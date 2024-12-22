高雄夢幻聖誕夜：「森之樹」浪漫飄雪 x 9大燈區閃耀港都

【◎文/李瑰嫻 ◎圖片提供/高雄市政府】

冬季來高雄，感受光影交織的聖誕魔法！「2024高雄聖誕生活節」在中央公園浪漫點燈，會場以高26公尺的聖誕主燈「森之樹」為焦點，每隔15分鐘飄下泡泡雪花，從高雄火車站到中央公園，9大主題燈區串聯成閃耀光廊，即日起至明（2025）年1月5日止，打造南臺灣最夢幻的聖誕饗宴。

從壯觀的聖誕主燈「森之樹」到「流光拱廊」、「星海隧道」等光環境作品，加上音樂表演及聖誕市集，處處洋溢歡欣氣氛。 (圖片提供/高雄市政府) 今年高雄聖誕生活節以「漫步中軸‧光之饗宴」為主題，從高雄車站一路延伸至中央公園，9大主題燈區串聯成一條璀璨的光之長廊。 (圖片提供/高雄市政府) 當悠揚的聖誕頌歌響起，溫馨浪漫的節慶氛圍再度來臨。「2024高雄聖誕生活節」以「漫步中軸‧光之饗宴」為主題，從高雄車站到中央公園，璀璨燈海點亮整條中山路，城市中軸線變身耀眼的銀河光帶，邀請市民走進童話般的聖誕燈海。

「2024高雄聖誕生活節」在中央公園浪漫點燈，會場以高26公尺的聖誕主燈「森之樹」為焦點。 (圖片提供/高雄市政府) 「快看！高雄下雪了！」輕盈軟綿的泡泡白雪，從主燈「森之樹」飄散而下，許多人伸出雙手，興奮沐浴在泡泡雪中。

位於中央公園的主燈「森之樹」今年高度再向上突破，26公尺高的聖誕樹，擁有自然純粹的綠色外觀，樹身環繞著耀眼金球以及彩色燈光，配合每隔15分鐘飄落的雪花，讓人彷彿一秒來到歐洲童話森林。

中央公園入口處的「聖誕禮頌」巨型禮物造型可愛，是遊客打卡熱點。 (圖片提供/高雄市政府) 漫遊在「星海隧道」中彷彿穿越星際，神秘又浪漫。 (圖片提供/高雄市政府) 高雄聖誕生活節共有9大主題燈區，人們可以跟著光影，在想像與現實中穿梭。位於中央公園入口的「聖誕禮頌」一個個綁著緞帶的燈光禮物盒滿載夢想與祝福，還可以鑽進禮物盒中探險，好拍又好玩。入口兩側是「星海隧道」，成千上萬顆Led燈像極了繁星，漫遊在隧道中彷彿穿越星際，進入神秘的時空旅程。

中央公園兩側草坡區的「Sweet Memory」與「霓光星球」，猶如童話世界的縮影。 (圖片提供/高雄市政府) 來到中央公園的寬闊綠草坪，造型可愛的「霓光星球」、「Sweet Memory」互相輝映，用繽紛色彩喚醒童心。水池區矗立著新月造型的燈飾「月光祝福」，水影相互映襯，氣氛優雅靜謐。

湖面旁的「月光祝福」與「星願寄語」，為冬夜增添無限溫柔與想像空間。 (圖片提供/高雄市政府) 穿過有如墜落流星的「星願寄語」、「晶喜雪花」，接著走過織綴在椰林大道之間，有如銀河閃耀的「流光拱廊」，華麗的造型設計，彷彿宇宙中一顆顆明亮小恆星，將整座中央公園點綴成夢幻國度。

公園草坡上數朵巨型雪花結晶靜謐地綻放，每一片都帶著祝福和盼望。 (圖片提供/高雄市政府) 有如銀河閃耀的「流光拱廊」，彷彿是夜空中閃爍的一顆顆明亮小恆星。 (圖片提供/高雄市政府) 從中央公園到高雄車站，還會經過「發光高雄驛」、「襪！有麋鹿」、「銀夢星海」與「聖誕老公公躲貓貓」等主題，特別是從建國到七賢路段，金色麋鹿燈飾與車海共同奔跑跳躍，無論是開車或搭公車，就像穿越一幕幕聖誕童話場景，日常通勤也變得雀躍不已。

「發光高雄驛」。 (圖片提供/高雄市政府) 「聖誕老公公躲貓貓」。 (圖片提供/高雄市政府) 「歡迎光臨！」元氣滿滿的日文吆喝聲，讓浪漫的聖誕點燈變身日式祭典。12 月 21 日至 22 日在驚喜登場的主題活動「B-1 Grand Prix」日式市集，邀請日本 14 座城市的職人美食空降中央公園商圈！市集結合特色金筷子票選活動，邀市民一邊品嚐美味，一邊票選最愛的城鎮美食。活動中特邀富士宮炒麵、今治燒豚玉子飯等經典料理，市集採票券制，並於開幕式現場舞台發送限量200張50元購票抵用券，最適合親子同樂用美食環遊日本。

「2024高雄聖誕生活節×B-1 Grand Prix」空降高雄中央公園商圈，日本14市職人美食來台大比拼。 (圖片提供/高雄市政府) 「2024高雄聖誕生活節×B-1 Grand Prix」空降高雄中央公園商圈，日本14市職人美食來台大比拼。 (圖片提供/高雄市政府) 這場光之饗宴自即日起持續到明（2025）年1月5日，每天傍晚6時至午夜12時亮燈，晚上不妨到中央公園「踩街」，漫遊不一樣的光之高雄。另外，從12月20日至23日期間，會場將舉行音樂表演與市集活動，邀請魏如萱、艾怡良、鄭宜農3大金曲歌后，還有美秀集團、馬念先、9m88等25組歌手齊聚中央公園、中央公園商圈「雙舞台」演出，感受最火熱的聖誕魔法。平安夜（12月24日）當天，高雄福音聯盟將舉辦《百年好市 聖誕傳愛》活動，集結全市教會聯盟夥伴，於中央公園以音樂表演、免費市集，在佳節向民眾傳愛。

今年聖誕生活節邀請25組知名藝人，連續4天於於中央公園、中央公園商圈「雙舞台」演唱。 (圖片提供/高雄市政府) 閃爍燈飾與豐富活動傳遞滿滿的聖誕祝福，「2024高雄聖誕生活節」從12月陪伴民眾到跨年，邀請大家來尋找屬於自己的聖誕魔法。

• 2024高雄聖誕生活節

日期：即日起〜2025年1月5日

地點：中央公園到高雄車站周邊

官網：2024高雄聖誕生活節

•「B-1 Grand Prix」日式市集