了協助處理日常生活中的瑣碎事務外，手譯員在面對法律、金融等專業領域案件時，也會發揮自身專業，協助聽語障者談判助攻。陳碧燕指出：「特別是在遇交通事故情況下，更需要有人在旁協助溝通。」她提及曾經有一位聽語障者參加車禍鑑定會議，面臨無法清楚描述事故經過的困境，還好經手譯員到場翻譯後，不僅幫助雙方順利溝通，還讓委員理解當事人的困境，協助改以圖像取代文字說明，促使鑑定結果更加公平公正。

為使聽語障朋友能夠更沉浸在導覽情境，科工館向手語服務中心提出申請，派出手譯員到場手語翻譯。(攝影/Carter)
為使聽語障朋友能夠更沉浸在導覽情境，科工館向手語服務中心提出申請，派出手譯員到場手語翻譯。(攝影/Carter)
　　在社會公益活動中，中心也能提供支援服務。例如，日前科工館申請的導覽服務，中心就派出手譯員，協助聽語障朋友能夠更沉浸在導覽情境；如同電影《聽說》中，有聽語障礙的運動員參加相關培訓時，中心也會提供手譯員，確保教練的指導能夠精確傳達，讓運動員能夠掌握技巧，發揮最大潛力。

無論是預約餐廳、叫車還是訂房間，視訊手語翻譯一鍵搞定，生活更輕鬆無憂。(攝影/Carter)
無論是預約餐廳、叫車還是訂房間，視訊手語翻譯一鍵搞定，生活更輕鬆無憂。(攝影/Carter)
　　看似簡單的手語翻譯，實則充滿挑戰。謝雅德指出，臺灣手語如同方言般，也存在著南北地域差異，許多長輩甚至還會「自創手語」。因此，手譯員通常會提前到場，熟悉個案的語言習慣，確保交流順暢。陳碧燕補充說，手譯員不僅要準確翻譯，更需保持溝通溫度，如同夥伴般，從聽語障者的角度出發，提供衷心的關懷與陪伴。

手語服務中心升級視訊化、社群化 助聽語障朋友生活更便利

　　隨通訊設備進步及社群軟體的普及，成立至今已20年的手語服務中心更與時俱進，開辦「手語視訊諮詢服務」，便利的服務深受聽語障者好評。

聽語障者透過通訊軟體連線服務人員進行手語翻譯等服務，提升日常生活便利。(攝影/Carter)
聽語障者透過通訊軟體連線服務人員進行手語翻譯等服務，提升日常生活便利。(攝影/Carter)
　　社會局表示，只要領有身心障礙證明，且障別為聽語障或併聽語障之多重障礙者，透過手機或電腦打開LINE，搜尋相關ID，即可啟動手語視訊翻譯，協助處理預約餐廳、叫車、訂房等生活事務。若有需專業協助的場合，例如像活動導覽、醫療看診、法律諮詢或金融事務等，也能透過電腦或手機預約手譯員，陪同提供「同步手譯」服務。

　　「我們希望讓聽語障朋友在生活、社交及工作上能更加便利，甚至進一步平等參與公共事務，讓資訊權益不受損。」謝雅德說，未來中心將持續培育專業人才，推廣手語文化，建立聽語障者和社會的溝通橋梁，讓他們的需求被看見，也讓生活更溫暖、無礙。

• 手語服務中心：

1、服務對象：領有身心障礙證明，且障別為聽語障或併聽語障之多重障礙者。

2、服務內容：

（1）手語視訊：

平日視訊：ID搜尋 0956778000

夜間及假日緊急：ID搜尋 0926033656

（2）現場手語翻譯：

需檢附手語翻譯申請書及身心障礙證明正反面影本，並於3個工作天前提出申請。

3、電話：07-9620336

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.01】

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