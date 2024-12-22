你有發現嗎？從高雄車站到中央公園，整條中山路亮起了浪漫燈海，公園裡巨大的聖誕樹、熱鬧的商圈市集，還有熱力十足的音樂舞臺，高雄聖誕跨年盛會正式開始。

獨特的城市風景，也是高雄插畫家們的靈感來源：2025高雄手繪年曆風格清新，搭輕軌、看演唱會或街邊悠閒遛狗的人們，呈現創作者吳秋敏對家鄉的美好印象；慢熟工作室藝術總監黃湘，將火車站、衛武營、夢時代等地標，變成充滿童趣的歡樂世界；插畫家紹華走訪口袋甜點店，與讀者相約一場紙上的甜蜜約會。

歲末處處充滿歡欣氣息，推薦你追著夕陽遊高雄，到紅毛港文化園區看大船入港，或到旗津、彌陀海岸，在金色夕照下揮別2024。跨年狂歡後，讓味蕾接力開派對，我們準備了多家特色早餐，用美味療癒身心，開啟全新的一年。

過去365個日子，你又寫下什麼精彩故事呢？不妨抱抱身邊的人，向他/她說聲感謝，很高興我們陪伴彼此身邊。

高雄的故事將繼續，未來的每一刻更加精彩。